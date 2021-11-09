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Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер - баварский политик, бывший лидер Христианско-социального союза, министр внутренних дел ФРГ.

Зеехофер в 1980 году был избран депутатом бундестага и сохранял этот статус до 2008 года. За этот период он успел поработать министром здравоохранения при канцлере Гельмуте Коле, а затем министром продовольствия и сельского хозяйства уже при Ангеле Меркель. В 2008 году Зеехофер ушел в отставку с поста министра федерального правительства, чтобы возглавить правительство Баварии. С начала миграционного кризиса он выступал за введение верхней границы приема беженцев, в марте 2018 года возглавил министерство внутренних дел Германии.

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Германия просит ЕС о помощи в конфликте с Беларусью вокруг мигрантов 09.11.2021

Глава МВД ФРГ подчеркнул, что Польша и Германия не справятся в одиночку с наплывом мигрантов с территории Беларуси. Зеехофер обвинил Лукашенко в манипулировании судьбами людей с целью дестабилизировать Запад.
15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Am 18.03.2019 wird die bayerische Kriminalstatistik 2018 bekannt gegeben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Оргпреступность в 2020 году нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро 01.11.2021

Объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее, сообщает BKA. Глава МВД Зеехофер заявил о беспрецедентном давлении на банды.
20.10.2021, Berlin: Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, spricht bei einer Pressekonferenz Pressekonferenz zum Thema Migration. Der Minister wollte im Kabinett Vorschläge zum Umgang mit unerlaubten Einreisen über Belarus und Polen machen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Германия усилила охрану границы с Польшей 24.10.2021

Восемь полицейских подразделений отправлены в подкрепление сотрудникам, контролирующим зеленые массивы в районах, граничащих с Польшей, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Soldaten der mazedonischen Armee patrouillieren am Grenzzaun der griechisch-mazedonischen Grenze. Gevgelija, Republik Mazedonien, 01.03.2016

Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью 19.10.2021

Рига пошла на продление режима ЧС из-за продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов. Латвийские пограничные службы сохраняют полномочия по выдворению прибывающих из Беларуси нелегалов.
German Interior Minister Horst Seehofer addresses the media during a press conference on the 'Constitution Protection Report 2020' in Berlin, Germany, Tuesday, June 15, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

Глава МВД Германии: С 2000 года в стране предотвращены 23 теракта 11.09.2021

Угроза атак террористов существует и сейчас, заявил Хорст Зеехофер в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. Министр внутренних дел Германии призвал расширить полномочия Ведомства по охране конституции ФРГ.
24/08/2021 Während der Evakuierungsflüge aus Kabul werden bis zu 230 Personen mit dem Airbus A400M aus dem Krisengebiet geflogen. Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsmission für Deutsche und einheimische Ortskräfte in Afghanistan am Donnerstagmorgen fortgesetzt. +++ dpa-Bildfunk +++

Среди эвакуированных из Кабула в ФРГ оказались преступники 04.09.2021

Самолетами из Кабула в Германию прибыли не только лица, нуждающиеся в помощи, но и предполагаемые преступники. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ.
(210820) -- FRANKFURT, Aug. 20, 2021 (Xinhua) -- Passengers of a flight of Lufthansa bringing evacuees from Afghanistan arrive at Frankfurt International Airport, in Frankfurt, Germany, Aug. 20, 2021. (Photo by Armando Babani/Xinhua)

ФРГ за шесть месяцев с начала года приняла свыше 47 тыс. беженцев 30.08.2021

По мнению эксперта Левой партии Йельпке, Германия должна действовать и продолжить "принимать тех, кто ищет защиты". Ожидается, что по итогам года ФРГ может разместить у себя около 95 тыс. беженцев.
German Interior Minister Horst Seehofer addresses the media during a press conference on the 'Constitution Protection Report 2020' in Berlin, Germany, Tuesday, June 15, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

Глава МВД ФРГ ожидает наплыва беженцев из Афганистана 15.08.2021

С захватом власти в стране "Талибаном" люди начнут покидать Афганистан - в том числе, искать убежище в Европе. Такое мнение высказал Хорст Зеехофер в интервью газете Augsburger Zeitung.
11/08/2021 Taliban-Kämpfer patrouillieren in der Stadt Farah. Die militant-islamistischen Taliban weiten ihren schnellen Vormarsch weiter aus. Mit Faisabad sei die Hauptstadt der nordöstlichen Provinz Badachschan in die Hände der Islamisten gefallen, bestätigten ein Provinzrat und ein Parlamentsvertreter der Provinz der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. +++ dpa-Bildfunk +++

