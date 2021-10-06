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Храмы в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Статьи и репортажи о церквях и храмах в Германии.

4.10.2021, Berlin**** Pfarrerin Susann Kachel vom Segensbüro segnet Hunde in der Genezareth-Kirche im Rahmen einer Aktion anlässlich des Welttierschutztags. +++ dpa-Bildfunk +++

В Берлине собак благословили в церкви (фото) 06.10.2021

Четвероногие питомцы пришли в протестанский храм вместе со своими хозяевами. В ожидании благословения они выстроились в длинную очередь.
23.09.2014 Autobahnkirche Siegerland an der A45, Architekten Schneider und Schumacher, Wilnsdorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Autobahnkirche Siegerland on the A45, architects Schneider and Schumacher, Wilnsdorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Придорожные храмы в Германии - церкви на немецких автобанах 17.08.2021

В Германии насчитывается почти полсотни церквей и часовен, предназначенных специально для тех, кто находится в пути на автобанах.
Kloster Lüne. Das Kloster Lüne ist ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster und heutiges evangelisches Damenstift in Lüneburg Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий (фотогалерея) 08.08.2021

В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.

Die russische Kolonie Alexandrowka liegt im Norden der Stadt Potsdam. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen ließ es in den Jahren 1826/27 für die letzten zwölf russischen Sänger eines ehemals aus 62 Soldaten bestehenden Chores anlegen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Русские православные храмы в Германии 28.07.2021

Русские православные храмы есть во многих немецких городах.

5-D6-M2-1910 (377122) Darmstadt, Ausstellungsgeb.u.Hochzeitst. Darmstadt (Hessen), Künstlerkolonie Mathildenhöhe, Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm (erb.1906-08; Arch.: Josef Maria Ol- brich). - Gesamtansicht von Südwesten. - Bildpostkarte (nach kolorierter Photo- graphie), undat. (um 1910). F: Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtim Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtiment d'exposition avec 'Hochzeitsturm' ('tour du mariage ' constr. 1906-08 ; arch.: Josef Maria Olbrich).- Vue d' ensemble vers le sud-ouest. - Carte postale illustrée (d'ap. photographie coloriée), v. 1910.

"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников и Свадебная башня на холме Матильды в Дармштадте

Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ein Mann hält eine Metallbox, in der eine Zeitung aus dem 19. Jahrhundert steckt, in der Hand. Das Behältnis war in der Kugel des Kreuzes auf dem Turm der Dreikönigskirche am Mainufer gefunden worden. Die Kirche wird derzeit umfassend saniert. +++ dpa-Bildfunk +++

Яблочное вино 140-летней выдержки? Что нашли в сфере под крестом (фото) 18.06.2021

Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
Welterbe Speyerer Dom. Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы 30.05.2021

В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?
1-L76-E1521-6-B (462416) 'Luther in Worms' Luther, Martin; Reformator; 1483-1546. - 'Luther in Worms'. - (Auf dem Reichstag zu Worms vor Kaiser Karl V. u.Kurfürsten, 17./18. 4.1521). Holzstich nach Emil Jacobs (1802-1866), spätere Kolorierung. Aus: F.Bülau, Deutsche Geschichte in Bildern, 2.Bd., Dresden (C.C.Meinhold) 1862. F: 'Luther à Worms' Luther, Martin ; réformateur religieux ; Eisleben 10.11.1483 - id. 18.2.1546. - 'Luther à Worms'. - (Devant Charles Quint à la Diète impériale de Worms, 17-18 avril 1521). Grav. sur bois d'ap. Emil Jacobs (1802-1866), coloriée ultérieurement. In : F. Bülau, Deutsche Geschichte in Bildern, 2e vol., Dresde (C.C.Meinhold) 1862.

На том стою и не могу иначе! Мартин Лютер на Вормсском рейхстаге 16.04.2021

500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
Schloss Salem, Salem, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa

Залем на Боденском озере - аббатство, замок, интернат (фотогалерея) 14.04.2021

В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
Schloß, Kloster und Internat Salem am Bodensee, Deutschland

Залем - аббатство, замок, интернат 13.04.2021

В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Die Türme des Klosters Benediktbeuern sind am 24.04.2017 vor dem schneebedeckten Gipfel des Herzogstand in Benediktbeuern (Bayern) zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бенедиктбойерн - монастырь, где обнаружили "Кармину Бурану" (фото) 06.04.2021

Монастырь в баварском Бенедиктбойерне известен тем, что здесь находятся мощи Святой Анастасии и была обнаружена рукопись сборника стихов на латинском языке "Carmina Burana".
Im Inneren der Klosteranlage St. Michael sind zu Restaurationszwecken zahlreiche Gerüste aufgebaut. Der Bund stellt einen Fördermittelbescheid für die Renovierung der Klosteranlage St. Michael in Höhe von 24 Millionen Euro bereit. Es ist der größte Fördermittelbescheid in der Geschichte der Stadt Bamberg. +++ dpa-Bildfunk +++

В Бамберге потратят 50 млн евро на ремонт монастыря Св. Михаила (фото) 13.03.2021

Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Die Plastik „Der Eichelbischof“ des Künstlers Jacques Tilly steht vor dem Dom in Köln. Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich anlässlich der digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu einer Protestveranstaltung vor dem Dom zusammengefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

Вместо епископской митры - головка полового члена (фото) 23.02.2021

Такое сатирическое изображение епископа с митрой в виде головки пениса до четверга можно увидеть перед Кельнским собором. В чем дело?
5.1.2016 Ein Blick auf das verschneite Magdeburg mit dem Dom zu Magdeburg St. Mauritius und Katharina aus der Vogelperspektive, aufgenommen am 05.01.2016. Magdeburg ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Foto: Andreas Lander picture alliance/ZB/A. Lander

Самый старый готический собор Германии теперь - на монете в два евро 18.02.2021

Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.
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