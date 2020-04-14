Хроника пандемии: в мире более 2 млн человек инфицированы коронавирусом

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 126 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 15 апреля (время московское).

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В Смоленской области за прошедшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило в среду областное управление Роспотребнадзора. Все инфицированные являются жильцами и сотрудниками дома престарелых в Вяземском районе области. По официальным данным, всего в Смоленской области зарегистрировано 106 человек с коронавирусом.

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Страны "большой двадцатки" поддержали идею ввести мораторий на выплату долгов, а также процентов по ним 77 наиболее бедными странами мира. Об этом сообщили в среду министры финансов и главы центральных банков стран G20. По их данным, все официальные кредиторы будут участвовать в этой инициативе. Саудовская Аравия, ныне председательствующая в "большой двадцатке", сообщила, что мораторий будет действовать один год. Всемирный банк и Международный валютный фонд приветствовали это решение.

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Австрия частично отменяет ограничительные меры в сфере спорта. С начала мая откроются некоторые спортивные сооружения массового спорта, в частности, площадки для занятий легкой атлетикой, теннисные площадки, гольф-клубы, конноспортивные базы. Об этом в среду сообщил министр спорта Вернер Коглер. По его словам, при выполнении определенных условий, уже с 20 апреля к тренировкам смогут приступить профессиональные спортсмены.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек

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Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире, по подсчетам агентства Reuters, в среду превысило 2 миллиона человек. Первый миллион человек заразился за 83 дня, а отметка в два миллиона носителей вируса была достигнута всего за 14 дней. От последствий заражения в мире скончалось более 131 100 человек.

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Беларусь договорилась со Всемирным банком о выделении займа на 90 миллионов евро для противодействия распространению коронавируса, сообщили в среду в пресс-службе министерства финансов в Минске. Средства будут направлены на закупку необходимых организациям здравоохранения медицинских препаратов, товаров и оборудования.

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Литва постепенно отменяет ограничительные меры, введенные 16 марта с целью замедления распространения коронавируса. Как сообщил в среду премьер-министр Саулюс Сквернялис, власти снимают запрет на работу небольших непродовольственных магазинов и ремонтных мастерских. Условием возобновления работы является вход в магазин с улицы, наличие не менее 10 квадратных метров площади на одного посетителя и требование одновременного обслуживания лишь одного человека. В компаниях, оказывающих услуги, прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут. Поэтому салоны красоты, кафе и спортклубы пока останутся закрытыми. В Литве выявлен 1091 случай заражения коронавирусом, 29 человек умерли от COVID-19. Карантин в стране действует до 27 апреля.

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Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу безвозмездную финансовую помощь на выплату зарплат для преодоления последствий эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в среду на совещании с членами правительства. По словам Путина, помощь будет рассчитываться, исходя из суммы 12 130 рублей в месяц на одного работника. Обязательным условием ее получения является сохранение занятости на уровне 90 процентов по сравнению с периодом до введения ограничительных мер. По словам Путина, помощь будет предоставлена дополнительно к уже принятым мерам.

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Большинство регионов российского Дальнего Востока ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из других субъектов РФ. Пассажиров авиарейсов, прибывающих в регионы Дальнего Востока из Москвы, Петербурга и ряда других городов, ждет обязательная изоляция – местных жителей у себя дома, приезжих - в обсерваторах. Вахтовиков должны встречать представители компаний и сразу отвозить к месту работы.

Медицинские работники во Франции получат премии

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Французским медикам выплатят премии за работу во время пандемии коронавируса, объявил в среду премьер-министр Франции Эдуард Филипп. По его словам, по 1500 евро получат сотрудники больниц в наиболее пострадавших от эпидемии регионах страны, а также в других регионах, если они приняли на лечение пациентов из перегруженных клиник. Сотрудники остальных медучреждений получат по 500 евро. Служащие госучреждений, которые продолжают работать во время эпидемии, получат по 1000 евро. Премии не облагаются налогом.

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Комплекс зданий Европарламента в Брюсселе

Столовая комплекса зданий Европарламента в Брюсселе ежедневно будет готовить и раздавать одну тысячу обедов бездомным, нуждающимся, а также медицинским работникам. В сотрудничестве с бельгийскими благотворительными организациями обеды будут развозить нуждающимся на служебных машинах Европарламента. Кроме того, эти машины на время действующего в Бельгии карантина будут использовать для доставки медицинских работников из дома на работу в Брюсселе и его округе. Часть здания Европарламента сейчас переоборудуют для размещения там 100 бездомных на время пандемии. Большинство сотрудников Европарламента с середины марта работают на дому в связи с введенным в Бельгии карантином.