ФРГ приостанавливает высылку афганцев на родину из-за наступления талибов 12.08.2021

Депортация в Афганистан возобновится, как только позволит ситуация в сфере безопасности в этой стране, заявил глава МВД ФРГ Зеехофер.
30.04.2020, Berlin - Einsatzkräfte stehen nahe der Al-Irschad-Moschee in Berlin. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hat ein Betätigungsverbot für die Hisbollah ausgesprochen. Die schiitische Islamisten-Vereinigung muss ihre Aktivitäten in Deutschland nun einstellen. Polizisten durchsuchten am frühen Morgen vier Moscheen und Vereine.

В Германии запретили три объединения за поддержку "Хезболлах" 19.05.2021

По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, запретившего связанные с "Хезболлах" ассоциации, сторонники террора "не будут чувствовать себя в безопасности в Германии".
Verbrennen selbst gemalter israelischer Flaggen - Pro-palästinensische Demonstranten protestieren im Berliner Stadtteil Neukölln gegen die Entscheidung der USA die Stadt Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen snapshot-photography/F.Boillot *** Burning of self-painted Israeli flags Pro Palestinian protesters protesting in the Berlin district of Neukölln against the US decision to recognize the city of Jerusalem as the capital of Israel snapshot photography F Boillot

Глава МВД ФРГ Зеехофер обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма 16.05.2021

Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, ощутит на себе всю суровость правового государства, сказал Хорст Зеехофер. В Мангейме протестующие палестинцы сожгли израильский флаг.

10.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Polizeibeamte stehen vor dem Gebäude der Ansaar International in Düsseldorf. Die Polizei geht am Mittwoch mit Razzien in neun Bundesländern gegen Einrichtungen eines bundesweiten islamischen Netzwerkes vor. Foto: Martin Gerten/dpa

В Германии запретили исламскую организацию Ansaar International 05.05.2021

Гуманитарная организация Ansaar International переводила средства от пожертвований террористическим организациям в Сирии и Сомали, а также ХАМАС, пишут СМИ со ссылкой на распоряжение МВД ФРГ.
ARCHIV: Das Abzeichen des German Police Project Teams (GPPT) ist in Kundus (Afghanistan) im Polizeiausbildungscamp auf dem Hemd eines deutschen Polizisten zu sehen (Foto vom 27.09.11). Die deutschen Polizeiausbilder werden nach gut zehn Jahren schrittweise aus Afghanistan abgezogen. Bereits Mitte September werde das Trainingszentrum in der nordostafghanischen Stadt Faisabad komplett in afghanische Haende uebergehen, berichtet die Tageszeitung Die Welt (Samstagausgabe vom 25.08.12). 2013 soll die Ausbildungseinrichtung in Kundus folgen, 2014 der Hauptstandort in Masar-i-Scharif im Norden des Landes. Die Polizei folgt damit dem Abzug der Bundeswehr. (zu dapd-Text) Foto: Sascha Schuermann/dapd

В Афганистане завершилась миссия немецкой полиции 28.04.2021

Афганистан покинули последние немецкие полицейские, с 2002 года участвовавшие в обучении афганских стражей порядка.
Ein Polizist hat am 10.04.2015 in Berlin am Görlitzer Park einem Mann Handfesseln angelegt. Foto: Paul Zinken/dpa | Copyright: picture-alliance/dpa/P. Zinken

В Германии решили не продлевать тотальный запрет на высылку сирийцев 11.12.2020

Германская федерация и ее земли намерены высылать сирийцев из числа преступников обратно на родину. Тотальный запрет на высылку из ФРГ в Сирию продлеваться не будет.
ARCHIV - Syrische Flüchtlinge kommen am 04.04.2016 in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen (Niedersachsen). (zu dpa Familiennachzug soll auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden vom 12.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МВД ФРГ Зеехофер против продления запрета на высылку сирийцев 27.11.2020

Срок запрета на высылку сирийцев из Германии истекает 31 декабря. Глава МВД Зеехофер полагает, что следует открыть возможность хотя бы для высылки отдельных сирийцев из числа преступников и радикалов.

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