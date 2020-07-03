Хроника пандемии: в России скончались уже более 10 000 больных с COVID-19

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,1 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 527 тысяч человек, выздоровели более 6,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 4 июля (время московское).

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В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у трех человек. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 составляет 946, сообщает грузинский Минздрав. С начала пандемии выздоровели 825 человек, скончались от коронавирусной инфекции 15 пациентов.

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В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 27 900 человек (прирост за сутки 580). За время наблюдений 477 больных скончались, 15 935 выздоровели, сообщает министерство здравоохранения.

В России более 10 тысяч умерших от COVID-19

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В России за прошедшие сутки вирус выявлен еще у 6632 человек, а 168 инфицированных скончались, следует из данных оперативного штаба. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 674 515 случаев заражения, 10 027 больных умерли и 446 879 выздоровели.

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В Лондоне в пятницу вечером семь полицейских получили ранения в результате попытки разогнать толпу, собравшуюся на неразрешенный концерт. Зрители забросали стражей порядка кирпичами и другими предметами, сообщило городское управление лондонской полиции.

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В Украине за минувшие сутки выявлено 914 новых заражений, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Всего в стране 47 677 инфицированных и 1227 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, 21 155 пациентов выздоровели.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2322 и достигло отметки 68 421, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на профильные ведомства. Согласно этим данным, с начала пандемии в Казахстане выявлено 45 719 инфицированных, в Киргизии - 7094, в Узбекистане - 9500, в Таджикистане - 6108.

От коронавируса в странах Центральной Азии с начала пандемии скончались 347 человек. В субботу Киргизия сообщила, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось в стране на два, в Узбекистане также два новых летальных случая. Из Казахстана и Таджикистана новые данные о летальных исходах не поступали.

В Англии открываются парикмахерские, пабы и кинотеатры

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В Англии с 4 июля возобновили работу парикмахерские, музеи, кинотеатры, пабы, рестораны и кинотеатры. Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал сограждан не забывать о мерах предосторожности. "Если распространение вируса вновь выйдет из-под контроля, правительство немедленно повторно установит ограничения", - подчеркнул он. В остальных регионах Соединенного Королевства - Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии - карантинные ограничения пока сохраняются.

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В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых заражения SARS-CoV-2 (в двух случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти больного COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 545 заражений.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 422 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 096 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 7 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9010.

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Вторую ночь подряд в столице Чили - Сантъяго - продолжаются массовые беспорядки против антиэпидемиологических мер правительства. Протестующие строят баррикады, поджигают автомобили. Полиция применила для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ. По последним данным, от COVID-19 в стране скончался 6051 человек.

ВОЗ отвергает сообщения о второй волне коронавируса

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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал предположения властей стран и экспертов относительно приближающейся второй волны коронавируса COVID-19. "Уверенности в том, что придет вторая волна, нет", - заявил он журналистам. По его словам, новый рост числа заразившихся, фиксируемый в разных странах, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик. Новый пик связан с тем, что ранее вирус была подавлен не до конца.

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило предыдущий антирекорд и составило 57 683. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных в стране выросло до 2 793 034, умерших от коронавируса – до 129 405 (суточный прирост 728 случаев).

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В связи с кризисом на фоне пандемии коронавируса французская авиакомпания Air France объявила о сокращении 7,5 тысячи рабочих мест. Тысяча из них приходится на долю ее дочерней компании HOP!. Французские власти, уже выделившие для спасения компании 7 млрд евро, призвали ее руководство отказаться от планов сокращения.

Число инфицированных в Бразилии превысило отметку в полтора миллиона

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На улице Сан-Паулу

Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 1 539 081, сообщил Минздрав страны. За последние сутки выявлено 42 223 новых случая. Всего от COVID-19 в стране скончались 63 174 человека, за последние 24 часа -1290 пациентов.

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Количество умерших с COVID-19 в российской столице увеличилось с 3904 до 3929. "В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В Израиле за сутки выявили еще свыше 1,1 тыс. зараженных коронавирусом, сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений. Накануне глава государства объявил, что страна вернется к серии ограничений, которые ранее были сняты. Он предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также - на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.



Хроника пандемии 3 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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