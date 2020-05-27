Хроника пандемии: три четверти немцев одобряют карантинные меры

Коронавирусом SARS-CoV-2 заражены более 5,8 млн жителей планеты, свыше 358 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,5 млн человек. DW следит за событиями 28 мая.
Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. Всего инфицированы более 5,8 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От легочного заболевания COVID-19 скончались более 358 тысяч человек, выздоровели более 2,5 млн. DW следит за событиями четверга, 28 мая.
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Британская полиция считает, что главный советник премьер-министра страны Доминик Каммингс совершил "незначительное нарушение" карантинного режима. При этом никаких последствий советнику Бориса Джонсона не грозит. В конце марта, когда в Великобритании уже был введен режима самоизоляции, Доминик вместе с женой ездил к своим родителям в Дарем, расположенный в 400 км от Лондона. Это вызвало бурную критику, в частности в Лейбористской партии, которая потребовала провести расследование.
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Лас-Вегас планирует 4 июня открыть ряд крупных казино. Об этом сообщил губернатор штата Невада Стив Сайсолак, отметив, что решение было принято после консультации со специалистами.
В России от последствий пандемии пострадали более 4 млн фирм и ИП
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По данным опроса социологического института Infratest dimap, почти три четверти немцев (74%) одобряют введенные в марте карантинные меры. Только 15% опрошенных назвали их преувеличенными. При этом 58% немцев считают правильным то, как проводится смягчение карантина.
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Во Франкфурте-на-Майне и его окрестностях коронавирус выявлен у 200 членов баптистской общины, пишет газета Frankfurter Allgemeine. 57 из них живут во Франкфурте, а остальные - в прилегающих к нему округах. При этом девять человек находятся в больнице, один из них - в реанимации. Предполагается, что заражение произошло во время богослужения 10 мая, когда члены общины во время пения, по всей видимости, сняли маски.
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В США за неделю, заканчивающуюся 23 мая, было подано более 2,1 млн заявлений на получение пособия по безработице. Так, общее число таких заявлений с марта превысило 40 млн. При этом количество безработных, регистрируемое еженедельно, продолжает снижаться.
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В России от последствий пандемии коронавируса пострадали около 4,17 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, то есть 67% от общего числа. Это следует из ежегодного доклада уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Все эти компании столкнулись с падением выручки более, чем на 30%. При этом более половины российских фирм (53,3%) характеризуют свое положение как "кризис" или "катастрофа", а чуть менее двух третей (62,2%) - оценивают шанс выживания ниже 50%.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кинотеатров
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров. В частности, согласно документу, у сотрудников будут ежедневно проверять температуру тела, им должны выдавать антисептики, медицинские маски и перчатки. Посетителям также рекомендовано носить гигиенические маски, а тем, у кого есть симптомы ОРВИ, следует воздержаться от похода в кино. В местах общественного пользования должны быть доступны средства дезинфекции, а между зрителями и сотрудниками должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Помимо прочего, будет необходима дезинфекция 3D-очков, при этом посетителям разрешат пользоваться своими очками для 3D-фильмов.
Российские кинотеатры будут возобновлять работу в соответствии с решениями властей субъектов РФ, вынесенных на основании предписаний главных государственных санитарных врачей.
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Из-за роста числа заражений коронавирусом Южная Корея возобновляет действие некоторых карантинных мер. В стране на две недели закроются музеи, парки и художественные выставки, сообщил министр здравоохранения Пак Нын Ху. За последние сутки в Южной Корее было выявлено 79 новых случаев заражения, что стало самым большим приростом с 5 апреля. Общее число инфицированных коронавирусом в стране превышает 11,3 тысячи человек.
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В Великобритании число людей, скончавшихся от COVID-19, достигло рекордного уровня, пишет газета Financial Times. Журналисты посчитали, что с 20 марта в Великобритании умерло на 59 537 человек больше, чем в среднем за аналогичный период в предыдущие годы. Таким образом, смертность от коронавируса в Соединенном Королевстве составляет 891 случай на один миллион жителей. В рейтинге из 19 стран, данные которых сравнила Financial Times, на втором месте находится Италия, а на третьем -Бельгия.
