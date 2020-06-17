Лекарство от COVID-19: станет ли дексаметазон панацеей от коронавируса?

Ремдесивир, гидроксихлорохин, дексаметазон - все эти уже допущенные к использованию лекарственные препараты один за другим стали считаться эффективными средствами от COVID-19. Происходит все по одному и тому же сценарию: вначале исследовательский институт публикует на своем сайте заранее многообещающие результаты исследования и составляет пресс-релиз, затем средства массовой информации накидываются на эту информацию, эксперты или даже президенты комментируют ее, а потом люди по всему миру бегут в аптеки, скупают и глотают лекарства в надежде на выздоровление.

И только после этого у экспертов появляется возможность изучить и проверить результаты исследований. За этим следует разочарование или уточнение условий, при которых препарат действительно эффективен. А иногда выясняется, что он может вызвать и тяжелые побочные эффекты.

Что известно о дексаметазоне?

Те немногие данные о дексаметазоне, которые известны к настоящему времени, получены в результате рандомизированных контролируемых клинических исследований, проводимых в Великобритании. В процессе подобных исследований проверяется эффективность при лечении COVID-19 уже имеющихся на рынке препаратов. В исследованиях приняли участие более 11,5 тыс. пациентов из 175 больниц в Великобритании.

Дексаметазон на треть снижает летальность среди пациентов на ИВЛ

Часть исследования, в которой тестировался дексаметазон, называлась Recovery. Участвовали в ней 2,1 тыс. человек. Им давали ежедневно по 6 мг препарата в течение десяти дней. Контрольная группа состояла из 4,3 тыс. человек, и лечение они получали стандартное.

Предварительные результаты пока еще не опубликованных клинических испытаний позволяют предположить, что дексаметазон наиболее всего эффективен при лечении тяжелых случаев COVID-19. У пациентов на аппаратах ИВЛ смертность снизилась на треть по сравнению с контрольной группой. Среди пациентов, получавших кислородную терапию, но не подвергавшихся искусственной вентиляции легких, летальность уменьшилась на 20 процентов. При лечении пациентов с легкой формой заболевания прием дексаметазона не дал никакого эффекта.

Сразу после того как были опубликованы результаты исследования, в Великобритании было принято решение использовать дексаметазон в качестве средства терапии при коронавирусной инфекции.

Как действует дексаметазон?

Иммунная система пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто дает настолько мощный ответ, что это может вызвать "цитокиновый шторм" и привести к острому респираторному дистресс-синдрому. Активное вещество дексаметазон, относящееся к группе кортикостероидов, подавляет иммунную систему, оказывая при этом противовоспалительное действие и уменьшая воспалительные процессы.

Дексаметазон широко известен, недорог и его легко можно найти в аптеках и больницах во всем мире. Препарат обычно применяется при воспалительных заболеваниях кожи и суставов, отеках головного мозга, вызванного опухолями, а также для предотвращения тошноты и рвоты во время противораковой терапии.

Как эксперты оценивают результаты исследований?

Поднявшейся вокруг дексаметазона шумихе, безусловно, способствовал и тот факт, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус охарактеризовал исследования с этим препаратом как "прорыв" в борьбе против COVID-19. "Я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот жизненно важный научный прорыв", - заявил он.

Однако достоверных заявлений о "новом чудодейственном лекарстве" дексаметазоне до сих пор не сделал ни один ученый. Несмотря на то, что этот препарат известен уже давно, его эффективность при лечении больных COVID-19 до сих пор толком не изучена.

Какое-то время чудодейственным лекарством от SARS CoV-2 считался также гидроксихлорохин - лекарство от малярии

Каких-либо научных публикаций по этому вопросу пока тоже нет, а результаты контролируемого клинического исследования еще не смогли досконально проверить другие эксперты - британские ученые только выложили онлайн первоначальные результаты исследования для дальнейшего изучения.

Немецкие эксперты с осторожным оптимизмом относятся к тем немногим данным, которые уже имеются в наличии. "Результаты очень хорошо вписываются в наше нынешнее представление о том, что чрезмерная реакция иммунной системы играет решающую роль в течении болезни COVID-19 на позднем этапе. Итоги исследования, еще полностю не опубликованные, говорят в пользу использования кортикостероидов при тяжелом течении инфекции SARS-CoV-2", - отмечает профессор д-р Герд Феткенхойер (Gerd Fätkenheuer), заведующий кафедрой инфектологии Кельнской университетской больницы.

Сходной точки зрения придерживается и профессор Мария Верешильд (Maria Vehreschild), заведующая отделом инфектологии Университетской больницы при Университете Гете во Франкфурте. "Кортизон - это классический способ подавления иммунной системы. Удивляет, насколько мощным оказался эффект от применения дексаметазона", - говорит она. Однако окончательный вывод об эффективности этого препарата можно будет сделать только после детального изучения всех исходных данных, подчеркивает профессор Верешильд.

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