Храмы в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Статьи и репортажи о церквях и храмах в Германии.
Четвероногие питомцы пришли в протестанский храм вместе со своими хозяевами. В ожидании благословения они выстроились в длинную очередь.
В Германии насчитывается почти полсотни церквей и часовен, предназначенных специально для тех, кто находится в пути на автобанах.
В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.
Русские православные храмы есть во многих немецких городах.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?
500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Монастырь в баварском Бенедиктбойерне известен тем, что здесь находятся мощи Святой Анастасии и была обнаружена рукопись сборника стихов на латинском языке "Carmina Burana".
Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Такое сатирическое изображение епископа с митрой в виде головки пениса до четверга можно увидеть перед Кельнским собором. В чем дело?
Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.
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