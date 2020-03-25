Хроника пандемии: Собянин закрывает московские магазины

Мир борется с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен более чем у 470 тысяч человек. DW следит за событиями 26 марта.
В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 198 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 470 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 21 тысячи, выздоровели 114 тысяч. Больше всего жертв - в Италии. В Германии ввели жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 26 марта (время московское).
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Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
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В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, подписанным в четверг, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
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Саудовская Аравия ужесточила меры против распространения коронавируса, закрыв на карантин столицу Эр-Рияд, а также города Медину и Мекку, которые обычно посещают большое число паломников. Теперь в них запрещен въезд и выезд, а также ужесточены условия изоляции жителей - им разрешено выходить на улицу только до 15 часов. Ранее министерство здравоохранения королевства сообщило о втором смертельном случае пациента с коронавирусом. Число заразившихся возросло до 900.
В Германии почти пять тысяч случаев новых заражений
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Иран в рамках противодействия распространению коронавируса с четверга вводит запрет на поездки между городами внутри страны, сообщил в телеобращении представитель координационного центра по борьбе с COVID-19 Хосейн Зольфагари.
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор пожертовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Эти деньги поступят для закупки защитной одежды для персонала больниц в ирландской провинции Лейнстер, особенно пострадавшей от пандемии. Об этом Макгрегор сообщил министру финансов Паскалю Донохью, скриншоты переписки с которым опубликоал в Twitter. В Ирландии более 1,5 тысячи случаев заражения.
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По состоянию на утро четверга, в Германии зарегистрировано 36 508 случаев заражения (рост за сутки на 4 995 случаев). Число летальных исходов - 198 (рост за сутки - 50).
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На немецком круизном лайнере MS Artania у берегов Австралии не менее семи человек заразились коронавирусом. Речь идет о пяти пассажирах и двух членах команды, сообщила боннская туристическая компания Phoenix. Состояние всех из них удовлетворительное. Все отпускники, предположительно, 28 марта, будут отправлены на чартерных самолетах домой. По данным турфирмы, на борту могут находиться до 510 членов экипажа и 1 200 отдыхающих.
В Париже закрыты два международных аэропорта
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Немецкие представители торговых сетей и аграрии предупреждают о негативных последствиях запрета на въезд в Германию сезонных рабочих из Польши и Румынии для немецкого рынка продовольствия. Это может привести к перебоям в поставке некоторых видов фруктов и овощей, поскольку в Германии не решена проблема сбора урожая.
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В федеральной земле Баварии, где, наряду с Саксонией, действуют самые жесткие в Германии карантинные правила, растет популярность главы региона Маркуса Зёдера (Markus Söder). Если в конце февраля действиями главы Баварии были довольны 52 процента жителей федеральной земли, то к концу марта это число выросло до 61 процента. Зёдер последовательно отстаивает жесткий курс борьбы с эпидемией.
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Из-за эпидемии коронавируса Париж закрывает два международных аэропорта из трех. Работу продолжит только аэропорт Шарль-де-Голль, аэропорт Бове уже закрыт, а из аэропорта Орли с 31 марта не будут осуществляться никакие рейсы, кроме спасательных и правительственных.
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В США число умерших от последствий коронавируса превысило тысячу человек. Всего инфицированы почти 70 тысяч жителей Соединенных Штатов. Только за прошедшие сутки было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев.
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Столица Финляндии Хельсинки, равно как и провинция Уусимаа, в которой она находится, с 27 марта закрывается на въезд и выезд для предотвращения распространении эпидемии коронавируса. Жителям Хельсинки, которые возвращаются домой из других регионов, въезд будет открыт. Открыт въезд и в случае похорон родственников и при других неотложных ситуациях. Более 500 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом приходятся на эту провинцию.
В Испании на две недели продлен режим ЧП
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В Испании режим чрезвычайного положения продлен на две недели - до 11 апреля. Там погибли уже более 3 640 человек. По количеству смертей от последствий заражения коронавирусом страна вышла на второе место после Италии, обойдя Китай.
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Мэр Вашингтона приняла решение закрыть на месяц все магазины и точки предоставления услуг в городе, не являющиеся ключевыми для обеспечения жизнедеятельности горожан.
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Немецкий автоконцерн Volkswagen еще на неделю продлил приостановку производства в американском штате Теннесси. Заработная плата сотрудникам сохраняется в полном объеме. Завод планируют открыть 5 апреля.
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Франция из-за эпидемии выводит своих солдат из Ирака. Это решение было принято после того, как международная коалиция, борющаяся с террористической группировкой "Исламское государство", приостановила обучающие программы иракской армии из-за распространения коронавируса. Около 200 французских военнослужащих в ближайшее время отправятся домой.
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Нью-йоркские СМИ сообщают, что в Манхэттене построены временные морги для сохранения тел погибших от последствий заражением коронавирусом. Издание Politico сообщает об опасениях городских властей, что на следующей неделе морги могут быть переполнены. Всего в Нью-Йорке от последствий заражения погибло уже 200 человек - больше, чем в других регионах США.
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В Иерусалиме закрыт Храм Гроба Господня - церковь, согласно легенде, построенная на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Закрытию предшествовала встреча полиции Израиля с церковными лидерами. Предполагается, что храм будет закрыт на неделю, однако этот срок может быть продлен.
В Москве введут новые ограничения
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В Москве 26 марта должны официально объявить о новых ограничениях в связи с эпидемией. По словам мэра Сергея Собянина, должны закрыться все заведения общественного питания, торговые центры и парки аттракционов.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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