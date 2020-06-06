Хроника пандемии: немцы будут резервировать места на балтийских пляжах через приложение

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились почти 7 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 400 тысяч человек, выздоровели более 3,4 млн. DW следит за событиями воскресенья, 7 июня (время московское).

++ 16.25 ++

В Нижней Саксонии вводится обязательный 14-дневный карантин для приезжих из Швеции. Они обязаны уведомить местные власти о своем прибытии. Швеция в последние дни перешагнула порог в 50 инфицированных на 100 000 жителей, объяснило свое решение министерство здравоохранения германской земли.

++ 16.05 ++

В Ватикане вылечены все больные с COVID-19. Анализы на наличие вируса, взятые у последнего инфицированного, показали отрицательный результат, заявили в пресс-службе Святого Престола.

++ 15.45 ++

Число выявленных заражений коронавирусом в Саудовской Аравии превысило отметку в 100 000. За минувшие сутки возбудитель COVID-19 обнаружен еще у 3045 человек, сообщило министерство здравоохранения. Таким образом, общее количество зараженных с начала наблюдений - 101 914 человек, из них 72 817 выздоровели, а 712 скончались,

++ 15.15 ++

Для посещения ряда германских пляжей на Балтийском море будет необходимо подать заявку через специальное приложение для смартфонов, заявил глава правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (Daniel Günther). Власти будут контролировать доступ на пляжи и не допустят, чтобы отдыхающим пришлось "тесниться подобно сардинам в банке", заверил он.

++ 14.15 ++

Ряд крупных российских авиакомпаний могут возобновить международные полеты с 15 июля, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на знакомый с обсуждением источник. Первыми могут возобновиться рейсы в страны ЕврАзЭС и СНГ, а условием будет "стабильная позитивная динамика по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией" и "соблюдение на борту строгих санитарных правил". "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщение и с ними", - добавил собеседник агентства.

Шпан предложил создать "НАТО в сфере здравоохранения"

++ 14.00 ++

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) выступил с идеей создания европейского альянса по борьбе с пандемиями. "Европа нуждается в более эффективном механизме для преодоления кризисов в области здравоохранения по примеру того, который мы создали для борьбы с финансовыми кризисами", - заявил он в интервью газете Rheinische Post. При этом ЕС должен стать ядром альянса, созданного для взаимной поддержки его членов в случае пандемии, "чем-то вроде НАТО в области здравоохранения", добавил Шпан.

++ 13.40 ++

Франциск

Папа Римский Франциск призвал соблюдать меры по борьбе с дальнейшим распространением коронавируса. Присутствие верующих и туристов на площади Святого Петра в Ватикане является "признаком того, что острую фазу пандемии удалось преодолеть", отметил он. Вместе с тем, по словам понтифика, необходимо следовать введенным властями правилам и не радоваться преждевременно победе над опасной инфекцией. Во время молитвы на центральной площади Ватикана собрались несколько сотен человек.

В Беларуси - почти 49 тысяч заражений

++ 13.20 ++

В Беларуси число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 879 до 48 630, сообщило министерство здравоохранения в Минске. Число летальных исходов за минувшие сутки при этом увеличилось на 6 до 269, указывается далее. Между тем в Беларуси выздоровели и выписаны 23 647 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

++ 13.00 ++

В Калининградской области коронавирусом заразились два члена правительства. "Минувшим днем заболевание выявлено у министра сельского хозяйства области Натальи Шевцовой. Она госпитализирована, заболевание у нее проходит в легкой форме. Ранее, как известно, коронавирус был обнаружен у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой. Ее здоровье также не вызывает опасений", - цитирует "Интерфакс" представителя регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве планируют дальнейшее смягчение ограничений

++ 12.40 ++

В Москве планируют следующий этап снятия ограничений. Скорее всего, он будет состоять из двух шагов с 10 и 15 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. "Очередные послабления в настоящее время обсуждаются в горадминистрации. Электронные пропуска в Москве, как предполагается, отменят лишь на завершающей стадии. "Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок", - указал собеседник агентства.

++ 11.45 ++

В Израиле из-за локальных вспышек коронавируса вновь закрываются детские учреждения. Более 100 школ и детских садов закрыты с 7 июня, сообщило в первый день новой рабочей недели в Израиле министерство образования. Коронавирус выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев - в Иерусалиме. Более 16 тысяч школьников и преподавателей находятся под домашним карантином.