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Германия критикует решение президента США Дональда Трампа приостановить плату взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). "Особенно сейчас необходимо поддерживать и финансировать деятельность ВОЗ", которая выполняет "очень важную работу", заявил в среду официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, такова позиция канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и всего правительства ФРГ.

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Власти Германии по состоянию на среду одобрили один миллион заявлений на оказание единовременной помощи самозанятым гражданам, а также малым и микропредприятиям. В общей сложности им уже выплачено 8 миллиардов евро, сообщил представитель федерального министерства экономики. Согласно правительственной программе, они могут рассчитывать на получение от 5 до 15 тысяч евро.

В Германии готовят меры по выходу из карантина

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Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель на видеоконференции в среду обсуждают возможные шаги по выходу из карантина в Германии. Согласно проекту решения, который получило в распоряжение агентство dpa, планируется разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, а также независимо от торговой площади автосалонов, книжных и веломагазинов. Среди культурных учреждений смогут открыться библиотеки, архивы, зоопарки и ботанические сады. Все они обязаны обеспечить соблюдение действующих правил гигиены и не допускать образование очередей. При соблюдении правил личной защиты и гигиены открыться смогут также парикмахерские. Кафе, бары и рестораны будут по-прежнему закрыты.

Ограничения на личные контакты граждан планируется продлить как минимум до 3 мая. В сфере образования после 4 мая планируется возобновить занятия в выпускных классах школ и последнем классе начальной школы.

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Из-за пандемии коронавируса на осень перенесена велогонка Tour de France, которая первоначально должна была пройти с 27 июня по 19 июля. Как объявили в среду в Париже организаторы турнира, новые сроки проведения велогонки – с 29 августа по 20 сентября текущего года.

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В Беларуси, по данным министерства здравоохранения, на 15 апреля зарегистрировано 3728 человек с коронавирусом. В больницах 68 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли 36 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, имевших ряд хронических заболеваний, сообщает ведомство. За сутки в Беларуси проведено 76 198 тестов на коронавирус.

В Испании выявлено 5000 новых случаев коронавируса

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В Испании зафиксировано максимальное число новых случаев коронавирусной инфекции за неделю. За последние сутки выявлено 5092 заразившихся SARS-CoV-2, 523 человека умерли от пневмонии. Общее число инфицированных в стране достигло 177 633. По количеству смертельных случаев (18 579) в ходе пандемии Испания занимает третье место в мире после США и Италии. С 14 марта в стране действует жесткий карантин. По мнению органов здравоохранения, в Испании прошел пик распространения коронавируса.

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Владелица салона красоты в Москве оштрафована на 50 тысяч рублей за работу во время режима самоизоляции. Такое решение в среду вынес Тверской суд Москвы. По данным суда, индивидуальный предприниматель оказывала парикмахерские услуги, ногтевой сервис, делала макияж.

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В Мурманской области за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось вдвое - с 131 до 268 человек. Очагом заболевания стала подрядная организация на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, сообщили в оперативном штабе Мурманской области. По данным штаба, вблизи Белокаменки ранее был развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек для тяжело больных с десятью аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек. По данным правительства Мурманской области, на промплощадке работают около 11 тысяч человек.

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Введение пропусков в Москве в Кремле считают следствием недисциплинированности жителей российской столицы. "В настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой и, к большому сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. Это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. По его словам, оценивать функционирование пропускного режима в Москве на основе первого дня преждевременно.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил религиозные организации за поддержку во время эпидемии коронавируса. Они "образцово поддержали и соблюдали ограничительные меры, хотя это очень трудно сделать в пасхальные праздники", написал Курц в письме председателю конференции католических епископов Австрии кардиналу Кристофу Шёнборну. По согласованию с религиозными организациями, с середины марта в Австрии не проводятся публичные богослужения и отменены или отсрочены церковные мероприятия. Вечером 14 апреля в Twitter Себастьян Курц поблагодарил всех - "компании, гражданское общество и религиозные организации, кто поддерживает друг друга и помогает" преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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Еврокомиссия намерена 4 мая провести всемирную онлайн-конференцию доноров с целью сбора средств на создание и производство вакцины от коронавируса. Это поможет закрыть пробелы в финансировании, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). С предложением организовать форум Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель выступили еще в марте на видеоконференции "большой двадцатки". По словам фон дер Ляйен, справиться с пандемией коронавируса можно лишь благодаря международному сотрудничеству, которое поможет ускорить работы по диагностике, лечению и созданию вакцины. Она выразила надежду на то, что организации и страны откликнутся на призыв.

