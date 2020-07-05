 Хроника пандемии: ученые предупреждают об опасности COVID-19 для мозга | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 08.07.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: ученые предупреждают об опасности COVID-19 для мозга

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились почти 12 млн человек, свыше 545 тысяч скончались. Выздоровели более 6,8 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 8 июля.

Ученый со снимком мозга

В мире продолжается борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 12 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 545 тысяч человек, выздоровели более 6,8 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 8 июля (время московское).

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Британские ученые предупреждают о серьезных осложнениях, которые COVID-19 может вызывать в работе мозга. Сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Исследователи говорят о возможных повреждениях мозга как следствии заболевания.

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Число случаев заражения коронавирусом в Латинской Америке и странах Карибского бассейна превысило 3 миллиона. Почти половина случаев приходится на Бразилию.

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В столице Сербии полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые в количестве нескольких тысяч человек попытались штурмовать здание парламента. Таким способом они протестовали против повторного введения в Белграде комендантского часа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Протесты были отмечены беспорядками, драками с полицией и требованиями отставки президента Александара Вучича. Ограничения в Сербии были сняты еще несколько месяцев назад, но теперь возобновляются из-за новой вспышки пандемии.

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    Автор: Марина Барановская


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