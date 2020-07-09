Хроника пандемии: в Иране могут быть инфицированы около 25 млн человек

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,2 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 600 тысяч человек, выздоровели более 8,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 18 июля (время московское).

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Германия в связи с пандемией выделит дополнительно 3 млрд евро в виде долгосрочных кредитов для стран с низким уровнем дохода. Средства будут направлены в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ) по сокращению бедности. Об этом заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по итогам виртуальной встречи министров финансов и управляющих центральных банков из 20 ведущих промышленно развитых стран мира и государств с переходной экономикой.

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Число жителей Ирана, инфицированных коронавирусом, но не попавших в официальную статистику, может быть намного выше, чем следует из имеющихся данных. Такое мнение высказал в эфире одного из государственных телеканалов президент Ирана Хасан Роухани. По оценкам министерства здравоохранения и медицинского образования страны, затронуты могут быть порядка 25 млн человек - почти 30 процентов населения. Агентство ISNA цитирует члена правительственной спецгруппы по вопросам борьбы с коронавирусом, который сказал, что речь идет о людях со слабыми симптомами, не нуждающихся в медицинской помощи. По официальным данным, около 272 000 жителей Ирана сдали тесты, результаты которых оказались положительными. По оценкам международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране скончались 13 979 человек.

Во Франции ношение масок станет обязательным

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Власти Франции вводят с 20 июля обязательное ношение защитных масок во всех общественных местах, находящихся в закрытых помещениях. Изначально это планировалось сделать с августа. В правительстве заявили, что стремятся избежать "второй волны" эпидемии. В стране зафиксировано в общей сложности более 174,6 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2, свыше 30 тысяч пациентов скончались.

На улице Лондона

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Великобритания временно прекратила публикацию данных о числе смертей, вызванных заражением коронавирусом. Британские власти распорядились перепроверить методы учета жертв из-за предположений, что эти данные могут быть завышенными.

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Власти Греции до 2 августа продлили режим изоляции в лагерях нелегальных иммигрантов, сообщают СМИ со ссылкой на греческое министерство по вопросам миграции. В лагерях на греческих островах в Эгейском море находятся 32 тысячи беженцев - примерно в пять раз больше того числа, на которое рассчитаны лагеря. Карантин для мигрантов был введен 21 марта.

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В Германии запрещены краткосрочные туристические поездки к Балтийскому морю из Гамбурга, Киля или Берлина. Это правило остается в силе до 4 августа, после чего может быть продлено.

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В Казахстане расследуют хищение средств, выделенных на борьбу с COVID-19

Тест на коронавирус в Алма-Ате

Служба экономических расследований Минфина Казахстана расследует хищение бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента страны. Агентство по противодействию коррупции Казахстана расследует три уголовных дела - по фактам хищения бюджетных средств должностными лицами НАО "Фонд медицинского страхования", попытки хищения госсредств в особо крупном размере отдельными руководителями медицинских учреждений, а также по факту незаконной реализации крупной партии медицинских масок.

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В Беларуси коронавирус выявлен уже у 65 953 человек (прирост за сутки 171). С начала ведения статистики 495 пациентов с COVID-19 скончались, 4 летальных исхода пришлись на истекшие сутки, сообщило министерство здравоохранения.

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Власти американских штатов Аризона и Техас заказали авторефрижераторы для тел пациентов, скончавшихся от COVID-19. В частности, в район Марикопа в Аризоне будут доставлены 14 таких машин, где смогут храниться тела в случае нехватки мест в моргах. В Техасе в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности более 3700 человек, в Аризоне - 2500.

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Вспышки коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано несколько новых очагов заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб региона. В частности, четыре вспышки выявлено среди вахтовых и производственных работников в поселке Харп, на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде. Всего в автономном округе зарегистрировано 9147 случаев COVID-19, за минувшие сутки - 182.

Мельбурн: доставка продуктов жителям, находящимся под карантином

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Из-за пандемии заседание парламента Австралии может быть перенесено с 4 на 24 августа, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона. Он отметил, что попросил о переносе заседания, чтобы не рисковать здоровьем депутатов.

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Эксперты предупреждают о росте алкогольной зависимости жителей Германии из-за напряжения, вызванного пандемией. 35,5 процента 3200 опрошенных специалистами Центрального института душевного здоровья (Мангейм) и одной из крупнейших больниц Европы - клиники Нюрнберга признали, что стали чаще употреблять алкогольные напитки. Министерство здравоохранения назвало опрос нерепрезентативным.

Число умерших от коронавируса превысило 600 000

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В России за сутки выявили 6 234 случая коронавируса, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации. За последние 24 часа скончались 124 человека, выздоровели 7 490. Всего в России коронавирус зафиксирован у 765 437 человек, выздоровели 546 863 пациента, умерли 12 247.

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В Украине за сутки выявлено 847 новых случаев COVID-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии зоопарков и ботанических садов. Кроме того, на территории штата возобновляется кинопроизводство, а также проведение спортивных мероприятий без участия зрителей.

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Во всем мире от вызываемой новым коронавирусом болезни скончались более 600 000 человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

В Великобритании планируют бесплатную раздачу теста на антитела

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 529 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 201 372 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9083 пациента (прирост за сутки 1).

Граффити в Лондоне

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Власти Великобритании планируют массовую раздачу разработанного в Университете Оксфорда бесплатного теста на антитела к коронавирусу, который успешно прошел клинические испытания. Тест в течение 20 минут по капле крови с вероятностью 98,6% определяет наличие или отсутствие антител.

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Президент США Дональд Трамп высказался против введения обязательного ношения масок на национальном уровне. "Я хочу, чтобы люди сохранили свободы", - заявил он. США - страна с наибольшим числом заражений в мире.

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Испанские ученые считают, что одним из первых симптомов заражения коронавирусом является энантема в ротовой полости - сыпь на слизистой оболочке. Эта сыпь, которую обнаружили примерно у 30 процентов принявших участие в тесте заболевших, появляется за два дня до прочих симптомов.

ВОЗ зафиксировала беспрецедентное число новых случаев инфицирования

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала беспрецедентное число новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 во всем мире за одни сутки - 238 тысяч человек. Резкий рост заражений наблюдается в основном в США, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике.

Статуя Свободы в Нью-Йорке

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В США туристическая отрасль попросила Конгресс о финансовой поддержке в 10 млрд долларов. Кроме того, не менее 13 млрд долларов требуется аэропортам на снижение налоговой нагрузки для путешественников. Туристическая отрасль столкнулась с экономическими последствиями, которые в десять раз превосходят последствия терактов 11 сентября 2001 года, заявил представитель Туристической ассоциации США.

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В Израиле зарегистрирован высший показатель инфицирования коронавирусом за один день - 1929 случая. Еще в середине мая он не превышал 100 случаев, но после ослабления ограничений страна переживает всплеск заражений. Несколькими часами ранее израильские власти ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Они будут действовать по выходным и предполагают закрытие магазинов (за исключением продовольственных и аптек), торговых центров, рынков под открытым небом, парикмахерских, книжных лавок и музеев. Рестораны смогут работать только на доставку блюд, а с 24 июля будет закрыт доступ на пляжи. Власти также согласовали запрет собираться группами более 20 человек на свежем воздухе и более 10 - в помещениях. Ограничений на передвижение не предусмотрено.

Хроника пандемии 17 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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