Хроника пандемии: Австрия увеличила антикризисный пакет до 50 миллиардов евро

Страны мира продолжают бороться с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирусная инфекция выявлена у более чем 8,1 млн человек. От последствий вируса и вызванной им легочного заболевания COVID-19 скончались почти 440 тысяч человек, выздоровели - более 4,2 млн. DW следит за событиями вторника, 16 июня (время московское).

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Правительство Австрии выделяет дополнительные 12 млрд евро на спасение экономики от последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. Эти средства пойдут не только на помощь несущим убытки предприятиям, но и на инвестиции в области защиты климата.

Объем первого пакета финансовой помощи экономике составил в Австрии 38 млрд евро.

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Парламент Венгрии проголосовал за отмену расширенных полномочий, которыми было наделено правительство премьер-министра Виктора Орбана на время действия режима чрезвычайной ситуации. Согласно закону, полномочия перестанут действовать после того, как правительство отменит режим. Ранее Орбан заявлял, что это произойдет до 20 июня.

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9 мая на Красной площади прошла только воздушная часть парада

Парад победы, намеченный на 24 июня, перенесен на более поздний срок еще в ряде российских городов. В их числе оказались Тверь, Ржев и Иркутская область. Власти Симферополя сначала отменили парад, но затем передумали после консультаций с Роспотребнадзором и Минобороны РФ. По данным министерства, 24 июня военные парады пройдут в 28 городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и Калининграде.

За нарушение карантина россиян оштрафовали почти на 1 млрд рублей

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Правозащитный проект "Апология протеста" представил доклад "Принуждение к карантину", посвященный обзору административного и уголовного преследования в России за нарушение режима самоизоляции. По подсчетам авторов, с 1 апреля по 8 июня в суды поступило около 400 тысяч дел по статье КоАП РФ о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, а также более 16 тысяч дел по статье о нарушении законодательства в области соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. При этом общая сумма штрафов, назначенных по карантинным статьям, приближается к 1 миллиарду рублей.

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В селе Горячие Ключи на острове Итуруп (Южные Курилы) Сахалинской области введен режим ЧС из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Установлен контрольный пункт на въезде в село, перекрыта дорога, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Среди командированных на остров военных, которые "игнорируя Роспотребнадзор, начали взаимодействовать с местными сослуживцами", четверо оказались заражены коронавирусом. Определен круг контактных лиц из 67 человек, все они изолированы.

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Страны Евросоюза согласовали технические характеристики, которые необходимы для обмена данными между мобильными приложениями по отслеживанию распространения коронавируса. Следующим шагом станет синхронизация, которая позволит при поездках внутри ЕС получать сразу все необходимые данные через одно уже ранее установленное приложение, отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Госпитализирована супруга президента Украины

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Жена президента Украины Елена Зеленская

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена госпитализирована в Киеве с двусторонней пневмонией COVID-19 средней степени тяжести. Ранее тесты на коронавирус, которые сдали президент и его дети, показали отрицательный результат.

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Власти США и Китая смягчают ограничения, введенные на пассажирские авиаперевозки между обеими странами. Теперь каждую неделю будут совершаться по четыре рейса из США в КНР и наоборот.

В Великобритании - рекордный прирост числа безработных

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По данным национального статистического ведомства ONS, число безработных в Великобритании в апреле выросло на 1 032 700, а не на 856 500 человек, как сообщалось ранее.

Это рекордный прирост за все время ведения статистики.

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Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге сообщила о выписке 103-летней пациентки, которая проходила лечение после заражения коронавирусной инфекцией. Пациентка чувствует себя хорошо и уже находится дома с любящими родными, говорится в заявлении, опубликованном на странице больницы в Instagram.

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Испания после открытия границ на следующей неделе рассматривает возможность введения обязательного карантина для въезжающих в страну из Великобритании, об этом сообщил министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая. По ее словам, данный шаг стал бы зеркальным ответом на аналогичные меры, уже введенные Лондоном в отношении прибывающих из Испании. "Мы будем поддерживать диалог с Великобританией, чтобы удостовериться, должны ли мы ответить симметрично, поскольку их меры отличаются от введенных остальным Евросоюзом", - указала министр.

В РФ - свыше 8200 новых случаев

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В России за последние сутки выявлено 8248 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 545 458, а количество смертей достигло 7284.

