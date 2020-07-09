Хроника пандемии: в Иране могут быть инфицированы около 25 млн человек

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 14 млн человек, свыше 600 тысяч скончались. Выздоровели более 8,5 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 18 июля.
Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,2 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 600 тысяч человек, выздоровели более 8,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 18 июля (время московское).
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Германия в связи с пандемией выделит дополнительно 3 млрд евро в виде долгосрочных кредитов для стран с низким уровнем дохода. Средства будут направлены в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ) по сокращению бедности. Об этом заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по итогам виртуальной встречи министров финансов и управляющих центральных банков из 20 ведущих промышленно развитых стран мира и государств с переходной экономикой.
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Число жителей Ирана, инфицированных коронавирусом, но не попавших в официальную статистику, может быть намного выше, чем следует из имеющихся данных. Такое мнение высказал в эфире одного из государственных телеканалов президент Ирана Хасан Роухани. По оценкам министерства здравоохранения и медицинского образования страны, затронуты могут быть порядка 25 млн человек - почти 30 процентов населения. Агентство ISNA цитирует члена правительственной спецгруппы по вопросам борьбы с коронавирусом, который сказал, что речь идет о людях со слабыми симптомами, не нуждающихся в медицинской помощи. По официальным данным, около 272 000 жителей Ирана сдали тесты, результаты которых оказались положительными. По оценкам международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране скончались 13 979 человек.
Во Франции ношение масок станет обязательным
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Власти Франции вводят с 20 июля обязательное ношение защитных масок во всех общественных местах, находящихся в закрытых помещениях. Изначально это планировалось сделать с августа. В правительстве заявили, что стремятся избежать "второй волны" эпидемии. В стране зафиксировано в общей сложности более 174,6 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2, свыше 30 тысяч пациентов скончались.
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Великобритания временно прекратила публикацию данных о числе смертей, вызванных заражением коронавирусом. Британские власти распорядились перепроверить методы учета жертв из-за предположений, что эти данные могут быть завышенными.
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Власти Греции до 2 августа продлили режим изоляции в лагерях нелегальных иммигрантов, сообщают СМИ со ссылкой на греческое министерство по вопросам миграции. В лагерях на греческих островах в Эгейском море находятся 32 тысячи беженцев - примерно в пять раз больше того числа, на которое рассчитаны лагеря. Карантин для мигрантов был введен 21 марта.
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В Германии запрещены краткосрочные туристические поездки к Балтийскому морю из Гамбурга, Киля или Берлина. Это правило остается в силе до 4 августа, после чего может быть продлено.
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В Казахстане расследуют хищение средств, выделенных на борьбу с COVID-19
Служба экономических расследований Минфина Казахстана расследует хищение бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента страны. Агентство по противодействию коррупции Казахстана расследует три уголовных дела - по фактам хищения бюджетных средств должностными лицами НАО "Фонд медицинского страхования", попытки хищения госсредств в особо крупном размере отдельными руководителями медицинских учреждений, а также по факту незаконной реализации крупной партии медицинских масок.
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В Беларуси коронавирус выявлен уже у 65 953 человек (прирост за сутки 171). С начала ведения статистики 495 пациентов с COVID-19 скончались, 4 летальных исхода пришлись на истекшие сутки, сообщило министерство здравоохранения.
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Власти американских штатов Аризона и Техас заказали авторефрижераторы для тел пациентов, скончавшихся от COVID-19. В частности, в район Марикопа в Аризоне будут доставлены 14 таких машин, где смогут храниться тела в случае нехватки мест в моргах. В Техасе в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности более 3700 человек, в Аризоне - 2500.
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Вспышки коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе
В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано несколько новых очагов заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб региона. В частности, четыре вспышки выявлено среди вахтовых и производственных работников в поселке Харп, на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде. Всего в автономном округе зарегистрировано 9147 случаев COVID-19, за минувшие сутки - 182.
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Из-за пандемии заседание парламента Австралии может быть перенесено с 4 на 24 августа, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона. Он отметил, что попросил о переносе заседания, чтобы не рисковать здоровьем депутатов.
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Эксперты предупреждают о росте алкогольной зависимости жителей Германии из-за напряжения, вызванного пандемией. 35,5 процента 3200 опрошенных специалистами Центрального института душевного здоровья (Мангейм) и одной из крупнейших больниц Европы - клиники Нюрнберга признали, что стали чаще употреблять алкогольные напитки. Министерство здравоохранения назвало опрос нерепрезентативным.
Число умерших от коронавируса превысило 600 000
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В России за сутки выявили 6 234 случая коронавируса, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации. За последние 24 часа скончались 124 человека, выздоровели 7 490. Всего в России коронавирус зафиксирован у 765 437 человек, выздоровели 546 863 пациента, умерли 12 247.
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В Украине за сутки выявлено 847 новых случаев COVID-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии зоопарков и ботанических садов. Кроме того, на территории штата возобновляется кинопроизводство, а также проведение спортивных мероприятий без участия зрителей.
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Во всем мире от вызываемой новым коронавирусом болезни скончались более 600 000 человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
В Великобритании планируют бесплатную раздачу теста на антитела
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 529 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 201 372 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9083 пациента (прирост за сутки 1).
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Власти Великобритании планируют массовую раздачу разработанного в Университете Оксфорда бесплатного теста на антитела к коронавирусу, который успешно прошел клинические испытания. Тест в течение 20 минут по капле крови с вероятностью 98,6% определяет наличие или отсутствие антител.
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Президент США Дональд Трамп высказался против введения обязательного ношения масок на национальном уровне. "Я хочу, чтобы люди сохранили свободы", - заявил он. США - страна с наибольшим числом заражений в мире.
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Испанские ученые считают, что одним из первых симптомов заражения коронавирусом является энантема в ротовой полости - сыпь на слизистой оболочке. Эта сыпь, которую обнаружили примерно у 30 процентов принявших участие в тесте заболевших, появляется за два дня до прочих симптомов.
ВОЗ зафиксировала беспрецедентное число новых случаев инфицирования
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала беспрецедентное число новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 во всем мире за одни сутки - 238 тысяч человек. Резкий рост заражений наблюдается в основном в США, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике.
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В США туристическая отрасль попросила Конгресс о финансовой поддержке в 10 млрд долларов. Кроме того, не менее 13 млрд долларов требуется аэропортам на снижение налоговой нагрузки для путешественников. Туристическая отрасль столкнулась с экономическими последствиями, которые в десять раз превосходят последствия терактов 11 сентября 2001 года, заявил представитель Туристической ассоциации США.
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В Израиле зарегистрирован высший показатель инфицирования коронавирусом за один день - 1929 случая. Еще в середине мая он не превышал 100 случаев, но после ослабления ограничений страна переживает всплеск заражений. Несколькими часами ранее израильские власти ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Они будут действовать по выходным и предполагают закрытие магазинов (за исключением продовольственных и аптек), торговых центров, рынков под открытым небом, парикмахерских, книжных лавок и музеев. Рестораны смогут работать только на доставку блюд, а с 24 июля будет закрыт доступ на пляжи. Власти также согласовали запрет собираться группами более 20 человек на свежем воздухе и более 10 - в помещениях. Ограничений на передвижение не предусмотрено.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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