Хроника пандемии: власти ФРГ поддержат крупнейшую книжную ярмарку мира 4 млн евро

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 12,5 млн человек, свыше 560 тысяч скончались. Выздоровели более 7,3 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 11 июля.
Моровое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,5 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались более 560 тысяч человек, выздоровели свыше 7,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 11 июля (время московское).
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 378 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 198 556 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9060.
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В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 2 новых заражения SARS-CoV-2 (в обоих случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 587 заражений.
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В Бразилии за минувшие сутки выявили 45 048 новых заражений, 1214 больных с COVID-19 скончались, сообщает министерство здравоохранения. Всего в Бразилии зафиксировали 1 800 827 случаев заражения и 70 398 смертей.
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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4087 до 4116. "В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По официальным данным, в российской столице выявлено более 228 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 163 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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Власти Германии поддержат проведение крупнейшей в мире международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне суммой в 4 млн евро в рамках программы "Культура: новый старт". Цель программы - сделать участие в мероприятии возможным для как можно большего числа издательств, несмотря на пандемию. Книжная ярмарка пройдет с 14 по 18 октября, ее почетным гостем станет Канада.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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