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Примерно 20 процентов мирового населения подвержены риску развития серьезных осложнений, если окажутся инфицированы коронавирусом. Такая оценка содержится в новом исследовании, подготовленном специалистами Лондонской школой гигиены и тропической медицины. Речь идет о примерно 1,7 млрд человек. Эксперты связывают подобную угрозу с имеющимися у этих людей проблемами со здоровьем, такими как ожирение и сердечные заболевания. С публикацей можно ознакомиться на страницах британского еженедельного журнала The Lancet.

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Сотрудники Имперского колледжа Лондона на этой неделе начнут клинические испытания вакцины от вируса нового типа на 300 добровольцах. Об этом сообщила газета The Guardian. Участники испытаний в возрасте от 18 до 70 лет в течение предстоящих недель получат две дозы вакцины, после чего специалисты расширят выборку до 6000 человек. При создании вакцины ученые использовали генетический материал коронавируса. На свою работу исследователи получили 51 млн долларов (44,9 млн евро) от британских властей и 6,3 млн долларов (5,5 млн евро) от других спонсоров.

В Новой Зеландии - новые заболевшие, впервые почти за месяц

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Побережье Новой Зеландии

Два новых случая инфицирования коронавирусом впервые за минувшие 24 дня выявлены в Новой Зеландии. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald. Зараженные - подданные Великобритании, женщинам в виде исключения разрешили посетить похоронную церемонию в Новой Зеландии. При этом из Окленда в Веллингтон, где проходили похороны, они путешествовали на машине. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии в стране инфицированы 1506 человек, умерли 22.

++08.00++

Москва 16 июня перешла к следующему этапу снятия ограничений. В столице открываются кафе и рестораны с летними верандами, музеи, библиотеки и зоопарки. Разрешается оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Зрителей допустят на спортивные мероприятия - при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

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За сутки 14 июня в Германии зафиксировано 378 новых заражения SARS-CoV-2, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 186 839 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, скончались 8800 пациентов (суточный прирост 9). Выздоровели в общей сложности около 173 100 человек, из них около 500 - за минувшие сутки.

Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение

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Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение китайской столицы с другими районами страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса, новая вспышка которого была зафиксирована в городе. Такси запрещен выезд за пределы города, этот запрет касается также тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно. На выезде из Пекина будут установлены посты контроля над выполнением указания.

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В Германии в ночь на вторник стало доступно для скачивания в Google Play Store и Apple Store официальное приложение, предупреждающее о возможной опасности заразиться коронавирусом. Приложение Corona-Warn-App будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Федеральное правительство, Институт имени Роберта Коха и разработчики - телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom и концерн по производству программного обеспечения SAP - проведут официальную презентацию программы в Берлине во вторник в 10.30 по местному времени (11.30 мск).

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В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом, количество умерших увеличилось до 3386, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В общей сложности в российской столице выявлено более 207 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Бразилии - по данным министерства здравоохранения, в стране за последние сутки зарегистрировано 20 647 новых случаев инфицирования, таким образом, общее число зараженных увеличилось до 888 271. В течение 24 часов умерли 627 пациентов, а всего с начала эпидемии - почти 44 тысячи.

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Многие частные лица и компании все еще не получили возмещения стоимости авиабилетов на рейсы, отмененные в связи с пандемией коронавируса. По данным Германского туристического союза (DRV), только в ФРГ речь идет о примерно 4 миллиардах евро. По словам представителя DRV, выплат дожидаются не только пассажиры, но и компании-дистрибьютеры по продаже билетов, существованию которых угрожает нынешняя ситуация.

В США заявили о несовместимости препаратов от малярии и от COVID-19

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Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает о недопустимости приема средства от малярии гидроксихлорохин или связанного с ним хлорохина в сочетании с экспериментальным препаратом Remdesivir для лечения пациентов с COVID-19 производителя Gilead. Основываясь на данных недавнего неклинического исследования, FDA заявило, что одновременное применение может снизить эффективность Remdesivir. В начале мая этот медикамент получил в США разрешение на использование в критических случаях. 15 июня FDA отозвало разрешение на применение гидроксихлорохина и хлорохина для лечения пациентов с COVID-19. Минздрав России рассматривает гидроксихлорохин в качестве средства для профилактики COVID-19.

Хроника пандемии 15 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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