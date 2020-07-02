Хроника пандемии: в 10 регионах РФ - вспышка коронавируса в детских учреждениях

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 524 тысяч человек, выздоровели более 6,1 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 3 июля (время московское).

Жена Зеленского выписана из больницы

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выписана из больницы, куда она поступила с пневмонией COVID-19 16 июня. Как сообщает офис президента, Зеленская еще нуждается в продолжении лечения, которое теперь будет проходить дома.

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В Германии будет вестись учет домашних животных, заразившихся коронавиусом. Соответствующий закон, принятый ранее бундестагом, теперь одобрил германский бундесрат (представительство федеральных земель). Информацию о заболевших животных соответствующим службам будут передавать ветеринары.



В 10 регионах РФ - вспышка коронавируса в детских учреждениях

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Генпрокуратура России сообщает о вспышке коронавируса в детских учреждениях в десяти регионах из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм. Речь идет о Камчатском, Пермском краях, Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в Воронеже в отношении сотрудников детского дома заведено уголовное дело о халатности.

Чечня возобновляет межрегиональные автобусные перевозки

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В Чечне вновь работают более 20 направлений межрегиональных автобусных перевозок, приостановленных из-за пандемии. Как сообщил министр транспорта республики Рамзан Черхигов, запущены, в частности, рейсы из Грозного в Москву, Санкт-Петербург, Нальчик, Пятигорск, Сочи, Волгоград, Астрахань, Махачкалу. "На начальном этапе транспорт будет обслуживать только жителей Чеченской Республики", - пояснил Черхигов.

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На мясокомбинате Tönnies в Реда-Виденбрюке (архив)

Из-за вспышки коронавируса мясокомбинат компании Tönnies в немецком округе Гютерсло останется закрытым до 17 июля. Об этом сообщили власти города Реда-Виденбрюк, где находится комбинат, после встречи с представителями окружных и региональных властей. Заражение коронавирусом было выявлено более чем у 1500 сотрудников комбината.

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В Великобритании 4 июля откроются пабы, рестораны, отели, кинотеатры, музеи и многие другие заведения, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. Вместе с тем требуемая дистанция, которую необходимо соблюдать в общественных местах, сокращается с 2 метров до одного.

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Если не будет второй волны заражений коронавирусом, Европейский парламент в сентябре возобновит пленарные заседания в Страсбурге, прерванные после начала пандемии. Такое решение приняли председатель Европарламента Давид Сассоли и главы фракций, сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники. По этой информации, с возвращением в Страсбург евродепутатов и их помощников согласились и власти Эльзаса. В обычное время депутаты Европарламента для пленарной сессии каждый месяц на неделю приезжают в Страсбург из Брюсселя. С начала пандемии многие заседания проводились в режиме видеоконференций, а в здании Европарламента в Страсбурге был размещен центр тестирования на коронавирус.

Еврокомиссия выдала разрешение на использование ремдесивира для лечения COVID-19

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Еврокомиссия выдала первое разрешение на использование медикамента для лечения пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией, и допустила к использованию в данной связи препарат ремдесивир. Решение принято спустя менее месяца после внесения соответствующей заявки, сообщило ведомство.

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По данным министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), за две недели после начала работы мобильного приложения, отслеживающего распространение коронавируса в стране, через него были оповещены контактные лица примерно 300 инфицированных SARS-CoV-2. При этом властям известно лишь о "числе зашифрованных кодов", которые были распространены приложением с целью предупреждения других людей, отметил министр в интервью еженедельнику Der Spiegel. Доступ к другой информации не разрешен из соображений защиты личных данных.

С середины июня приложение Corona-Warn-App было скачано на мобильные устройства 14,6 миллиона раз. Это "чаще, чем показатели аналогичных приложений во всех остальных странах ЕС вместе взятых", сообил далее Шпан.

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Суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), проклявшего тех, кто закрывает храмы во время пандемии, признав его виновным в нарушении монашеских обетов. Суд выразил надежду, что правоохранительные органы "проведут тщательное исследование упомянутых свидетельств, чему екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие", сообщил митрофорный протоиерей Николай Малета. В мае схиигумен Сергий – один из наиболее известных священников на Урале - был запрещен в служении в связи с радикальными взглядами на меры против пандемии коронавируса.

Меркель впервые с начала пандемии совершит зарубежную поездку

Ангела Меркель 3 июля в бундесрате

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 8 июля совершит первую зарубежную поездку со времени начала пандемии. В Европейском парламенте в Брюсселе она представит приоритеты председательства Германии в ЕС во втором полугодии 2020 года, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

++11.40++

Грузия в ближайшее время не планирует открывать сухопутную границу с соседними странами, заявил премьер-министр Георгий Гахария. При этом, по его словам, "международные перевозки грузов осуществляются без всяких препятствий", все водители проходят тщательный медицинский контроль на границе. Одновременно Гахария сообщил, что МИД страны ведет переговоры со странами ЕС о возобновлении прямого авиасообщения. "На основании рекомендаций Евросоюза 15 странам, в том числе и Грузии, будет возможным открыть авиасообщение со странами Европы, но эти рекомендации не носят характер непременного выполнения, поэтому мы ведем двусторонние переговоры и будем поступать адекватно", - заявил он.

За прошедшие сутки в Грузии выявлены 4 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 943. В общей сложности от последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 15 человек.

В России - 6,7 тысячи новых случаев

++11.00++

В России за минувшие сутки выявлено 6718 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных возросло до 667 883, сообщил оперативный штаб. Число летальных исходов, связанных с вирусной пневмонией COVID-19, по официальным данным, возросло на 176 до 9859. При этом в настоящее время в России более 220 тысяч активных случаев коронавирусной инфекции, указывается на сайте стопкоронавирус.рф.

