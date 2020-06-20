Хроника пандемии: локальные вспышки в Германии привели к скачку индекса заражаемости

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 8,9 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 467 тысяч человек, выздоровели - более 4,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 21 июня (время московское).

Во Франции откроются кемпинги, кинотеатры и Эйфелева башня

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Франция с 22 июня вновь ослабит ограничения, ранее введенные из-за распространения коронавируса. В частности, вновь смогут открыться кемпинги и кинотеатры. Кроме того, заработают все станции парижского метрополитена. По всей стране для большинства школьников вновь будет обязательным присутствие на уроках. С 24 июня туристы вновь смогут подниматься на Эйфелеву башню в Париже, а с 26 июня возобновит работу закрытый из-за пандемии парижский аэропорт Орли.

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В Германии продолжает расти индекс репродукции коронавируса. По оценке Института имени Роберта Коха, на данный момент коэффициент заражаемости R составляет 2,88. Это означает, что 10 носителей вируса сейчас заражают почти 29 здоровых людей. Днем ранее значение коэффициента R составляло 1,79, в пятницу - 1,06. RKI вновь подчеркнул, что резкий рост индекса заражаемости связан с несколькими крупными локальными вспышками инфекции в Северном Рейне - Вестфалии, Гессене и Берлине, а общее число новых случаев в целом по Германии по-прежнему находится на достаточно низком уровне. "В ближайшие дни необходимо наблюдать за дальнейшим развитием ситуации, особенно что касается того, будут ли расти показатели вне описанных вспышек", - говорится в отчете института. Благоприятным считается значение R ниже единицы.

В Гааге произошли беспорядки во время антикарантинной акции

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Протесты против ограничительных мер в Гааге переросли в беспорядки, полиция применила водометы. Несколько сотен протестовавших сознательно искали конфронтации с сотрудниками правоохранительных органов. "Это не имеет ничего общего с обычной демонстрацией", - заявил представитель полиции. По его словам, задержаны 5 человек, бросавших в полицейских камни.

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Эстония вводит режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих из Польши, Швеции, Румынии, Болгарии и Великобритании. В отношении большинства других европейских стран такого требования нет. Вопрос введения режима самоизоляции для въезжающих зависит от числа зараженных в стране, из которой они прибывают. Оно не должно превышать 15 человек на 100 тысяч населения, сообщил МИД Эстонии.

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Жители находящегося под карантином жилого комплекса в Гёттингене

В Гёттингене в ходе акции протеста против карантина накануне пострадали восемь полицейских. Жители ряда многоквартирных домов, которых обязали соблюдать режим самоизоляции, устроили накануне протесты. От 80 до 100 жильцов собрались за ограждением, которое установили стражи порядка, некоторые начали бросать в полицейских бутылки, камни, пиротехнику и другие предметы. В ответ было решено применить слезоточивый газ. Около 700 жильцов были помещены на карантин после того, как примерно у 120 из них был обнаружен коронавирус. Власти города организовали для них доставку продуктов, медикаментов и других необходимых вещей. По данным городских властей, жилой комплекс состоит из небольших квартир размером от 19 до 38 квадратных метров, в некоторых из которых проживают семьи с несколькими детьми.

Немецкий мясокомбинат Tönnies оплатит тестирование всех жителей округа

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Все жители немецкого округа Гютерсло, в котором зафиксирована значительная вспышка коронавирусной инфекции на мясокомбинате Tönnies в Реда-Виденбрюке, смогут сдать бесплатные тесты на SARS-Cov-2. Тестирование начнется в ближайшие дни, сообщил глава округа со 100-тысячным населением Свен-Георг Аденауэр (Sven-Georg Adenauer). Он также предположил, что руководству Tönnies может оказаться интересной возможность оплатить тестирование жителей, но "решение об этом должна принять сама фирма". На заявление властей поступил быстрый ответ из мясокомбината. "Согласны. Мы осознаем свою ответственность и берем на себя затраты на добровольное и всеохватывающее тестирование на коронавирус в округе Гютерсло", - заявил глава компании Клеменс Тённис (Clemens Tönnies).

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Число инфицированных на мясокомбинате Tönnies в городе Реда-Виденбрюк возросло до 1331, сообщили власти округа Гютерсло. В общей сложности проведено 6139 тестов, результаты получены по 5899 из них. В четырех больницах округа в настоящее время находится 21 пациент с коронавирусом, шесть из них - в реанимации.

В Таджикистане - 58 новых случаев

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За сутки в Таджикистане выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 5457, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты населения в Душанбе. При этом за прошедшие 24 часа не зарегистрировано ни одного летального исхода, а с начала пандемии от последствий инфекции в стране скончались 52 пациента.

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В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При этом в Латвии за минувшие 24 часа проведено 1294 теста, в Эстонии - 440, сообщили местные департаменты здравоохранения. В больницах Латвии находятся десять пациентов с COVID-19, в Эстонии - восемь.

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Тестирование в Пекине

В Пекине за последние две недели сдали тесты на коронавирус 2,29 миллиона человек, пишет китайское англоязычное издание Global Times. О результатах проверки пока не сообщается. При этом многих жителей китайской столицы власти попросили оставаться дома. Массовое тестирование проведено в связи с новой вспышкой коронавируса в Пекине.

