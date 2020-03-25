Хроника пандемии: В США число жертв превысило тысячу

Мир борется с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен более чем у 470 тысяч человек. DW следит за событиями 26 марта.
В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 198 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 470 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 21 тысячи, выздоровели 114 тысяч. Больше всего жертв - в Италии. В Германии ввели жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 26 марта (время московское).
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Немецкие представители торговых сетей и аграрии предупреждают о негативных последствиях запрета на въезд в Германию сезонных рабочих из Польши и Румынии для немецкого рынка продовольствия. Это может привести к перебоям в поставке некоторых видов фруктов и овощей, поскольку в Германии не решена проблема сбора урожая.
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В федеральной земле Баварии, где, наряду с Саксонией, действуют самые жесткие в Германии карантинные правила, растет популярность главы региона Маркуса Зёдера (Markus Söder). Если в конце февраля действиями главы Баварии были довольны 52 процента жителей федеральной земли, то к концу марта это число выросло до 61 процента. Зёдер последовательно отстаивает жесткий курс борьбы с эпидемией.
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Из-за эпидемии коронавируса Париж закрывает два международных аэропорта из трех. Работу продолжит только аэропорт Шарль-де-Голль, аэропорт Бове уже закрыт, а из аэропорта Орли с 31 марта не будут осуществляться никакие рейсы, кроме спасательных и правительственных.
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В США число умерших от последствий коронавируса превысило тысячу человек. Всего инфицированы почти 70 тысяч жителей Соединенных Штатов. Только за прошедшие сутки было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев.
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Столица Финляндии Хельсинки, равно как и провинция Уусимаа, в которой она находится, с 27 марта закрывается на въезд и выезд для предотвращения распространении эпидемии коронавируса. Жителям Хельсинки, которые возвращаются домой из других регионов, въезд будет открыт. Открыт въезд и в случае похорон родственников и при других неотложных ситуациях. Более 500 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом приходятся на эту провинцию.
Хроника пандемии: Испания обошла Китай по числу жертв коронавируса
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В Испании режим чрезвычайного положения продлен на две недели - до 11 апреля. Там погибли уже более 3640 человек. По количеству смертей от последствий заражения коронавирусом страна вышла на второе место после Италии, обойдя Китай.
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Мэр Вашингтона приняла решение закрыть на месяц все магазины и точки предоставления услуг в городе, не являющиеся ключевыми для обеспечения жизнедеятельности горожан.
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Немецкий автоконцерн Volkswagen еще на неделю продлил приостановку производства в американском штате Теннесси. Заработная плата сотрудникам сохраняется в полном объеме. Завод планируют открыть 5 апреля.
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Франция из-за эпидемии выводит своих солдат из Ирака. Это решение было принято после того, как международная коалиция, борющаяся с террористической группировкой "Исламское государство", приостановила обучающие программы иракской армии из-за распространения коронавируса. Около 200 французских военнослужащих в ближайшее время отправятся домой.
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Нью-йоркские СМИ сообщают, что в Манхэттене построены временные морги для сохранения тел погибших от последствий заражением коронавирусом. Издание Politico сообщает об опасениях городских властей, что на следующей неделе морги могут быть переполнены. Всего в Нью-Йорке от последствий заражения погибло уже 200 человек - больше, чем в других регионах США.
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В Иерусалиме закрыт Храм Гроба Господня - церковь, согласно легенде, построенная на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Закрытию предшествовала встреча полиции Израиля с церковными лидерами. Предполагается, что храм будет закрыт на неделю, однако этот срок может быть продлен.
В Москве введут новые ограничения
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В Москве 26 марта должны официально объявить о новых ограничениях в связи с эпидемией. По словам мэра Сергея Собянина, должны закрыться все заведения общественного питания, торговые центры и парки аттракционов.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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