После выздоровления от COVID-19 глава Тувы ввел в республике карантин

++ 11.25 ++

Выздоровевший от COVID-19 глава Тувы Шолбан Кара-оол ввел двухнедельный карантин в республике. С 8 по 21 июня жители региона должны будут соблюдать полную самоизоляцию. Будут усилены меры контроля за соблюдением ограничительных мер. В частности, будут проверяться разрешительные документы для нахождения граждан на улицах и для автомобилей.

++ 11.15 ++

В Армении за сутки выявили новый коронавирус у 766 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 13 130. По данным Армянского единого информационного центра, за сутки скончались 13 пациентов, число летальных исходов достигло 272 человека. Выздоровели после коронавируса в Армении 4014 человек (+294).

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что SARS-CoV-2 заразился премьер-министр страны Никол Пашинян. В минувшую субботу он заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая. "Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию", - сказал Пашинян.

В России - почти 9 тысяч новых случаев заражения

++ 10.50 ++

В России за минувшие сутки выявлено 8984 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заражений возросло до 467 673. Кроме того, по официальным данным, за последние 24 часа скончались 134 человека, выздоровели 5343. Общее число летальных исходов от COVID-19 в РФ тем самым возросло до 5859, выздоровели 226 731 человека, более 235 000 случаев считаются активными, сообщается на официальном сайте "Стопкоронавирус.рф".

В США - почти 110 тысяч летальных исходов от коронавируса

++ 10.30 ++

Число скончавшихся от последствий новой коронавиурсной инфекции в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, составило 109 802 человека. За сутки в стране умерли 749 человек. Всего за время эпидемии в Соединенных Штатах зарегистрировано около 2 миллионов случаев заражения (1 млн 920 тысяч 61). Около полмиллиона человек считаются выздоровевшими.

++ 09.30 ++

В Украине за сутки зафиксированы 485 новых случаев инфицирования, 11 человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 242 выздоровели. Согласно данным Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет 26 999, скончались 788 человек. Носителями вируса являются 14 157 человек, на 232 больше, чем днем ранее.

++ 09.15 ++

Число скончавшихся от последствий COVID-19 в мире превысило 400 000. Глобальный показатель смертности в связи с новым коронавирусом SARS-CoV-2, согласно порталу Worldometer, составляет 402 273 случая. Общее число заражений, выявленных с начала пандемии, приближается к 7 миллионам - 6 миллионов 982 тысячи 883 человек. Наиболее пострадавшими, исходя из абсолютных показателей, считаются США, Бразилия, Россия, Испания, Великобритания, Индия и Италия.

++ 08.40 ++

ФРГ не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске граждан, предупредил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию. Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих", - пояснил он.

В Рио-де-Жанейро открыли бары, рестораны, пляжи

++ 07.50 ++

Власти бразильского Рио-де-Жанейро, несмотря на продолжающийся рост случаев заражения SARS-CoV-2, сняли жесткие антиэпидемиологические ограничения. В субботу в городе частично открылись бары, рестораны и торговые центры. Разрешены занятия спортом и посещение пляжей. Бразилия - одна из наиболее сильно пострадавших от нового коронавируса стран. Только в Рио-де-Жанейро за время, прошедшее с начала эпидемии, скончались более 6400 человек, выявлено в общей сложности 63 000 заражений. Всего в Бразилии от последствий COVID-19 умерли более 35 000 человек.

++ 06.30 ++

В Германии общее число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 183 979 человек (прирост за сутки - 301 человек). Скончались 8668 пациента (+22). Выздоровели в общей сложности около 169 100 человек, из них около 300 за последние сутки. В данный момент число активных случаев в ФРГ составляет чуть более 6200 человек.

++ 05.50 ++

По данным немецкого издания Bild, финальный турнир Лиги чемпионов по футболу примет столица Португалии Лиссабон. Он может состояться с 8 по 29 августа, когда будут сыграны четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Нормальный ход Лиги чемпионов был прерван 11 марта из-за пандемии на стадии одной восьмой финала.

Позднее УЕФА решил доиграть турнир в одной стране. Турция, где должен был пройти финальный матч, и Россия, претендовавшая на проведение турнира, не подошли из-за эпидемиологической обстановки. Кроме того, свои стадионы предлагала Германия, но, как сообщает немецкое издание, выбор пал на Лиссабон. Официально о месте проведения мини-турнира должно быть объявлено 17 июня.

