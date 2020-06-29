Хроника пандемии: Прирост инфицирования в США может составить 100 тысяч в сутки

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,4 млн человек, свыше 509 тысяч скончались. Выздоровели более 5,7 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 30 июня.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 509 тысяч человек, выздоровели более 5,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 30 июня (время московское).
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Европейский авиакосмический концерн Airbus намерен к лету 2021 года сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса на самолеты в результате пандемии коронавируса. Таким образом, работу потеряет каждый шестой сотрудник отрасли транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии в течение ближайших 12 месяцев должны быть сокращены 5100 мест, во Франции - еще 5000. "Airbus столкнулся с самым тяжелым кризисом, в котором когда-либо оказывалась отрасль", - объяснил этот шаг главный исполнительный директор компании Гийом Фори.
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Прирост случаев заражения коронавирусом в США, по мнению ведущего инфекциониста страны Энтони Фаучи, может достичь 100 тысяч в день, если наблюдаемые ныне тенденции распространения инфекции сохранятся. По словам доктора Фаучи, главного эксперта рабочей группы по борьбе с коронавирусом, он не может точно предсказать, как будет развиваться ситуация в США, но в любом случае она будет "очень тревожной".
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Парламент Австрии единогласно одобрил временное снижение налога на добавочную стоимость (НДС). Эта мера затронет ресторанный бизнес, культурную и другие сферы, которые сильнее всего пострадали в результате пандемии. В частности, в ресторанах и кафе НДС на питание снизится с 10 до 5 процентов, а на напитки - с 20 до 5 процентов. Решение вступит в силу после одобрения Еврокомиссией.
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Власти Эстонии продлили до 14 июля запрет на авиасообщение со странами с "высоким риском заражения коронавирусом", сообщает эстонское министерство экономики. В эту группу попадают государства, где прирост случаев заражения превышает 25 человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, заболевшая COVID-19, постепенно выздоравливает, сообщил офис главы государства. Зеленская еще находится на изоляции в больнице. Она была госпитализирована 16 июня в Киеве.
Борис Джонсон обещал 5 млрд фунтов на поддержку экономики
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о программе поддержки экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, на сумму в 5 млрд фунтов (около 5,5 млрд евро). Средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, ремонт больниц, дорог, нужды школ, пояснил британский премьер. Он обещал также построить новые больницы, школы и колледжи, отметив, что это поможет созданию рабочих мест.
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Немецкая федеральная земля Саксония-Анхальт отменила запрет на встречи группами более 10 человек. Теперь это правило, введенное раньше также другими регионами Германии, носит рекомендательный характер. Правительство Саксонии-Анхальт также рекомендует жителям не расширять круг лиц, с которыми они регулярно контактируют.
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Из-за роста числа зараженных коронавирусом власти Болгарии приняли решение об увеличении число коек в палатах интенсивной терапии для больных COVID-19. Больницам также будет выделено больше единиц защитной одежды, медицинских масок и очков.
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Половина немецких компаний ожидают, что их бизнес, пострадавший в результате пандемии коронавируса, нормализуется не раньше 2021 года. Это следует из опроса, результаты которого Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK). При этом 5% опрошенных фирм вообще не рассчитывают на "возвращение к нормальному состоянию", а 12% считают, что пока рано делать какие-либо прогнозы. Только 17% компаний признали, что уже вернулись к уровню, на котором находились до локдауна.
На авиабазе в Кувейте инфицированы военнослужащие США
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На кувейтской воздушной базе Ахмед аль-Джабер, расположенной к югу от столицы страны, выявлена группа американских военнослужащих, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Точное число заболевших не называется. Известно лишь, что вспышка зафиксирована в 332-м экспедиционном авиакрыле.
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На второй по величине скотобойне Tönnies в Вайсенфельсе (Саксония-Анхальт) все работники - около 2200 человек - сдают тесты на коронавирус. С просьбой провести массовое тестирование обратились власти округа Бургенланд.
Россия рассматривает предложение по возобновлению авиасообщения с Турцией
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Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. "Мы по этому поводу думаем", - заявил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручал проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. По данным СМИ, Росавиация планировала направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля с 15 странами.
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Все аэропорты Греции начнут с 1 июля принимать рейсы из-за границы, возобновятся заходы иностранных судов в греческие порты. Кроме того, туристов на автомобилях начнут пропускать через целый ряд КПП в стране. Это подтвердил представитель греческого правительства Стелиос Пецас.
Власти Узбекистана запретят собираться группами более трех человек в ряде регионов
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Власти Узбекистана с 1 июля запретят собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб при кабмине страны. По официальным данным, число выявленных случаев инфицирования в стране составляет 8 298, 24 человека скончались. При этом в целом по Центральной Азии количество заражений превысило 41,3 тыс.
