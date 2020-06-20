Хроника пандемии: Испания открывает границы со странами Шенгена

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 8,8 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 464 тысяч человек, выздоровели - более 4,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 21 июня (время московское).

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Разработанное в Германии приложение Corona-Warn-App, отслеживающее распространение коронавируса SARS-CoV-2 в стране, скоро будет доступно и на других языках. Как заявил член правления компании SAP Юрген Мюллер (Jürgen Müller), примерно через 4 недели появится турецкая версия этого приложения. Ожидается, что за ней последуют французская, арабская и русская версии.

По данным министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), к 20 июня Corona-Warn-App уже скачали около 10,6 млн пользователей. По данным министра, это число выше, чем у аналогичных приложений всех остальных стан ЕС вместе взятых.

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В Испании в полночь 21 июня официально закончилось действие режима повышенной готовности, введенного 14 марта из-за эпидемии коронавируса. Воскресенье – первый день по прошествии 14 недель, в который испанцы могут свободно передвигаться по всей стране. Кроме того, Испания с воскресенья открывает свои границы для туристов из стран Шенгенского пространства. Закрытой остается лишь граница с Португалией до 1 июля – по просьбе правительства этой страны. С 15 июня на Балеарские острова в рамках пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров начали прибывать туристы из Германии.

Испания сильно пострадала от пандемии коронавируса, за время которой в стране умерло более 28 тысяч и заразилось более 245 тысяч человек.

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На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Азербайджане было принято решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа. Вплоть до этого дня границы страны на въезд и выезд будут закрыты. Кроме того, в Баку и некоторых других городах в течение ближайших двух недель население сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-пропусков и специальных разрешений.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Азербайджане с начала пандемии достигло 11 329 человек. 139 человек в республике скончались от последствий COVID-19. 6192 пациента преодолели заболевание.

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В Москве число пациентов, скончавшихся от коронавируса с начала пандемии, достигло 3597 человек. За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 32 летальных исхода. Таким образом, суточная смертность от последствий заражения коронавирусом, по официальным данным, в Москве опустилась на минимальный уровень с 26 апреля.

По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве к 20 июня было выявлено почти 213 тысяч заражений коронавирусом. 134 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц.



Хроника пандемии 19 июня >>>



Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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