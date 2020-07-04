Хроника пандемии: ученые из 32 стран призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,4 млн жителей планеты. DW следит за событиями воскресенья, 5 июля.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 535 тысяч человек, выздоровели более 6,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 5 июля (время московское).
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Сотни ученых из разных стран мира обратились к руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом пересмотреть рекомендации по защите от коронавирусной инфекции, сообщает издание The New York Times. Авторы обращения указали, что ВОЗ считает основным путем передачи SARS-CoV-2 воздушно-капельный, то есть такой, при котором возбудитель попадает в воздух главным образом при чихании и кашле больного или когда он говорит. Между тем в открытом письме, которое будет на следующей неделе опубликовано в одном из научных журналов, 239 ученых из 32 стран представили доказательства того, что новый коронавирус передается через воздух в еще более мелких частицах. В соответствии с этим необходимо переоборудовать вентиляционные системы в школах, домах престарелых, жилых домах и на предприятиях, установив мощные фильтры, считают, в частности, эксперты.
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После вспышки коронавирусной инфекции в лагерях по приему беженцев и поздних переселенцев в Нижней Саксонии будет проведена новая серия тестов. В частности, будут протестированы жители лагерей во Фридланде близ Гёттингена и в Брауншвейге, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на пресс-секретаря профильного ведомства в Ганновере. В частности, в Брауншвейге выявлен коронавирус у 13 поздних переселенцев, недавно прибывших в Германию из Казахстана в составе группы из 45 человек. Инфицированные находятся под карантином. В лагере Фридланд, куда попадают после прибытия в ФРГ большинство поздних переселенцев, в конце июня была выявлена вспышка коронавируса. 2 июля сообщалось об увеличении числа заразившихся до 59. Как предполагают власти, инфекция была завезена в лагерь одной из семей из Казахстана.
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Число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции в Казахстане возросло за сутки на 18 до 232 пациента, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. За минувшие 24 часа выявлено 1452 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общий показатель зарегистрированных заражений увеличился до 47 171.
Начался отложенный чемпионат мира в классе "Формула-1"
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В австрийском Шпильберге начался чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", который пришлось отложить из-за пандемии. Стартовый этап сезона выиграл гонщик Mercedes вице-чемпион 2019 года Валттери Боттас. Мероприятие проходило при соблюдении беспрецедентных мер предосторожности. Гонщики и персонал "Формулы-1" перед прибытием в Австрию сдали тесты на коронавирус, возбудителя заболевания не выявили ни в одной из 4032 проб. Зрителей на трибунах не было, а команды были размещены в отдельных отелях. Изначально сезон должен был включать 22 Гран-при и начаться 15 марта в Мельбурне. Из-за пандемии были отменены этапы в Австралии, Нидерландах, Монако, Азербайджане, Франции, Сингапуре и Японии.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о чрезвычайной ситуации в стране на фоне резкого роста новых случаев заражения SARS-CoV-2. "Мы находимся посреди новой волны коронавируса. Это очень сильная вспышка - во всем мире и у нас", - отметил он на заседании правительства. 6 июля кабинет министров Израиля обсудит возможность введения новых ограничений. 3 июля суточный показатель новых заражений в Израиле впервые превысил тысячу. По данным министерства здравоохранения в стране, с начала пандемии были инфицированы около 30 тысяч человек, скончались 330.
В двух районах Испании - повторный локдаун
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В испанской автономной области Галисия с 6 июля будет введен карантин в районе с населением около 70 тысяч человек в связи с существенным ростом новых случаев заражения коронавирусом. Ограничения в провинции Луго будут действовать не менее пяти дней. 12 июля в Галисии пройдут региональные выборы. Это уже второй повторный локдаун в Испании за последние дни. 4 июля власти Каталонии возобновили действие ограничительных мер в районе Сегрия в провинции Льейда. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа отметил, что власти пристально следят за ситуацией в Каталонии и Галисии. "Социальное дистанцирование и локдаун был ключевой мерой для сглаживания кривой. Теперь они снова необходимы, чтобы остановить вспышки", - заявил он.
++15.50++
Власти Италии проверяют возможность принудительной госпитализации инфицированных коронавирусом людей, которые могут стать источником новых заражений из-за неправильного поведения. "Я обсуждаю с юристами вариант принудительного лечения в случаях, когда человеку оно необходимо, но он отказывается", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в интервью газете La Repubblica. Ранее в итальянских СМИ появились сообщения об инфицированном SARS-CoV-2 в регионе Венето, который, по всей видимости, стал источником заражения многих людей. Несмотря на температуру и положительный тест на коронавирус, житель города Виченца не только отказался от госпитализации, но и не соблюдал домашнюю изоляцию.
++15.00++
Еще в ноябре 2019 года в сточных водах в Бразилии присутствовал коронавирус SARS-CoV-2, сообщили ученые Федерального университета бразильского штата Санта-Катарина. Они исследовали серию проб канализационных вод за период с октября 2019 года по март 2020-го и в образце от 27 ноября нашли следы коронавирусной инфекции.
Максимальный суточный прирост летальных исходов в Индонезии
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Власти Индонезии зафиксировали максимальный с начала эпидемии суточный прирост смертей среди больных с коронавирусом (82 летальных исхода). Возбудитель COVID-19 в республике выявлен у 63 749 человек, 29 105 инфицированных выздоровели, 3171 скончались.
