Хроника пандемии: в США - почти 65 тысяч новых инфицированных

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 12 миллионов жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 550 тысяч человек, выздоровели свыше 6,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 9 июля (время московское).

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Из-за пандемии коронавируса Китай отказывается в этом году от проведения больших спортивных состязаний. Как заявило Государственное управление по делам физкультуры и спорта, исключение будет сделано только для тестовых соревнований к зимним Олимпийским играм, которые должны пройти в Пекине в 2022 году, и "других важных событий".

Из сообщения высшего спортивного органа республики не понятно, какие спортивные состязания могут быть классифицированы как важные и, следовательно, не попадут под меры борьбы с распространением коронавируса. В частности, в стране до конца годы должны были пройти четыре мужских и шесть женских международных теннисных турниров, включая финал WTA в Шэньчжэне. Кроме того, в Поднебесной планировались два крупных гольф-турнира, финал мирового тура по бадминтону и этап гонок в классе "Формула-1", отмененный в апреле из-за пандемии.

Новый антирекорд в США

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В США за истекшие сутки зарегистрировано 64 711 случаев заражения коронавирусом и 991 летальный исход вызываемого им легочного заболевания. Об этом сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Таким образом, общее число инфицированных в США составило 3,05 млн человек, а жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии стали уже 132 056 пациентов.

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Правительство Сербии на фоне недавних беспорядков отказалось от идеи ввести в ближайшие выходные комендантский час в Белграде. "Это была бы наиболее эффективная мера, но пока мы решили пойти на промежуточный шаг", - заявила премьер-министр страны Ана Брнабич после заседания национального кризисного штаба. По ее словам, в столице будут запрещены публичные мероприятия с числом участников более 10 человек, а все рестораны, бары и кафе должны быть закрыты после 21 часа. Однако политик не исключила в дальнейшем необходимости введения более жестких ограничительных мер, поскольку столичные клиники уже с трудом справляются с наплывом инфицированных коронавирусом.

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Авиакомпания Air France с 14 июля восстанавливает регулярные рейсы на Украину. Об этом сообщили в Международном аэропорту "Борисполь". "Авиакомпания Air France заявила о постепенном перезапуске своей сети по действующим маршрутам, которые были приостановлены из-за ограничений на перелеты в связи с COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Первоначально Air France будет летать по маршруту Париж-Киев и обратно два раза в неделю. Предположительно, с 24 августа будет добавлен еще один рейс.

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В Молдавии за последние сутки зарегистрировано 195 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в республике, по данным Минздрава, составило 18 666. Из больниц за 24 часа были выписаны 387 пациентов, всего с начала пандемии от COVID-19 излечились 11 936 человек. За сутки скончались девять пациентов. Общее количество жертв пандемии коронавируса составляет 623 человека, в том числе 28 медицинских работников.

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В Китае казнен мужчина, который убил двух человек в ссоре из-за противоэпидемиологических мероприятий в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщили в Верховном народном суде, осужденный в феврале зарезал двух контролеров на контрольно-пропускном пункте. Жертвы пытались не дать 24-летнему преступнику отправиться с друзьями в караоке в деревне в провинции Юньнань.

Коронавирус против армейского руководства Израиля

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Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави

Коронавирус распространяется среди солдат и руководства Армии обороны Израиля. Агентство dpa со ссылкой на представителя армии сообщило, что по последним данным инфицированы в настойщий момент 316 военнослужащих ЦАХАЛ. В четверг, 9 июля, в карантин отправился и начальник Генштаба Авив Кохави, который неделю назад имел контакт с солдатом, чей тест на коронавирус впоследствии оказался положительным. "Начальник Генерального штаба чувствует себя хорошо, не имеет симптомов заболевания и скоро будет протестирован", - заявил представитель ЦАХАЛ.

Днем ранее в карантин был помещен и заместитель премьер-мистра страны,министр обороны Бенни Ганц. Он был изолирован после того, как коронавирус выявили у одного из его советников.

