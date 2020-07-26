Хроника пандемии: цены на золото обновили исторический максимум

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 650 тысяч человек, выздоровели свыше 10 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 27 июля (время московское).

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В Украине за минувшие сутки выявлено 807 новых заражений вирусом SARS-CoV-2, сообщает министерство здравоохранения. Всего в стране 65 656 инфицированных и 1616 летальных случаев среди больных с COVID-19, 36 122 пациента выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений - в Львовской области (8952), Киеве (7690) и Ровненской области (5701).

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Власти Великобритании не исключают введения обязательного карантина для приезжающих из государств, популярных среди жителей Соединенного Королевства для туризма. В случае всплеска заболеваемости в странах, по прибытии из которых карантин не обязателен, официальный Лондон примет соответствующие меры, заявила госминистр в министерстве здравоохранения и социальных дел Хелен Уэйтли. Британские власти ранее предписали прибывающим из Испании отправляться на двухнедельный карантин в свете роста новых заражений. МИД Великобритании порекомендовал воздержаться от необязательных поездок в Испанию.

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В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1402 новых заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 589 бессимптомных, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 (МВК). Всего с начала пандемии в этой стране подтверждено 83 122 случаев инфицирования, 52 571 человек выздоровели, 585 пациентов скончались.

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Власти Новосибирской области продлили до 31 августа режим повышенной готовности в противодействии распространению нового вируса. Губернатор Андрей Травников назвал ситуацию "стабильной, но достаточно напряженной". В то же время некоторые ограничения ослаблены - учреждениям культуры разрешено возобновить репетиции, а спортивным секциям - тренировки.

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Почти 80 000 человек будут вывезены из города Дананг в центральном Вьетнаме после того, как в нем был подтвержден третий случай коронавируса. Эвакуация займет не менее 4 дней, будут задействованы местные авиакомпании. Власти объявили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, жители обязаны носить защитные маски в общественных местах, собрания с участием более 30 человек запрещены.

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Стоимость тройской унции золота на азиатских торговых площадках достигла 1944,71 доллара США. Рекордное значение за все время наблюдений обусловлено экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией. Прежний максимум в 1921,18 доллара был установлен в сентябре 2011 года.

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Жители германской общины Мамминг в баварском районе Дингольфинг-Ландау, где произошла вспышка инфекции на ферме, смогут пройти добровольное и бесплатное тестирование на наличие коронавируса в мобильной лаборатории, заявила министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль (Melanie Huml). Бавария стала первой федеральной землей, которая ввела бесплатные тесты на SARS-CoV-2 для всех жителей, независимо от наличия симптомов заболевания COVID-19 и принадлежности к группам риска.

Большинство заболевших во время новой волны коронавируса в Канаде - молодежь

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Молодые люди в масках в Торонто

Большинство заболевших во время новой волны коронавируса в Канаде - молодые люди. Об этом объявила руководитель канадского департамента общественного здравоохранения Тереза Тэм. По ее словам, речь идет, в первую очередь о возрастной группе от 20 до 29 лет, сразу за ней шли люди в возрасте от 30 до 39 лет. По словам Тэм, 63 процента от общего числа инфицированных, выявленных на минувшей неделе, были младше 39. Примерно треть из них попала в больницы. С начала пандемии в стране зарегистрировано 113 800 случаев заражения, 8900 человек умерли.

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За минувшие сутки в Германии выявлено 340 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 205 609 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, с начала пандемии скончались 9118 пациентов, за истекшие сутки летальных исходов не зафиксировано.

В Китае - свыше 100 новых случаев, лишь пять ввозные

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За минувшие сутки в Китае выявлены 105 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. В 61 из них заболевание протекало активно, наряду с этим зарегистрировано 44 бессимптомных носителя. Об этом сообщили в Госкомздраве КНР. При этом лишь пять случаев от общего числа ввезены из-за границы.

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" 27 июля начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Разрешение было получено 24 июля. Испытания на первом этапе будут проводиться в группе из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее к исследованию присоединятся добровольцы в возрасте до 60 лет, всего планируется проверить вакцину на 300 участниках.

Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от COVID-19

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Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от COVID-19 и в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации при инфицировании. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Их исследование опубликовано в журнале MedicalXpress. Между тем правительство Великобритании на фоне пандемии развернуло широкую кампанию против избыточного веса среди населения. В сообщении британского кабмина ожирение названо "бомбой замедленного действия".

