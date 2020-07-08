Хроника пандемии: власти ФРГ поддержат крупнейшую книжную ярмарку мира 4 млн евро

Моровое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,5 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались более 560 тысяч человек, выздоровели свыше 7,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 11 июля (время московское).

++04.50++

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 378 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 198 556 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9060.

Тест на коронавирус в Пекине

++03.30++

В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 2 новых заражения SARS-CoV-2 (в обоих случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 587 заражений.

++01.30++

В Бразилии за минувшие сутки выявили 45 048 новых заражений, 1214 больных с COVID-19 скончались, сообщает министерство здравоохранения. Всего в Бразилии зафиксировали 1 800 827 случаев заражения и 70 398 смертей.

++00.45++

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4087 до 4116. "В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По официальным данным, в российской столице выявлено более 228 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 163 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

++00.00++

Власти Германии поддержат проведение крупнейшей в мире международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне суммой в 4 млн евро в рамках программы "Культура: новый старт". Цель программы - сделать участие в мероприятии возможным для как можно большего числа издательств, несмотря на пандемию. Книжная ярмарка пройдет с 14 по 18 октября, ее почетным гостем станет Канада.

Хроника пандемии 10 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи В масках и по записи В понедельник, 6 июля, после четырехмесячного перерыва Лувр снова открылся для посетителей. По правилам музея, нужно на сайте заранее забронировать время прихода, носить маску и соблюдать дистанцию в один метр. Некоторые помещения в Лувре пока закрыты, а возле самых популярных шедевров - разделители для очередей.

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи Без больших групповых экскурсий С 3 июля в Москве заработала Третьяковская галерея. Посетителям на входе измеряют температуру, ходить по залам можно только в масках. Групповые экскурсии - до пяти человек. Чтобы не создавать очереди, заходить предлагают по "сеансам". 15 июля в Петербурге откроется Русский музей, а билеты можно купить уже сейчас - на сайте.

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи С измерением температуры Уже 1 июня открылись Музеи Ватикана. Сюда пускают каждые 15 минут по предварительной онлайн-записи, которую временно сделали бесплатной. Посетителям измеряют температуру тела: 37,5 - допустимая граница для входа.

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи Фальстарт в Вене В марте 2020 года в Вене открылось второе здание музея Альбертина. Помещение, где можно увидеть более 60 тысяч работ современных художников, из-за пандемии пришлось закрыть через день после открытия. С июня музей снова принимает посетителей.

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи В перчатках по Петергофу 4 июня открылся для посещений парковый ансамбль в Петергофе. В парках просят носить маски и перчатки. Гулять можно столько, сколько хочется.

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи Боттичелли на расстоянии Галерея Уффици во Флоренции принимает посетителей с 3 июня. Теперь посмотреть на работы Боттичелли получится после измерения температуры тела. Групповые экскурсии - до 10 человек. Всех просят соблюдать дистанцию в 1,8 метра и носить маски. Внутри могут находиться не более 450 человек одновременно.

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи Открыт с начала мая Музей "Штедель" во Франкфурте-на-Майне открылся еще в начале мая. Забронировать время посещения можно как онлайн, так и в обычных кассах. Обязательно соблюдение дистанции и ношение масок. Кстати, те, кто забыл их дома, может купить респиратор на входе. Автор: Ксения Сафронова