Бразилия перестала публиковать сводные данные о числе заражений

++ 05.35 ++

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал принятое правительством накануне решение отказаться от публикации сводных данных о числе пациентов с коронавирусом в стране. По словам политика, публикация этих данных "не отражает нынешнюю ситуацию" в Бразилии. Кроме того, министерство здравоохранения Бразилии перенесло момент обновления данных по ежедневному приросту числа заражений SARS-CoV-2 с 17:00 на 22:00.

++ 05.00 ++

В материковом Китае за последние 24 часа зафиксированы шесть новых случая вызванных коронавирусом заболеваний, также выявлены пять бессимптомных больных. Ни одного нового летального исхода не зарегистрировано. Об этом на своем официальном сайте сообщил Госкомздрав КНР.

++ 04.20 ++

Минздрав Франции обнародовал новые цифры, касающиеся развития пандемии коронавируса в стране. Согласно этим данным за прошедшие сутки в стране подтверждено 579 новых случаев зараженияSARS-CoV-2. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 153 634 человека. От последствий COVID-19 скончался за 24 часа еще 31 пациент (всего 29 142). Всего излечились уже 70 806 человек.

++ 03.00 ++

Уже перенесенная из-за пандемии коронавируса с июня на сентябрь художественная ярмарка Art Basel в 2020 году не состоится. Как пояснили организаторы, окончательное решение было принято в силу нескольких причин. Это, в том числе, риски для здоровья участников и посетителей, и неурегулированные вопросы международных перевозок. Кроме того, в Швейцарии до сих пор не приняты рекомендации по организации и проведению больших мероприятий.

Культовые сооружения Великобритании вновь открываются для верующих

++ 02.50 ++

В Великобритании с 15 июня для всех верующих будут открыты культовые сооружения, закрытые в марте в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик. "Спасибо всем религиозным лидерам, которые работают над тем, чтобы обеспечить, чтобы это было безопасно", - указал он.

++ 02.30 ++

В Швейцарии полицейские вместо того, чтобы разогнать демонстрацию, число участников которой существенно превосходило разрешенное во времена пандемии, раздали им маски. Речь идет об антирасистской акции, прошедшей в Базеле под лозунгом "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"). По данным агентства dpa, в ней приняли участие около 5000 человек.

++ 02.00 ++

В Дании открываются тренажерные залы и бассейны. Правительство и парламентские партии договорились о том, что бассейны, тренажерные залы и другие крытые рекреационные и спортивные объекты могут снова открыться в начале следующей недели. В ближайшее время власти опубликуют соответствующие рекомендации, которые необходимо будет соблюдать.

++ 01.20 ++

Новак Джокович с кубком победителя US Open (Фото из архива)

Первый номер мужского мирового теннисного рейтинга Новак Джокович недоволен строгими карантинными мерами, с которыми, возможно, столкнутся участники Открытого чемпионата США по теннису (US Open), если этот турнир из серии Большого шлема, как это планировалось ранее, стартует в Нью-Йорке 24 августа. Серб назвал меры крайними. “Я не могу сказать много, но, нам, к примеру, могут запретить доступ в Манхэттен, мы должны будем жить в отеле в аэропорту, два-три раза в неделю у нас будут брать пробы на коронавирус, а также будет разрешено проводить на корты не более одного человека, что просто невозможно”, - рассказал Джокович журналистам.

++ 00.30 ++

Король Швеции Карл XVI Густав вернулся в Стокгольм после нескольких месяцев изоляции, вызванной развитием коронавирусной инфекции. 74-летний монарх в своем обращении воздал должное борьбе своих соотечественников с пандемией. Многие в шведском обществе продемонстрировали "достойное восхищение и героическое участие” в борьбе против распространения коронавируса, за что им большое спасибо, заявил король по случаю Национального дня Швеции.

Хроника пандемии 6 июня>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к концу мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 5,9 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 2,5 млн человек, свыше 360 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия, Испания, Великобритания Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К концу мая число инфицированных превысило 182 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,4 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к концу мая превысило 387 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к концу мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К концу мая в Иране зарегистрировано более 146 тысяч заболевших и более 7,6 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