++10.23++

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2355 и достигло отметки 66 099, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на профильные ведомства. Всего в Казахстане - выявлено 44 075 инфицированных, в Киргизии - 6767, в Узбекистане - 9199, в Таджикистане - 6058. Общее число выздоровевших достигло 28 156 человек. По официальным данным, в странах Центральной Азии от коронавируса с начала пандемии коронавируса скончались 343 человека. В пятницу Киргизия сообщила, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось в стране на 10 и достигло 76 человек.

В России ожидают возвращения к полноценной жизни не раньше февраля

++09.40++

По мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, возвращение к полноценной жизни в стране ранее февраля 2021 года маловероятно. "Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", - заявил он "Интерфаксу". Одновременно Мурашко отметил, что без ограничительных мер число скончавшихся от коронавирусной инфекции в России могло исчисляться миллионами.

++09.05++

В Украине за прошедшие 24 часа выявлено 876 новых случаев заражения коронавирусом, 505 инфицированных ранее выздоровели, 27 скончались, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Таким образом с начала пандемии число случаев SARS-CoV-2 в Украине возросло до 46 763, число летальных случаев – 1212. На данный момент число активных случаев в стране составляет 24 993.

Минобороны РФ отчиталось о первых успехах клинических испытаний вакцины

++08.35++

Министерство обороны РФ сообщило об успешном процессе тестирования вакцины от коронавируса на военнослужащих. Спустя две недели после вакцинации разрабатываемым препаратом от SARS-CoV-2 у участников эксперимента не отмечено осложнений, заявило ведомство. "Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано", - цитирует "Интерфакс" заявление Минобороны.

Участники из второй группы получили первый компонент препарата 23 июня, на 21 сутки после этого им будет введен второй компонент. Пока они также чувствуют себя хорошо, нежелательных проявлений не наблюдается. В первую группу вошли офицеры, прапорщики и контрактники вооруженных сил РФ, в составе второй группы - гражданские лица. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что клинические испытания вакцины завершатся до конца июля.

Транспортировка новых автомобилей Volkswagen

++08.00++

По оценкам профильного объединения, из-за пандемии 2020 год станет для автомобильной отрасли наименее благоприятным за последние 30 лет. "Мы являемся свидетелями масштабного обвала, гораздо более серьезного, чем во времена финансового кризиса", - заявил председатель Союза международных автопроизводителей (VDIK) Райнхард Цирпель (Reinhard Zirpel) в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

Организация ожидает, что в текущем году в Германии будет продано 2,8 миллиона новых автомобилей - на 20 процентов меньше, чем годом ранее. По словам Цирпеля, данный прогноз основывается на благоприятном варианте развития ситуации. В последний раз столь низкий показатель проданных новых автомобилей в ФРГ был зафиксирован в 1989 году.

В Германии число смертей от SARS-CoV-2 превысило 9 тысяч

++07.25++

Число случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки возросло на 446 до 195 674, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Показатель летальных исходов при этом увеличился на девять до 9003 человек. При этом около 181 тысячи человек из числа заразившихся ранее, по оценке RKI, уже выздоровели - на 700 больше, чем днем ранее. Индекс репродукции коронавируса R составляет 0,83 (накануне - 0,86). Это означает, что в настоящее время сто инфицированных заражают в среднем 83 здоровых людей.

++06.30++

Все четыре угольные шахты в чешском регионе Карвина приостановили работу из-за пандемии коронавируса, сообщает компания OKD. Были протестированы более 3400 работников шахт, коронавирус обнаружен у каждого пятого из них. У большинства из инфицированных либо легкие симптомы, либо их вообще нет.

В США - свыше 53 тысяч новых случаев за сутки

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В США за сутки выявлены 53 069 новых случаев заражения коронавирусом - это самый большой показатель в странес момента начала пандемии. Общее число инфицированных в стране выросло до 2 735 339, умерших от коронавируса – до 128 677. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Витольд Банька

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заверил, что ситуация с коронавирусом не окажет сильного влияния на проведение допинг-тестов. "Когда речь идет о человеческих жизнях, спорт отступает на второй план. Но вместе с тем это не было и не является моментом для того, чтобы нас одурачить", - сказал Банька в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У WADA есть биологические паспорта спортсменов, возможности для долгосрочного анализа проб, агентство постоянно находится в контакте с организациями по контролю за соблюдением антидопинговых правил, указывает Банька. WADA вскоре рассчитывает вернуться к прежнему числу тестов.

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Власти Техаса ввели обязательное ношение масок в общественных местах из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Норма действует для тех районов, где по меньшей мере 20 жителей инфицированы вирусом. В штате также просят соблюдать социальную дистанцию и могут запретить проведение мероприятий, если на них собираются более 10 человек. В Техасе за предыдущие сутки было выявлено около 8 тысяч новых случаев заражения.

В Москве открываются музеи Кремля и Третьяковская галерея

++01.35++

ВМоскве 3 июля снова открываются музей Кремля и Третьяковская галерея. Посетителям разрешат входить по сеансам, а залах нужно будет носить маску и соблюдать дистанцию. Музеи и галерея были закрыты с 18 марта.

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Власти Португалии возьмут под свой контроль авиакомпанию TAP, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов страны Жоао Леао. Доля государства в компании будет по соглашению с акционерами увеличена с 50 до 72,5 процента. Свою долю в компании с 45 до 22,5 процента сокращает концерн Atlantic Gateway, получая за это из бюджета Португалии 55 млн евро.

Лондон

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Правительство Великобритании хочет с 10 июля отменить обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в страну из Германии, Франции, Испании и Италии. Об этом сообщает телеканал Sky News, полный список стран Великобритания объявит позднее. По действующим правилам, все, кто приезжают сейчас в Великобританию, должны самоизолироваться на две недели.

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