В России ряд медработников получили ордена и медали за борьбу с COVID-19

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Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении орденом Пирогова и медалью Луки Крымского работников медицинских и научных учреждений за "большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга". Наград удостоились несколько десятков человек. Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены 19 июня.

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В Хакасии зафиксированы новые очаги заражения коронавирусом. "Нарастающим итогом сформировано 50 очагов (175 человек), обусловленных контактами по служебной деятельности", - сообщает пресс-служба правительства республики. В частности, выросло число заболевших среди сотрудников АО "РМ РейлАбаканвагонмаш". По данным Роспотребнадзора, число очагов инфекции на предприятиях и в организациях Хакасии выросло с 27,7% до 32,7% практически во всех сферах деятельности. "Массовые заражения происходят исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований", - отмечает правительство.

В Саудовсокой Аравии, как и в других частях света, можно было наблюдать солнечное затмение

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В Саудовской Аравии отменен комендантский час, введенный в марте из-за пандемии, сообщают саудовские информагентства. Кроме того, вновь разрешена работа магазинов и другая коммерческая деятельность, а также собрания до 50 человек. При этом должны соблюдаться такие рекомендации ВОЗ, как ношение защитных масок и соблюдение дистанции.

В России - 7728 новых заражений за сутки

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В России за последние сутки выявлено 7728 новых заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее количество инфицированных выросло до 584 680, а число летальных исходов среди больных с COVID-19 достигло 8111 (суточный прирост 109). Выздоровели, по официальным данным, 339 711 человек.

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В Украине вирус SARS-CoV-2 за прошедшие сутки обнаружен еще у 735 человек, сообщает министерство здравоохранения. Всего в стране 36 560 инфицированных, 1002 пациентов с COVID-19 скончались, 16 509 больных выздоровели.

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В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 20 268 человек (суточный прирост 560). За время наблюдений 350 больных скончались, 9002 выздоровели, сообщило министерство здравоохранения.

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Власти австралийского штата Виктория продлили режим чрезвычайного положения на 4 недели. Решение обусловлено всплеском новых заражений в последние дни, объяснила министр здравоохранения штата Дженни Минакос.

Немецкое приложение против коронавируса будет переведено на русский

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В материковом Китае за сутки зарегистрировано 26 новых заражений SARS-CoV-2 (лишь в одном случае речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти больного COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 378 заражений.

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В Германии за прошедшие сутки выявлено 687 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил утром в воскресенье Институт имени Роберта Коха (RKI). С начала эпидемии вирусом в стране заразились 189 822 человека, от последствий заражения умерло 8882 человека. По данным RKI, 174 900 человек выздоровели.

Прохожий в Рио-де-Жанейро

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В Бразилии, по данным министерства здравоохранения страны, число жертв COVID-19 достигло 49 976 человек. За последние сутки от последствий этого легочного заболевания здесь скончались 1022 больных. В то же время диагноз коронавируса за последние 24 часа был поставлен 34 600 пациентам. Таким образом, общее число заражений в Бразилии с начала пандемии достигло 1 067 579 случаев.

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Разработанное в Германии приложение Corona-Warn-App, отслеживающее распространение коронавируса SARS-CoV-2 в стране, скоро будет доступно и на других языках. Как заявил член правления компании SAP Юрген Мюллер (Jürgen Müller), примерно через 4 недели появится турецкая версия этого приложения. Ожидается, что за ней последуют французская, арабская и русская версии.

По данным министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), к 20 июня Corona-Warn-App уже скачали около 10,6 млн пользователей. По данным министра, это число выше, чем у аналогичных приложений всех остальных стан ЕС вместе взятых.

Испания открывает границы со странами Шенгена

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В Испании в полночь 21 июня официально закончилось действие режима повышенной готовности, введенного 14 марта из-за эпидемии коронавируса. Воскресенье – первый день по прошествии 14 недель, в который испанцы могут свободно передвигаться по всей стране. Кроме того, Испания с воскресенья открывает свои границы для туристов из стран Шенгенского пространства. Закрытой остается лишь граница с Португалией до 1 июля – по просьбе правительства этой страны. С 15 июня на Балеарские острова в рамках пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров начали прибывать туристы из Германии.

Испания сильно пострадала от пандемии коронавируса, за время которой в стране умерло более 28 тысяч и заразилось более 245 тысяч человек.

На улице Баку

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На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Азербайджане было принято решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа. Вплоть до этого дня границы страны на въезд и выезд будут закрыты. Кроме того, в Баку и некоторых других городах в течение ближайших двух недель население сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-пропусков и специальных разрешений.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Азербайджане с начала пандемии достигло 11 329 человек. 139 человек в республике скончались от последствий COVID-19. 6192 пациента преодолели заболевание.

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В Москве число пациентов, скончавшихся от коронавируса с начала пандемии, достигло 3597 человек. За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 32 летальных исхода. Таким образом, суточная смертность от последствий заражения коронавирусом, по официальным данным, в Москве опустилась на минимальный уровень с 26 апреля.

По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве к 20 июня было выявлено почти 213 тысяч заражений коронавирусом. 134 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц.

Хроника пандемии 20 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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