Хроника пандемии: Испания открывает границы со странами Шенгена

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 8,8 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 464 тысяч человек, выздоровели - более 4,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 21 июня (время московское).
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Разработанное в Германии приложение Corona-Warn-App, отслеживающее распространение коронавируса SARS-CoV-2 в стране, скоро будет доступно и на других языках. Как заявил член правления компании SAP Юрген Мюллер (Jürgen Müller), примерно через 4 недели появится турецкая версия этого приложения. Ожидается, что за ней последуют французская, арабская и русская версии.
По данным министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), к 20 июня Corona-Warn-App уже скачали около 10,6 млн пользователей. По данным министра, это число выше, чем у аналогичных приложений всех остальных стан ЕС вместе взятых.
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В Испании в полночь 21 июня официально закончилось действие режима повышенной готовности, введенного 14 марта из-за эпидемии коронавируса. Воскресенье – первый день по прошествии 14 недель, в который испанцы могут свободно передвигаться по всей стране. Кроме того, Испания с воскресенья открывает свои границы для туристов из стран Шенгенского пространства. Закрытой остается лишь граница с Португалией до 1 июля – по просьбе правительства этой страны. С 15 июня на Балеарские острова в рамках пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров начали прибывать туристы из Германии.
Испания сильно пострадала от пандемии коронавируса, за время которой в стране умерло более 28 тысяч и заразилось более 245 тысяч человек.
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На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Азербайджане было принято решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа. Вплоть до этого дня границы страны на въезд и выезд будут закрыты. Кроме того, в Баку и некоторых других городах в течение ближайших двух недель население сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-пропусков и специальных разрешений.
По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Азербайджане с начала пандемии достигло 11 329 человек. 139 человек в республике скончались от последствий COVID-19. 6192 пациента преодолели заболевание.
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В Москве число пациентов, скончавшихся от коронавируса с начала пандемии, достигло 3597 человек. За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 32 летальных исхода. Таким образом, суточная смертность от последствий заражения коронавирусом, по официальным данным, в Москве опустилась на минимальный уровень с 26 апреля.
По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве к 20 июня было выявлено почти 213 тысяч заражений коронавирусом. 134 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц.
Хроника пандемии 19 июня >>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Европа открыла внутренние границы
С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.
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Евросоюз спасает свою экономику
Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.
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130 млрд евро для поддержки немецкой экономики
Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.
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Как коронавирус изменил мир
Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом
В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.
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Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"
Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.
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Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года
Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.
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Как коронавирус изменил мир
Коронавирус - не помеха параду в России
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.
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Как коронавирус изменил мир
Тунис объявил о победе над коронавирусом
Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.
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Как коронавирус изменил мир
В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2
Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.
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Когда появится вакцина от коронавируса?
На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.
Автор: Марина Барановская