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Международная благотворительная организация World Vision заявила, что в рамках борьбы с распространением коронавируса направила госпитальное судно в отдаленные районы Амазонки. Как отмечается в заявлении в Бразилии резко растет число заражений, при этом большая часть индейцев, коренного населения страны, живет вдалеке от больниц или иных пунктов оказания медицинской помощи. Плавучий госпиталь отправился в Латинскую Америку 6 июля.

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Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами. В письме, направленном ведомством в Росавиацию и Минтранс, речь идет о Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше и Финляндии, а также о Китае, Вьетнаме, Монголии и Шри-Ланке. Как сообщает РБК, получившее копию документа, решение о возобновлении полетов пока не принято - это лишь предложение Роспотребнадзора. Стоит напомнить, что Россия не включена Евросоюзом в список стран, гражданам которых с 1 июля разрешен въезд на территорию ЕС.

Болгария вновь ужесточает карантинные меры

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Правительство Болгарии из-за резко роста числа инфицированных возвращает некоторые ранее отмененные ограничения. Для снижения распространения коронавируса министр здравоохранения Кирил Ананиев распорядился запретить с 10 июля посещение дискотек, баров и ночных клубов в закрытых помещениях. Эти заведения могут работать только на открытом воздухе при наполняемости зала не более 50 процентах их мощности. Зрителей более не будут допускать на футбольные матчи и другие спортивные состязания. Глава правительства Бойко Борисов заверил, что государственная помощь пострадавшим от коронавируса будет сохраняться и далее.

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В Киргизии приостанавливается междугороднее автобусное сообщение до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщил в четверг республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Во всех областях Киргизии временно приостанавливается работа общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по регулярным междугородным автобусным маршрутам межобластного сообщения", - сообщили в штабе.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 8800 случаев заражения коронавирусом, 116 человек скончались от инфекции, 3053 человека излечились.

Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости так называемой внебольничной пневмонией с симптомами, похожими на коронавирус, но заражение SARS-Cov-2 при этом тесты не подтверждают. Всего с марта от этой пневмонии скончались 310 человек.

ВОЗ создаст независимую комиссию

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В ответ на международную критику Всемирная организация здравоохранения объявила о создании независимой комиссии, которая изучит меры, предпринимаемые ВОЗв связи с пандемией коронавируса. Группу экспертов возглавят бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф. Мандат независимой комиссии будет разработан по согласованию с государствами-членами ВОЗ. Ожидается, что промежуточный доклад будет подготовлен и представлен ко встрече министров здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, которая должна состояться в ноябре.

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Власти Ирана объявили об очередном антирекорде: за минувшие сутки в стране от последствий COVID-19 скончался 221 пациент - такого числа умерших не было с начала пандемии коронавируса. Таким образом число жертв инфекции увеличилось до 12 305. Общее число зараженных в Иране составило 250 458, что на 2000 больше, чем днем ранее. Рост числа заболеваний, по мнению экспертов, связан с некоторым ослаблением карантинных мероприятий в последние недели. Иранцы, полагают медики, перестали принимать всерьез и саму пандемию, и необходимость соблюдать требования гигиены.

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Венгрия может пересмотреть правила пересечения границы с рядом соседних стран. Речь идет о Сербии, Хорватии, Словении, Словакии и Австрии, где, как отмечают в венгерском правительстве, в последние две недели вновь наметился рост числа зараженных коронавирусной инфекцией.

В земле Северный Рейн - Вестфалия снизилась преступность

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Пандемия коронавируса привела к заметному сокращению преступлений в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Как отметили в земельном министерстве внутренних дел, с начала марта по конец июня зарегистрировано 365 676 правонарушений, что на 23 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

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Потери туристической отрасли России из-за коронавируса составили 1,5 трлн рублей. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. По его оценкам, на восстановление отрасли до докризисных объемов потребуется "не менее полутора лет". Игнатьев отметил, что в туристической отрасли РФ работают порядка 2,5 млн человек, со смежными отраслями - 5-6 млн человек.