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В Беларуси количество выявленных заражений увеличилось до 63 554, сообщили в Минздраве РБ (суточный прирост 284). За весь период распространения инфекции на территории страны, по официальным данным, скончались 423 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 5 летальных исходов пришлись на последние сутки. Выздоровели и выписаны 50 871 пациентов, у которых ранее было обнаружено заболевание COVID-19.
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Вспышки COVID-19 выявлены на трех мясокомбинатах в земле Верхняя Австрия. Инфекция подтверждена уже у 12 человек (7 в округе Рид-им-Иннкрайс, 3 в округе Вельс-Ланд и 2 в округе Браунау-ам-Инн), сообщает издание Kronen Zeitung.
Британцам могут раздать ваучеры
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Казначейство Ее Величества изучает возможность выдачи ваучеров для поддержки экономики Великобритании. По сведениям издания The Guardian, каждый совершеннолетний британец может получить ваучер на 500 фунтов стерлингов (554 евро), а ребенок - на 250 фунтов (277 евро). Их можно будет использовать в компаниях из отраслей, наиболее пострадавших от экономических последствий пандемии.
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Влияние эпидемии на экономику привело к падению объема налоговых поступлений в германской земле Нижняя Саксония. За первое полугодие 2020-го этот показатель составил 13,6 млрд евро, что на 1,2 млрд евро или почти на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило земельное министерство финансов в Ганновере.
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В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 28 606 человек (прирост за сутки 706). За время наблюдений 484 больных скончались, 16 140 выздоровели, сообщает министерство здравоохранения.
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Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо проведет ближайшие 2 недели на карантине в качестве меры предосторожности. Он будет работать из своей резиденции в Аккре. По крайней мере у одного человека из "ближайшего окружения" главы государства был выявлен коронавирус, объяснили в министерстве информации. Тест самого президента показал отрицательный результат.
Новые данные по Украине
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В Украине за минувшие сутки выявлено 823 новых заражения, сообщает министерство здравоохранения. Всего в стране 48 500 инфицированных и 1249 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, 21 376 больных выздоровели.
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В России за прошедшие сутки вирус выявлен еще у 6736 человек, а 134 больных скончались, следует из данных оперативного штаба. Суточный прирост заражений не преодолевал отметку в 7000 с 25 июня. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрирован 681 251 случай заражения, 10 161 человек скончались и 450 750 выздоровели.
Новый карантин в Казахстане
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В Казахстане с 5 июля вступили в силу строгие карантинные меры. Пассажирское автобусное сообщение между регионами приостановлено на 14 дней, а в городах ограничена по времени работа общественного транспорта. Жителям запрещено посещать зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Кроме того, на улицах и в парках запрещено передвигаться группами более 3 человек.
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Число случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2115 и достигло 70 536, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на профильные ведомства. В частности, в Казахстане количество инфицированных составляет 47 171 человек, в Киргизии - 7377, Узбекистане - 9829, в Таджикистане - 6159. В этих странах за сутки 589 человек излечились от коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 29 592 человек.
По официальным данным, в странах Центральной Азии от коронавируса с начала пандемии скончались 359 человек. В воскресенье, 5 июля, Киргизия сообщила о 10 новых летальных исходах, в Узбекистане два новых летальных случая. Из Казахстана и Таджикистана новые данные о летальных исходах не поступали.
Глава МВД ФРГ за бесплатные тесты для всех жителей страны
++08.30++
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью изданию Welt am Sonntag призвал организовать бесплатные тесты на коронавирус в масштабе всей страны. В борьбе с угрожающей жизни инфекцией необходимо быть последовательным, считает министр. Он положительно отозвался об опыте Баварии, которая стала первой федеральной землей, где подобные тесты проводятся для всех граждан без исключения.
++07.45++
В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 8 новых заражений SARS-CoV-2 (в шести случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 553 заражений.
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 239 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 335 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 2 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9012.
МИД РФ просит туристов вернуть матпомощь
++06.00++
Министерство иностранных дел России обратилось к нескольким тысячам россиян, которые застряли за рубежом из-за сбоев в авиасообщении на фоне распространения коронавируса, но при этом вернулись на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь.
++05.00++
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что накажет Китай за пандемию коронавируса. Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости. "Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран", - заявил Трамп, указав, что КНР должна быть привлечена к полной ответственности.
++04.00++
В Мексике за сутки скончалось 523 человека. Страна вошла в пятерку стран с наибольшим количеством жертв COVID-19. Всего за время пандемии в Мексике зарегистрировано 30 366 случаев смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом.
++03.00++
Десятки американских дипломатов с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщает Wall Street Journal. По меньшей мере 30 сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии сдали положительные тесты на SARS-CoV-2. Большинство из них - не американцы. Газета указывает, что США также обеспокоены тем, что власти Саудовской Аравии могут скрывать масштабы распространения инфекции.
В Бразилии скончалось более тысячи пациентов
++02.00++
Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщило посольство России в ФРГ.
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За минувшие сутки в Бразилии зафиксировано 37 923 случаев новых инфекций, общее число составляет 1 577 004, сообщает министерство здравоохранения. При этом за все время пандемии в стране зарегистрировано 64 265 летальных исхода COVID-19 (суточный прирост 1091).
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Количество умерших с COVID-19 в российской столице увеличилось с 3929 до 3953. "В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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