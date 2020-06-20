Хроника пандемии: в России снова почти 8000 заражений за сутки

С начала пандемии коронавирусом заразились более 8,9 млн человек в мире, свыше 467 тысяч умерли. Побороли вирус более 4,7 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 21 июня.
Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 8,9 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 467 тысяч человек, выздоровели - более 4,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 21 июня (время московское).
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В Саудовской Аравии отменен комендантский час, введенный в марте из-за пандемии, сообщают саудовские информагентства. Кроме того, вновь разрешена работа магазинов и другая коммерческая деятельность, а также собрания до 50 человек. При этом должны соблюдаться такие рекомендации ВОЗ, как ношение защитных масок и соблюдение дистанции.
В России - 7728 новых заражений за сутки
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В России за последние сутки выявлено 7728 новых заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее количество инфицированных выросло до 584 680, а число летальных исходов среди больных с COVID-19 достигло 8111 (суточный прирост 109). Выздоровели, по официальным данным, 339 711 человек.
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В Украине вирус SARS-CoV-2 за прошедшие сутки обнаружен еще у 735 человек, сообщает министерство здравоохранения. Всего в стране 36 560 инфицированных, 1002 пациентов с COVID-19 скончались, 16 509 больных выздоровели.
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В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 20 268 человек (суточный прирост 560). За время наблюдений 350 больных скончались, 9002 выздоровели, сообщило министерство здравоохранения.
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Власти австралийского штата Виктория продлили режим чрезвычайного положения на 4 недели. Решение обусловлено всплеском новых заражений в последние дни, объяснила министр здравоохранения штата Дженни Минакос.
Немецкое приложение против коронавируса будет переведено на русский
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В материковом Китае за сутки зарегистрировано 26 новых заражений SARS-CoV-2 (лишь в одном случае речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти больного COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 378 заражений.
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В Германии за прошедшие сутки выявлено 687 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил утром в воскресенье Институт имени Роберта Коха (RKI). С начала эпидемии вирусом в стране заразились 189 822 человека, от последствий заражения умерло 8882 человека. По данным RKI, 174 900 человек выздоровели.
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В Бразилии, по данным министерства здравоохранения страны, число жертв COVID-19 достигло 49 976 человек. За последние сутки от последствий этого легочного заболевания здесь скончались 1022 больных. В то же время диагноз коронавируса за последние 24 часа был поставлен 34 600 пациентам. Таким образом, общее число заражений в Бразилии с начала пандемии достигло 1 067 579 случаев.
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Разработанное в Германии приложение Corona-Warn-App, отслеживающее распространение коронавируса SARS-CoV-2 в стране, скоро будет доступно и на других языках. Как заявил член правления компании SAP Юрген Мюллер (Jürgen Müller), примерно через 4 недели появится турецкая версия этого приложения. Ожидается, что за ней последуют французская, арабская и русская версии.
По данным министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), к 20 июня Corona-Warn-App уже скачали около 10,6 млн пользователей. По данным министра, это число выше, чем у аналогичных приложений всех остальных стан ЕС вместе взятых.
Испания открывает границы со странами Шенгена
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В Испании в полночь 21 июня официально закончилось действие режима повышенной готовности, введенного 14 марта из-за эпидемии коронавируса. Воскресенье – первый день по прошествии 14 недель, в который испанцы могут свободно передвигаться по всей стране. Кроме того, Испания с воскресенья открывает свои границы для туристов из стран Шенгенского пространства. Закрытой остается лишь граница с Португалией до 1 июля – по просьбе правительства этой страны. С 15 июня на Балеарские острова в рамках пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров начали прибывать туристы из Германии.
Испания сильно пострадала от пандемии коронавируса, за время которой в стране умерло более 28 тысяч и заразилось более 245 тысяч человек.
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На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Азербайджане было принято решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа. Вплоть до этого дня границы страны на въезд и выезд будут закрыты. Кроме того, в Баку и некоторых других городах в течение ближайших двух недель население сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-пропусков и специальных разрешений.
По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Азербайджане с начала пандемии достигло 11 329 человек. 139 человек в республике скончались от последствий COVID-19. 6192 пациента преодолели заболевание.
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В Москве число пациентов, скончавшихся от коронавируса с начала пандемии, достигло 3597 человек. За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 32 летальных исхода. Таким образом, суточная смертность от последствий заражения коронавирусом, по официальным данным, в Москве опустилась на минимальный уровень с 26 апреля.
По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве к 20 июня было выявлено почти 213 тысяч заражений коронавирусом. 134 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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