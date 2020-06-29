 Хроника пандемии: Прирост инфицирования в США может составить 100 тысяч в сутки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Хроника пандемии: Прирост инфицирования в США может составить 100 тысяч в сутки

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,4 млн человек, свыше 509 тысяч скончались. Выздоровели более 5,7 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 30 июня.

Американка сдает тест на коронавирус

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 509 тысяч человек, выздоровели более 5,7 млн пациентов.  Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 30 июня (время московское).

++21.00++

Европейский авиакосмический концерн Airbus намерен к лету 2021 года сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса на самолеты в результате пандемии коронавируса. Таким образом, работу потеряет каждый шестой сотрудник отрасли транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии в течение ближайших 12 месяцев должны быть сокращены 5100 мест, во Франции - еще 5000. "Airbus столкнулся с самым тяжелым кризисом, в котором когда-либо оказывалась отрасль", - объяснил этот шаг главный исполнительный директор компании Гийом Фори.

++20.35++

Прирост случаев заражения коронавирусом в США, по мнению ведущего инфекциониста страны Энтони Фаучи, может достичь 100 тысяч в день, если наблюдаемые ныне тенденции распространения инфекции сохранятся. По словам доктора Фаучи, главного эксперта рабочей группы по борьбе с коронавирусом, он не может точно предсказать, как будет развиваться ситуация в США, но в любом случае она будет "очень тревожной".

++19.45++

Парламент Австрии единогласно одобрил временное снижение налога на добавочную стоимость (НДС). Эта мера затронет ресторанный бизнес, культурную и другие сферы, которые сильнее всего пострадали в результате пандемии. В частности, в ресторанах и кафе НДС на питание снизится с 10 до 5 процентов, а на напитки - с 20 до 5 процентов. Решение вступит в силу после одобрения Еврокомиссией. 

Ужесточенный контроль на границе Эстонии и Латвии, март 2020 года

Ужесточенный контроль на границе Эстонии и Латвии, март 2020 года

++19.15++

Власти Эстонии продлили до 14 июля запрет на авиасообщение со странами с "высоким риском заражения коронавирусом", сообщает эстонское министерство экономики. В эту группу попадают государства, где прирост случаев заражения превышает 25 человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней. 

++18.30++

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, заболевшая COVID-19, постепенно выздоравливает, сообщил офис главы государства. Зеленская еще находится на изоляции в больнице. Она была госпитализирована 16 июня в Киеве. 

Борис Джонсон обещал 5 млрд фунтов на поддержку экономики

++17.55++

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о программе поддержки экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, на сумму в 5 млрд фунтов (около 5,5 млрд евро). Средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, ремонт больниц, дорог, нужды школ, пояснил британский премьер. Он обещал также построить новые больницы, школы и колледжи, отметив, что это поможет созданию рабочих мест.

++17.00++

Немецкая федеральная земля Саксония-Анхальт отменила запрет на встречи группами более 10 человек. Теперь это правило, введенное раньше также другими регионами Германии, носит рекомендательный характер. Правительство Саксонии-Анхальт также рекомендует жителям не расширять круг лиц, с которыми они регулярно контактируют.  

В Болгарии приветствуют первых туристов в этом сезоне

В Болгарии приветствуют первых туристов в этом сезоне

++16.00++

Из-за роста числа зараженных коронавирусом власти Болгарии приняли решение об увеличении число коек в палатах интенсивной терапии для больных COVID-19. Больницам также будет выделено больше единиц защитной одежды, медицинских масок и очков.

++14.50++

Половина немецких компаний ожидают, что их бизнес, пострадавший в результате пандемии коронавируса, нормализуется не раньше 2021 года. Это следует из опроса, результаты которого Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK). При этом 5% опрошенных фирм вообще не рассчитывают на "возвращение к нормальному состоянию", а 12% считают, что пока рано делать какие-либо прогнозы. Только 17% компаний признали, что уже вернулись к уровню, на котором находились до локдауна.

На авиабазе в Кувейте инфицированы военнослужащие США

++14.00++

На кувейтской воздушной базе Ахмед аль-Джабер, расположенной к югу от столицы страны, выявлена группа американских военнослужащих, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Точное число заболевших не называется. Известно лишь, что вспышка зафиксирована в 332-м экспедиционном авиакрыле. 

++13.00++

На второй по величине скотобойне Tönnies в Вайсенфельсе (Саксония-Анхальт) все работники - около 2200 человек - сдают тесты на коронавирус. С просьбой провести массовое тестирование обратились власти округа Бургенланд.

Россия рассматривает предложение по возобновлению авиасообщения с Турцией

++12.00++

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. "Мы по этому поводу думаем", - заявил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручал проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. По данным СМИ, Росавиация планировала направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля с 15 странами.

++11.30++

Все аэропорты Греции начнут с 1 июля принимать рейсы из-за границы, возобновятся заходы иностранных судов в греческие порты. Кроме того, туристов на автомобилях начнут пропускать через целый ряд КПП в стране. Это подтвердил представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

Власти Узбекистана запретят собираться группами более трех человек в ряде регионов

++11.00++

Власти Узбекистана с 1 июля запретят собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб при кабмине страны. По официальным данным, число выявленных случаев инфицирования в стране составляет 8 298, 24 человека скончались. При этом в целом по Центральной Азии количество заражений превысило 41,3 тыс.

++10.30++

В России суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 6693. По официальным данным, этот показатель не превышает семь тысяч пятый день подряд. По информации оперативного штаба, за последние сутки в России от СOVID-19 скончались 154 пациента и 9220 выздоровели. С начала пандемии выявлено 647 849 заболевших, умерли 9320.

