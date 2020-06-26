Хроника пандемии: Тунис открыл границы для туристов из "зеленых" стран

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире этим коронавирусом заразились более 9,9 млн человек, свыше 496 тысяч скончались. Выздоровели более 5 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 27 июня.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 9,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 496 тысяч человек, выздоровели более 5 млн пациентов. Такие данные обнародовала международнаягруппа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 27 июня (время московское).
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Всего в мире от последствий коронавирусной инфекции скончались 494 181 человека. За сутки этот показатель вырос на 5357. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии число инфицированных составляет более 9,8 млн. По информации портала Worldometer, скончались более 496 тысяч, а число заражений составляет более 9,9 млн.
Тунис открыл границы для туристов
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С 27 июня Тунис открывает воздушные, морские и сухопутные границы. В страну разрешен въезд туристов из стран, которые классифицированы как "зеленые" и "оранжевые". Приезжающие из "зеленых стран", в числе которых Германия, Ирландия, Италия, Таджикистан, многие азиатские государства, могут въехать в Тунис без ограничений. Туристам из "оранжевых стран" (Канада, Испания, Франция, Казахстан, Азербайджан и другие) понадобятся справки об отсутствии коронавируса, выданные не ранее, чем за 120 часов до въезда на территорию Туниса. Жителям стран из "красного" списка, в частности из Россия, США, Бразилии, въезд в Тунис запрещен. По состоянию на 27 июня в Тунисе зарегистрировано 1164 случая COVID-19, выздоровели 1023 человека, 50 скончались.
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 687 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 193 243 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8954.
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Еврокомиссия и организация Global Citizen проведут 27 июня благотворительный саммит и концерт для финансирования вакцины от коронавируса. В саммите среди прочих будут участвовать канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, они призовут пожертвовать деньги на вакцину. В концерте, который будет транслироваться в интернете, примут участие группа Coldplay, а также исполнители Шакира, Майли Сайрус и Джастин Бибер.
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Правительство Великобритании смягчит карантинные требования для прибывающих из ряда стран. Список государств, гражданам которых не придется на 14 дней оставаться в карантине после прибытия в Великобританию, будет опубликован на следующей неделе. Первыми такими странами могут стать Франция, Греция и Испания.
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В США вновь зарегистрирован антирекорд по новым заражениям за сутки. В пятницу, 26 июня, коронавирусом были инфицированы 40 870 человек, передает агентств Reuters.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о важности совместной борьбы всех стран против пандемий. "Представьте себе, что однажды нас атакует вирус, который распространяется так же активно, как и коронавирус, но так же смертелен, как Эбола... Я надеюсь, что этот кризис станет сигналом для нас, который показывает: с такими вызовами мы можем справиться только вместе", - заявил Гутерриш.
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Президент Бразилии Болсонару опротестовал решение суда, обязывающее его носить защитную маску на публике. Ранее федеральный судья Ренато Борелли постановил, что официальные лица должны надевать такие маски, за нарушение им грозит штраф в 2000 реалов (около 340 евро. - Ред.). Жаир Болсонару неоднократно отрицал опасность коронавируса и выступал против ограничительных мер, которые вводят губернаторы штатов.
Германия ограничит выезд жителей страны из пострадавших округов
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Германия ограничит внутренние туристические поездки жителей округов, сильнее остальных пострадавших от коронавируса. Решение принято в связи с новыми вспышками инфекции. Жители городов, в которых за последние 7 дней выявили более 50 новых заражений, смогут забронировать гостиницы всего на одну ночь и только в том случае, если смогут доказать, что не заражены SARS-CoV-2. Для этого им надо будет предъявить тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов назад.
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В Бразилии за сутки коронавирусом заразились 48 860 человек, заявили в министерстве здравоохранения. Умерли 990 человек. В общей сложности в стране вирусом SARS-CoV-2 инфицированы более 1,27 млн человек, скончались около 56 тысяч.
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Папа римский Франциск пожертвовал 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) странам, страдающим от пандемии. Как заявили в Ватикане, многие из этих стран расположены в Латинской Америке, где SARS-CoV-2 сейчас наиболее активен.
В сообщении указано, что Франциск хотел бы выразить свою близость странам, системы здравоохранения которых испытывают наибольшие сложности. Аппараты ИВЛ попадут, в частности, в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Камерун, Зимбабве и Бангладеш.
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Европейский Союз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан России, США и Бразилии.
Послы стран-участниц Евросоюза согласовали строгие критерии, по которым будут снимать ограничения на въезд, передает агентство dpa. Разрешить въезд в ЕС с июля могут гражданам лишь чуть более десятка государств, включая Южную Корею и Новую Зеландию. Гражданам остальных стран разрешат въезд только в случае крайней необходимости. Перечень государств, которых коснутся послабления, по-прежнему не согласован. Ожидается, что он будет обнародован к вечеру 27 июня.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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