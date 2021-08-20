 ФРГ за шесть месяцев с начала года приняла свыше 47 тыс. беженцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.08.2021

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Мир

ФРГ за шесть месяцев с начала года приняла свыше 47 тыс. беженцев

По мнению эксперта Левой партии Йельпке, Германия должна действовать и продолжить "принимать тех, кто ищет защиты". Ожидается, что по итогам года ФРГ может разместить у себя около 95 тыс. беженцев.

Афганские беженцы в аэропорту Франкфурта

Афганские беженцы в аэропорту Франкфурта

Германия за шесть месяцев этого года приняла 47 400 мигрантов и беженцев. Это следует из ответа федерального правительства на запрос фракции Левой партии в бундестаге. Статистику опубликовали в понедельник, 30 августа, издания медиагруппы Funke.

По итогам года ожидается в общей сложности около 95 тыс. беженцев. По словам эксперта Левой партии по внутренней политике Уллы Йельпке (Ulla Jelpke), эти цифры - намного меньше, чем в свое время было закреплено в коалиционном соглашении.

"В связи с увеличением числа беженцев во всем мире, это - позорная новость, поскольку Германия не выполняет свои обязанности по их защите", - считает Йельпке. По ее словам, даже если ФРГ разместит у себя 50 тыс. нуждающихся в защите афганцев, верхний порог, установленный министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), не будет достигнут. "Учитывая острую нужду людей, мы должны действовать и принять тех, кто ищет защиты", подчеркнула эксперт Левой партии.

Как свидетельствует ответ федерального правительства, за шесть месяцев с начала года из ФРГ депортированы 7360 человек, 4374 покинули страну добровольно в связи с тем, что их прошения о предоставлении убежища были отклонены.

Глава МВД ожидает наплыва беженцев

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Ранее министр внутренних дел Германии Зеехофер заявил, что ожидает наплыва беженцев в связи с захватом власти в Афганистане фундаменталистским движением  "Талибан". Как напомнил Зеехофер, главной целью международной миссии было улучшение условий жизни людей и обеспечение стабильности. "К сожалению, сегодня приходится констатировать: это не удалось. По-человечески мне это принимать очень трудно", - признался политик. Глава МВД добавил, что Германии стоит ждать беженцев также из Пакистана, Ирана, Турции и Ливии. 

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    Автор: Александра Ёлкина


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