Германия продлила контроль на границах до 3 мая

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Министерство внутренних дел ФРГ сообщило о продлении контроля на границах Германии до 3 мая. Этот вопрос глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в среду обсудил с премьер-министрами федеральных земель. Месяц назад Германия ввела контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Граница с Бельгией и Нидерландами открыта, но немецкая полиция более активно проводит выборочный контроль на дорогах в 30-километровой приграничной зоне. Польша и Чехия сами закрыли свою границу с ФРГ. Лица, не имеющие гражданства или вида на жительство в ФРГ, с середины марта могут въезжать в Германию только "по важной причине", например граждане других стран ЕС, транзитом направляющиеся домой, или водители грузовиков с грузами первой необходимости.

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В результате резкого сокращения спроса из-за пандемии коронавируса и увеличения поставок основными производителями в последние месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 миллионов баррелей в день, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). По его данным, мощности для хранения нефти заканчиваются, поскольку ее закупают в запас по бросовым ценам. В мире к концу 2020 года спрос на нефть сократится так сильно, что ликвидирует накопленный рост спроса за десятилетие, прогнозирует МЭА.

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В марте в Германии началась рецессия, которая предположительно продлится до середины нынешнего года, говорится в докладе министерства экономики ФРГ. Немецкие экономические институты прогнозируют сокращение ВВП страны на 4,2 процента в текущем году.

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С момента введения ограничительных мер в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые должны находиться на самоизоляции и лечении, сообщила пресс-служба правительства города. "Всем нарушителям оформлены штрафы, их общая сумма составила более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По информации мэрии, заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения.

В России более 3000 новых случаев заражения коронавирусом

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Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 3388 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. По его данным, в РФ выявлено 24490 человек с SARS-CoV-2. В ходе эпидемии в стране умерли 198 человек. Выздоровели 1986 человек, 292 - за последние сутки.

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В московском метро образовались огромные очереди из-за режима спецпропусков на фоне усиления эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Полицейские проверяют цифровые пропуска, необходимые для передвижения по городу на общественном, личном или служебном транспорте, передает корреспондент DW.

++08.17++

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал решение администрации США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. Пандемия коронавируса - не то время, чтобы удерживать выплаты для ВОЗ, заявил Гутерриш.



++07.20++

Центробанк Китая в качестве меры борьбы с последствиями коронавируса понизил учетную ставку для предприятий до рекордно минимального уровня - 2,95 процента. Ранее она составляла 3,15 процента. Цель изменений - облегчить фирмам доступ к кредитам.

++06.30++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро среды, зарегистрировано 125 584 случаев инфицирования коронавирусом Sars-CoV-2 (прирост за сутки 2486). 72 600 человек выздоровели. За 24 часа зарегистрировано 285 новых летальных случаев. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3254 человека.

++05.50++

В Дании, опираясь на успехи в преодолении эпидемии коронавируса, со среды вновь открывают ясли, детские сады и школыдля учеников с первого по пятый класс включительно.

Глава МИД Германии предостерег от поспешного снятия карантина

++05.00++

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в ответ на решение Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые, как ВОЗ, так и любой другой гуманитарной организации.

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В церкви Нью-Йорка

Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек - 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.

++03.00++

Глава МИД Германии Хайко Мас предостерег от поспешного снятия карантина. "Взгляд за пределы наших границ, где из некоторых стран, к сожалению, продолжают ежедневно поступать горькие данные о смертях, показывает: если отменить ограничения хотя бы на день раньше, чем нужно, это будет иметь драматические последствия для здоровья людей", - заявил министр.

Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ

++02.30++

В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала. Среди зараженных - 20 пациентов и 20 сотрудников клиники.

++02.00++

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Президент США неоднократно подвергал ВОЗ критике за то, что по его мнению, организация не отреагировала своевременно и должным образом на эпидемию коронавируса нового типа в Китае и не дала американским властям оперативных рекомендаций.

++01.30++

Организаторы международного Каннского кинофестиваля заявили, что "фестиваль не может быть проведен в этом году в его оригинальном формате". Он должен был пройти с 12 по 23 мая, затем в связи с пандемией было сообщено о планах перенести конкурс на конец июня - начало июля.

Число жертв COVID-19 в Москве превысило 100 человек

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Работы над вакциной против коронавируса ведут семь медцентров в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Контроль ДПС на въезде в Москву

Полицейские в Москве и Подмосковье в среду начали проверять наличие электронных пропусков у автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и такси. В соответствии с указом местных властей, с 15 апреля все поездки на транспорте возможны только при наличии цифровых пропусков.

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В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом в ночь на среду. Общее число жертв COVID-19 в Москве превысило 100, достигнув 106.

Хроника событий 14 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