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В России суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 6693. По официальным данным, этот показатель не превышает семь тысяч пятый день подряд. По информации оперативного штаба, за последние сутки в России от СOVID-19 скончались 154 пациента и 9220 выздоровели. С начала пандемии выявлено 647 849 заболевших, умерли 9320.
Под Мюнхеном - новая вспышка коронавируса
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Вспышка коронавируса произошла в городе Штарнберг (Бавария), неподалеку от Мюнхена. Там инфицированы 44 человека, сообщили в районной администрации. Все они имеют отношение к работе одной из компаний, отвечающих за организацию общественного питания. Фирма, в частности, снабжает больницы. Среди заболевших - десять соискателей убежища, которые совместно проживали в общежитии небольшого населенного пункта Хехендорф.
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В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, за истекшие сутки выявлено 24 052 новых заражений коронавирусом и 692 смерти. Таким образом общее количество обнаруженных инфицированных в этой латиноамериканской стране достигло 1,37 млн человек. Жертвами пандемии стали уже 58 314 бразильцев.
Экс-президент Киргизии переведен из СИЗО в больницу
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, приговоренный к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции, переведен из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония". Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета. Атамбаев 29 июня пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты анализы на вирус нового типа. Результаты теста оказались отрицательными.
++08.30++
Число рабочих в Германии, занятых по сокращенному графику, сократилось с 7,3 млн в мае до 6,7 млн в июне. Об этом сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo. При этом, по оценкам его экспертов, данные показатели свидетельствуют о начале медленного восстановления экономики ФРГ от последствий пандемии. Вместа с тем специалисты говорят, что снижение пока еще довольно умеренное, а "в некоторых отраслях" даже отмечается прирост.
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На фоне пандемии промышленное производство в Японии падает четвертый месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем майские показатели сократились на 8,4 процента. Между тем власти расширили список государств, въезд из которых запрещен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К перечню были добавлены Грузия, Алжир, Куба и Камерун. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в Японии инфицированы 18 476 человек, умерли 972.
Число случаев заражения превышает в США 40 тыс. за сутки
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Медицинские власти США объявили, что число новых случаев заражения коронавирусом превысило 40 000 - четвертый раз за последние пять дней. Общее число инфицированных в США приближается к 2,7 млн человек. От последствий COVID-19 скончались более 128 тысяч пациентов.
В Германии чуть менее 500 новых случаев инфицирования
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 498 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число пациентов, заразившихся коронавирусом с начала эпидемии, увеличилось до 194 259 человек. От последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 12 пациента, общее число летальных исходов выросло до 8973. Индекс репродукции коронавируса (R) составил 0,74.
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За истекшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом, из них 19 в активной форме и четыре бессимптомных носителя. Об этом сообщил на своем официальном сайте Госкомздрав КНР. Из активных случаев 11 "импортированы", восемь зафиксированы внутри страны: семь - в Пекине, один - в Шанхае.
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Американский штат Аризона из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом отменил послабления карантинного режима. Распоряжением губернатора Дугласа Дьюси закрываются бары, фитнес-центры, кинотеатры, до конца июля запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Все это происходит спустя неделю после большого предвыборного мероприятия Дональда Трампа в Аризоне. В штате, население которого составляет 7 млн человек подтверждены на сегодняшний день 75 тысяч случае инфицирования коронавирусом.
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26 игроков североамериканской хоккейной профессиональной лиги НХЛ положительно протестированы на коронавирус с тех пор, как клубы три недели назад начали тренировки маленькими группами. Об этом сообщает НХЛ. Более 250 игроков хоккейной лиги были с 8 июня размещены в тренировочных центрах клубов как часть второго этапа плана возобновления игр в НХЛ, остановленных из-за пандемии коронавируса. С тех пор были проведены более 1450 тестов.
Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства
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Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Также компания объявила о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. В сообщении Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса SARS-CoV-2. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.
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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3761 до 3796. "В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в российской столице выявлено более 220 тыс. случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц свыше 148 тыс. пациентов.
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Организаторы международного Женевского автосалона - одной из ведущих выставок в мире, на которой ежегодно презентуют свои новинки главные мировые автомобильные бренды - приняли решение не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса. “Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и предпочли бы 2022-й. Автомобильный сектор находится в сложной фазе, и компаниям нужно время, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, не уверены, что положение дел в области охраны здоровья позволит организовать мероприятие с более чем 600 000 посетителей и 10 000 журналистов следующей весной. Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.
Предполагалось, что шоу пройдет с 4 по 14 марта 2021 года. Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с пандемией.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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