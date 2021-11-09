Хорст Зеехофер - баварский политик, бывший лидер Христианско-социального союза, министр внутренних дел ФРГ.

Зеехофер в 1980 году был избран депутатом бундестага и сохранял этот статус до 2008 года. За этот период он успел поработать министром здравоохранения при канцлере Гельмуте Коле, а затем министром продовольствия и сельского хозяйства уже при Ангеле Меркель. В 2008 году Зеехофер ушел в отставку с поста министра федерального правительства, чтобы возглавить правительство Баварии. С начала миграционного кризиса он выступал за введение верхней границы приема беженцев, в марте 2018 года возглавил министерство внутренних дел Германии.