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в районе озера Вольфгангзе в Австрии, популярного среди отдыхающих из Германии, продолжило расти. Выявлено еще девять инфицированных, их общее число увеличилось до 53. Об этом уведомил представитель властей федеральной земли Верхняя Австрия. Всего в Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергуте были сделаны 628 тестов, результаты их уже получены. В воскресенье, 26 июля, анализы сдали еще 419 человек, в том числе протестированы сотрудники туристического сектора, гости и местные жители. Случаи инфицирования отмечены в семи отелях, пиццерии и двух барах в Санкт-Вольфганге.

Латинская Америка и страны Карибского бассейна в наибольшей степени пострадали от пандемии

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Латинская Америка и страны Карибского бассейна - регион, наиболее пострадавший от пандемии. Об этом свидетельствуют результаты подсчета, обнародованного агентством AFP. В общей сложности там выявлено 4,34 млн инфицированных. Данный показатель - выше, чем в Северной Америке, где зарегистрировано 4,33 млн заболевших. Наиболее пострадавшей в Латинской Америке страной является Бразилия. К 26 июля там было зарегистрировано 2,4 млн случаев инфицирования и около 87 000 умерших.

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Власти Алжира из-за коронавируса продлили на 15 дней ограничительные меры в 29 из 48 провинций страны. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Абдельазиза Джеррада. В этих провинциях с 20.00 до 05.00 по местному времени (с 22.00 до 07.00 мск) сохраняется комендантский час. Кроме того, там продолжает действовать запрет на передвижение частного автотранспорта. Пассажирские и грузовые перевозки разрешены.

На кемпинге в Англии выявлен 21 заболевший

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Жилой автофургон (фото из архива)

На автокемпинге в британском городе Крейвен Армс (графство Шропшир) выявлен 21 случай инфицирования коронавирусом, передает газета The Guardian. Жителям, которые были в контакте с заболевшими, а также членам их домохозяйств, предписано 14 дней соблюдать режим самоизоляции. На территории расположенного возле кемпинга бизнес-парка открыт специальный центр для проведения тестирований. Все проживавшие в лагере для автотуристов должны сдать анализы и - в случае положительного результата или возникновения симптомов - уйти в карантин минимум на семь дней.

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Сенаторы от Республиканской партии 27 июля представят проект нового пакета мер для стимулирования американской экономики в условиях пандемии в размере 1 трлн долларов (850 млрд евро). Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, в пакет включены новые выплаты американским семьям. Министр уточнил, что прямые выплаты составят порядка 1,2 тыс. долларов (1 тыс. евро). При этом получающие до 75 тыс. долларов (64 тыс. евро) в год могут рассчитывать эти средства в полном объеме, а те, кто зарабатывает свыше 100 тыс. долларов (85 тыс. евро), не получат господдержки.

Шереметьево возобновляет работу международного терминала D

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Аэропорт Шереметьево 27 июля возобновляет работу международного терминала D, закрытого 1 апреля после того, как РФ 27 марта ограничила международное авиасообщение в условиях пандемии. Регулярные полеты из РФ за рубеж начнут осуществляться с 1 августа, объявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Авиасообщение восстанавливается с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вылеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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Вестминстерское аббатство

Коронавирус нанес "сокрушительный удар" по финансовому положению Вестминстерского аббатства. Об этом сообщил его декан Дэвид Хойл. Готическая церковь в Лондоне закрылась для посещения 20 марта, в связи с чем доходы от продажи входных билетов, составляющие свыше 90 процентов от его поступлений, перестали приходить. По представленным оценкам, до конца этого года и в следующем аббатство может потерять 12 млн фунтов (13 млн евро). Возможно ему также придется сократить часть персонала, предупредил Хойл.

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За минувшие сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба. На 26 июля общее число инфицированных в столице составляло 237 947 (плюс 683), 4389 скончались.

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Власти Марокко с 00.01 по местному времени (02.01 мск) 27 июля запретили выезд из ряда крупнейших городов страны, а также въезд в них, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения. В перечень городов вошли, в частности, Касабланка, Танжер, Марракеш, Фес и Мекнес. Месяц назад Рабат ослабил общенациональный локдаун. В то же время международное авиасообщение пока не возобновлялось - за исключением ряда спецрейсов, которые выполняются исключительно национальными авиалиниями. За минувшие сутки в стране было выявлено 633 новых случаев инфицирования - это один из самых высоких показателей за весь период наблюдения. С начала пандемии в Марокко выявлены 20 278 инфицированных, 313 человек скончались.

Хроника пандемии 26 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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