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В Токио возобновил работу парк развлечений Disneyland

Количество заразившихся в Токио за последние 24 часа оказалось самым большим с момента начала пандемии. Как передает телеканал NHK, за сутки в столице Японии подтверждено 224 новых случая заражения COVID-19. Власти страны отменили действующий режим чрезвычайного положения 25 мая, объявив, что ситуация с пандемией взята под контроль. Растущее вновь число заражений вызывает в обществе беспокойство по поводу возможной второй волны инфекции. С момента начала пандемии в Японии подтверждено более 21 100 случаев заражения, от последствий COVID-19 скончались 995 человек.

Новые данные по России

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За последние сутки в России выявлено 6509 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся выросло до 707 301. При этом выздоровевшими считаются 481 316 пациентов (+8805 за последние сутки) Число вызванных заражением смертей выросло на 176 до 10 843.

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Последствия пандемии коронавируса ощутимо сказались на отельном бизнесе в Германии и в мае. Количество ночевок гостей как из ФРГ, так и из-за рубежа сократилось по сравнению с апрельским показателем, на 74,8 процента, составив 11,2 млн, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Особо резко - на 90,9 процента - уменьшилось число ночевок иностранцев. Число гостей из Германии упало на 71,5 процента - до 10,5 млн. В середине марта для отелей ФРГ был введен запрет на ночевки тех, кто путешествует в частном порядке. Лишь с середины до конца мая власти федеральных земель отменили это ограничение.

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За минувшие сутки в Германии выявлены еще 442 человека, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 197 783. От последствий COVID-19 за истекшие сутки скончались 12 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 9048. Общее число выздоровевших составило примерно 183 600 человек.

Власти Бали снимают локдаун

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Индонезийский туристический остров Бали снимает локдаун, введенный три месяца назад на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее туристы должны будут соблюдать строгие правила в отелях, ресторанах и на пляже, заявил губернатор острова. Индонезийцы, проживающие в других частях страны, смогут посетить Бали уже с 31 июля, а иностранцы - с 11 сентября.

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В США сообщили о 59 000 новых случаях заражения коронавирусом. По данным агентства Reuters, до сегодняшнего дня ни одна страна мира не сообщала о более крупном суточном приросте заражений. 10 000 новых случаев SARS-CoV-2 были зафиксированы за прошедшие сутки во Флориде. Техас сообщил о 9 000 случаях. В Калифорнии диагноз коронавируса за последние 24 часа был поставлен 7 800 пациентам. При этом число смертей, вызванных последствиями легочной болезни COVID-19, в США уже второй день подряд составляет более чем 900 случаев. Это самый высокий уровень смертности от COVID-19 в стране с начала июня, отмечает Reuters.

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На фоне нестихающих протестов президент Сербии Александар Вучич объявил, что правительство намерено пересмотреть решение о повторном введении комендантского часа, отмененного в начале июня, незадолго до парламентских выборов. Участники массовых протестов в Белграде, недовольные антикризисной политикой правительства, продолжают требовать отставки Вучича с поста главы государства. Полиция применила слезоточивый газ, демонстранты забросали полицейских камнями.

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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 млн человек. По данным сайта Worldometers на раннее утро 9 июля, число летальных исходов вызываемой коронавирусом болезни COVID-19 достигло 551 055 случаев. 7 017 222 жителя планеты сумели побороть инфекцию.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару

В Бразилии число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 1 713 160 человек. Таким образом, суточный прирост инфицированных составил в стране 44 571 пациентов. Число смертей от последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 увеличилось до 67 964 случаев, сообщили в министерстве здравоохранения. За последние 24 часа скончались более 1 тысячи пациентов. Бразилия находится на втором месте в мире по распространению коронавируса после США.

Хроника пандемии 8 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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