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Согласно опросу Высшей школы экономики, треть жителей России (32,8%) считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, сообщает РБК. При этом почти четверть респондентов (23,2%) назвали пандемию "выдумкой заинтересованных лиц". Вместе с тем тех, кто полагает, что пик эпидемии впереди (25,6%), больше, чем тех, кто уверен, что он пройден и эпидемия пойдет на спад (16,3%). Опрос проводился с 18 марта по 26 мая.
В России от COVID-19 умерли более 4 тысяч человек
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В России за минувшие сутки выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались 174 человека, сообщил Оперативный штаб. Таким образом, общее число зафиксированных случаев SARS-CoV-2 в РФ возросло до 379 051. Число летальных исходов превысило 4000, составив 4142.
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Британский авиаперевозчик Easyjet из-за кризиса, вызванного коронавирусом, уволит почти треть персонала. Сокращение затронет примерно 4500 рабочих и служащих компании, объявило ее руководство в Лондоне. Ранее об увольнении значительной части сотрудников сообщили конкуренты - Easyjet - компании British Airways, Ryanair и Virgin Atlantic.
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Эпидемия COVID-19 в Чили повлекла за собой скачок безработицы в столице страны - Сантьяго и ее пригородах. В настоящее время этот показатель, как сообщила газета La Tercera, составляет 15,6 процента. Выше уровень безработицы в этом регионе был зарегистрирован в 1985 году - 15,7 процента. Эксперты не исключают, что безработица в чилийской столицы может вырасти до 18 процентов.
В Японии планируют выдавать туристам ваучеры
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Кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, станет центральной темой будущего председательства
Германии в Совете Европейского Союза. Европа способна выйти из кризиса более сильной, чем была в момент его наступления, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) . По ее словам, пандемия заболевания COVID-19 "поставила все с ног на голову" и показала, что ключевые изменения требуют краткосрочных решений с досгосрочными последствиями.
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В Германии за минувшие сутки выявлены 353 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число инфицированных в стране выросло до 179 717 человек, а количество скончавшихся больных с COVID-19 увеличилось за сутки на 62 - до 8411 человек.
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В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 2 новых заражения вирусом SARS-CoV-2 (в обоих случаях речь идет о приехавших из-за рубежа) и 23 бессимптомных больных, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. За минувшие сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом. С начала эпидемии жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, подтверждено 82 995 случаев заражения.
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Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов в день. Таким образом власти хотят помочь пострадавшей из-за эпидемии коронавируса туристической сфере. Такие субсидии помогут путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах. Траты на транспорт туристы должны покрыть сами. Всего на программу планируют выделить 12,5 миллиарда долларов.
Вашингтон снимает режим самоизоляции
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В столице США Вашингтоне с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, город запустит первый этап снятия ограничений, объявила мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер. Она указала, что город достиг показателей 14-дневного снижения его распространения в сообществе, а также адекватного тестирования и вместимости больниц. Согласно плану, откроются розничные предприятия, рестораны и парикмахерские. Баузер призвала жителей по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные средства.
++ 03.10 ++
Согласно предписанию московских властей, горожане должны будут носить маски не только в общественных местах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице.
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В Греции с 1 июня начнется всеобщая вакцинация от туберкулеза. По мнению специалистов, эта прививка в 5 раз снижает риск развития респираторных инфекций и позволит защитить категории граждан, находящиеся в группе риска, от заражения коронавирусом.
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Число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса. По его данным, в стране от коронавируса скончались уже 100 047 человек. На сегодняшний день COVID-19 в США диагностирован у 1 695 766 человек.
В Москве за сутки скончался 71 человек
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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось с 2183 до 2254, скончался еще 71 человек, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в российской столице выявлено 171 443 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 67 458 пациентов.
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Национальное собрание Франции одобрило использование мобильного приложения StopCovid. Оно будет отмечать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2.
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Крупнейшая в мире международная книжная ярмарка в германском Франкфурте-на-Майне состоится в намеченные сроки - с 14 по 18 октября, заверили организаторы. Ожидается, что мероприятие пройдет в выставочном комплексе, децентрализованно - в самом городе и в то же время - в виртуальном пространстве. Условием является разработка детального свода правил мер предосторожности.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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