Под Мюнхеном - новая вспышка коронавируса

++10.00++

Вид на озеро Штарнбергер

Вид на озеро Штарнбергер

Вспышка коронавируса произошла в городе Штарнберг (Бавария), неподалеку от Мюнхена. Там инфицированы 44 человека, сообщили в районной администрации. Все они имеют отношение к работе одной из компаний, отвечающих за организацию общественного питания. Фирма, в частности, снабжает больницы. Среди заболевших - десять соискателей убежища, которые совместно проживали в общежитии небольшого населенного пункта Хехендорф.

++09.35++

В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, за истекшие сутки выявлено 24 052 новых заражений коронавирусом и 692 смерти. Таким образом общее количество обнаруженных инфицированных в этой латиноамериканской стране достигло 1,37 млн человек. Жертвами пандемии стали уже 58 314 бразильцев.

Экс-президент Киргизии переведен из СИЗО в больницу

++09.00++

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, приговоренный к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции, переведен из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония". Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета. Атамбаев 29 июня пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты анализы на вирус нового типа. Результаты теста оказались отрицательными.

++08.30++

Число рабочих в Германии, занятых по сокращенному графику, сократилось с 7,3 млн в мае до 6,7 млн в июне. Об этом сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo. При этом, по оценкам его экспертов, данные показатели свидетельствуют о начале медленного восстановления экономики ФРГ от последствий пандемии. Вместа с тем специалисты говорят, что снижение пока еще довольно умеренное, а "в некоторых отраслях" даже отмечается прирост.

++07.45++

На фоне пандемии промышленное производство в Японии падает четвертый месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем майские показатели сократились на 8,4 процента. Между тем власти расширили список государств, въезд из которых запрещен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К перечню были добавлены Грузия, Алжир, Куба и Камерун. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в Японии инфицированы 18 476 человек, умерли 972.

Число случаев заражения превышает в США 40 тыс. за сутки

++06.05++

Медицинские власти США объявили, что число новых случаев заражения коронавирусом превысило 40 000 - четвертый раз за последние пять дней. Общее число инфицированных в США приближается к 2,7 млн человек. От последствий COVID-19 скончались более 128 тысяч пациентов.

В Германии чуть менее 500 новых случаев инфицирования

++05.20++

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 498 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число пациентов, заразившихся коронавирусом с начала эпидемии, увеличилось до 194 259 человек. От последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 12 пациента, общее число летальных исходов выросло до 8973. Индекс репродукции коронавируса (R) составил 0,74.

++03.45++

Сдача тестов на коронавирус в Пекине

За истекшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом, из них 19 в активной форме и четыре бессимптомных носителя. Об этом сообщил на своем официальном сайте Госкомздрав КНР.  Из активных случаев 11 "импортированы", восемь зафиксированы внутри страны: семь - в Пекине, один - в Шанхае.  

++03.15++

Американский штат Аризона из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом отменил послабления карантинного режима. Распоряжением губернатора Дугласа Дьюси закрываются бары, фитнес-центры, кинотеатры, до конца июля запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Все это происходит спустя неделю после большого предвыборного мероприятия Дональда Трампа в Аризоне. В штате, население которого составляет 7 млн человек подтверждены на сегодняшний день 75 тысяч случае инфицирования коронавирусом.

++02.35++

26 игроков североамериканской хоккейной профессиональной лиги НХЛ положительно протестированы на коронавирус с тех пор, как клубы три недели назад начали тренировки маленькими группами. Об этом сообщает НХЛ. Более 250 игроков хоккейной лиги были с 8 июня размещены в тренировочных центрах клубов как часть второго этапа плана возобновления  игр в НХЛ, остановленных из-за пандемии коронавируса. С тех пор были проведены более 1450 тестов.

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства 

++01.45++

Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Также компания объявила о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. В сообщении Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

++01.15++

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса SARS-CoV-2. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.

++00.45++

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3761 до 3796. "В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в российской столице выявлено более 220 тыс. случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц свыше 148 тыс. пациентов.

++00.15++

Женевский автосалон (Фото из архива)

Женевский автосалон (Фото из архива)

Организаторы международного Женевского автосалона - одной из ведущих выставок в мире, на которой ежегодно презентуют свои новинки главные мировые автомобильные бренды - приняли решение не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса. “Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и предпочли бы 2022-й. Автомобильный сектор находится в сложной фазе, и компаниям нужно время, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, не уверены, что положение дел в области охраны здоровья позволит организовать мероприятие с более чем 600 000 посетителей и 10 000 журналистов следующей весной. Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.

Предполагалось, что шоу пройдет с 4 по 14 марта 2021 года. Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с пандемией.

Хроника пандемии 29 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:55

"Это катастрофа": курорты Анталии без туристов из Европы

Аудио- и видеофайлы по теме

Эпидемия коронавируса: в чем итальянцы обвиняют власти?  

Две беды Индии: Covid-19 и Амфан  

Также по теме

Ausbruch von COVID-19 in Gütersloh

Хроника пандемии: в немецком округе Гютерсло локдаун продлен на неделю 29.06.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тысяч скончались. Выздоровели более 5,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 29 июня.

Indien Coronavirus-Ausbruch

Хроника пандемии: ЕС собрал более 6 млрд евро на борьбу с коронавирусом 27.06.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 9,9 млн человек, свыше 496 тысяч скончались. Выздоровели более 5 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 27 июня.

Russland Moskau | Coronavirus | Lomonosow-Klinik

Хроника пандемии: в РФ из-за коронавируса умерли более 9000 человек 28.06.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10 млн человек, свыше 501 тысячи скончались. Выздоровели более 5 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 28 июня.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус в Молдавии: заболевших все больше, ограничений все меньше  

Главное о поправках в Конституцию РФ: обнуление сроков Путина, СССР и бог  

Евросоюз намерен разрешить въезд пока для граждан всего 14 стран  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно