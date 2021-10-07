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Химическое оружие

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ARCHIV - 14.03.2018, Großbritannien, Gillingham: Soldaten tragen Schutzanzüge während der Ermittlungen zur Vergiftung des Ex-Doppelagent Skripal und dessen Tochter. Diese waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury entdeckt worden. (zu dpa Präsident Zeman: Auch Tschechien hat an Nowitschok geforscht am 04.05.2018) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Новичок" не забудут: эксперт о призыве ОЗХО к РФ по делу Навального 07.10.2021

Россия получила от ОЗХО 10 дней на ответ по делу об отравлении Алексея Навального. Это ультиматум? Чего добиваются конфликтующие стороны? Интервью с бывшим химэкспертом ОЗХО.

США готовят новые санкции против РФ - встреча в Женеве ничего не изменила? (21.06.2021) 21.06.2021

Не прошло и недели после встречи Байдена и Путина, как из Вашингтона стали приходить новости о готовящихся новых санкциях против Кремля. Политологи, опрошенные DW, считают, что помимо готовности со стороны Вашингтона и Москвы возобновить диалог, встреча в Женеве мало что изменила.
Workers paint over a graffiti depicting jailed Russian opposition politician Alexei Navalny in Saint Petersburg, Russia April 28, 2021. The graffiti reads: The hero of the new age. REUTERS/Anton Vaganov

В Вашингтоне сообщили о подготовке новых санкций из-за отравления Навального 20.06.2021

Помощник Джо Байдена Джейк Салливан заявил о готовящемся новом пакете санкций, связанных с применением Россией химического оружия.

IDLIB, SYRIA - MARCH 21: A damaged vehicle and a building are seen as a child inspect the wreckage during a search and rescue operation at a cave, where the children hide, after war planes carried out airstrikes over the Kefer Battih village of Idlib's Serakib town, Syria on March 21, 2018. Hasan Muhtar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ОЗХО обвинила сирийскую армию в химической атаке в Серакибе в 2018 году 12.04.2021

Ответственность за применение газообразного хлора в феврале 2018 года в провинции Идлиб несут военно-воздушные силы Сирии, заявила Организация по запрещению химического оружия.
11.08.2016 DW Doku Gier Extra Images 01

Жадность фраера сгубила: неоднозначные истории 12.04.2021

Одному из семи смертных грехов посвящена необычная экспозиция в немецком городе Штутгарте. Но не все, оказывается, столь однозначно, как мы себе это представляли.

Cанкции США за Навального: что теперь будет с отношениями США и РФ (03.03.2021) 03.03.2021

Вашингтон ввел санкции против Москвы в связи с отравлением Алексея Навального, согласовав свои меры с Евросоюзом и Великобританией. США призывают РФ прекратить производить и использовать химическое оружие, а также требуют освободить оппозиционера.
FILE - In this Saturday, May 20, 2000 file photo, two Russian soldiers make a routine check of metal containers with toxic agents at a chemical weapons storage site in the town of Gorny, 124 miles (200 kms) south of the Volga River city of Saratov, Russia. The facility in Shikhany led the efforts to develop Soviet chemical weapons, including Novichok-class nerve agents. (AP Photo, File) |

Минторг США подверг санкциям российские и немецкие компании 03.03.2021

10 российских, 3 немецкие и 1 швейцарская компания вошли в черный список Минторга США. Они могут иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.
Police detain a man during a rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in Moscow on January 31, 2021. - Navalny, 44, was detained on January 17 upon returning to Moscow after five months in Germany recovering from a near-fatal poisoning with a nerve agent and later jailed for 30 days while awaiting trial for violating a suspended sentence he was handed in 2014. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Десятки мировых ученых возмутились подавлением протестов в России 01.02.2021

Около 70 русскоязычных ученых из ведущих мировых вузов выступили с открытым письмом в поддержку Алексея Навального и мирных демонстрантов в РФ.
ARCHIV - 14.03.2018, Großbritannien, Gillingham: Soldaten tragen Schutzanzüge während der Ermittlungen zur Vergiftung des Ex-Doppelagent Skripal und dessen Tochter. Diese waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury entdeckt worden. (zu dpa Präsident Zeman: Auch Tschechien hat an Nowitschok geforscht am 04.05.2018) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Новичок" и "Дебютант": история отравления российского перебежчика 16.11.2020

Новая книга Сергея Лебедева читается на одном дыхании. И читать ее страшновато: она очень актуальна. Речь идет об отравлении перебежчика. Обозреватель DW Ефим Шуман поговорил с автором.
21.01.2016+++ LONDON, ENGLAND - JANUARY 21: Marina Litvinenko speaks to reporters outside The High Court after receiving the results of the inquiry into the death of her husband Alexander Litvinenko, on January 21, 2016 in London, England. Former KGB officer Alexander Litvinenko was poisoned in 2006 with radioactive polonium-210 in the United Kingdom having fled Russia after criticising president Vladimir Putin. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Вдова Литвиненко подала иск против России в ЕСПЧ 16.11.2020

Александр Литвиненко, как и Алексей Навальный, был отравлен запрещенным боевым химическим веществом, считает Марина Литвиненко. Она требует от Кремля компенсации в 3,5 миллиона евро.

ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Расследователи назвали возможных создателей "Новичка" для Навального 23.10.2020

К разработке химоружия в РФ причастны центр "Сигнал" в Москве и НИИ военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге. Технологии могут отсрочить и замаскировать действие яда, пишут The Insider и Bellingcat.
Russian opposition politician Alexei Navalny speaks during an interview with prominent Russian YouTube blogger Yury Dud, in Berlin, Germany, in this still image taken from a handout video released October 6, 2020. YouTube - vDud/Handout/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST ON SCREEN COURTESY YOUTUBE - VDUD.

Навальный призвал Трампа осудить его отравление "Новичком" 19.10.2020

Алексей Навальный в интервью CBS заявил, что "заметил" отсутствие призыва президента США к Москве разъяснить отравление оппозиционера. С такими призывами выступали канцлер ФРГ и президент Франции.
Water bottles are seen in a hotel room where Russian opposition politician Alexei Navalny stayed during his recent visit in the Siberian city of Tomsk, on this still image from a social media video obtained by Reuters September 17, 2020. Red marks are from source. Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT INSTAGRAM @NAVALNY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Отравление Навального: эксперт рассказал о секретном отчете ОЗХО 12.10.2020

Германия получила от ОЗХО секретный отчет, в котором, очевидно, указаны названия и структура химических веществ, найденных в пробах Алексея Навального, полагает бывший эксперт ОЗХО Марк-Михаэль Блум.
HANDOUT - 02.11.2018, Russland, Moskau: Dieses von Sputnik Kremlin zur Verfügung gestellte Foto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, bei einem Treffen mit Offizieren des russischen Militärgeheimdienst GRU spricht. Putin lobte die militärischen Aufklärer bei einem Festakt am Freitag in Moskau: Ihre Vorarbeit habe zum Beispiel eine große Rolle bei der Ausschaltung von Terroristen in Syrien gespielt, sagte er. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Евросоюз продлил санкции против руководства внешней разведки России 12.10.2020

Начальнику российской внешней разведки и его заместителю ЕС вменяет в вину покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Санкции продлены также против двух предполагаемых исполнителей покушения.

23.09.2020, --: Dieses Foto, das der russische Oppositionsführer am Mittwoch, 23. September 2020 auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, zeigt Alexej Nawalny auf einer Parkbank sitzen. Nach 32-tägiger Behandlung ist der vergiftete russische Kremlkritiker Alexej Nawalny aus der Berliner Charité entlassen worden. Foto: Uncredited/navalny/Instagram/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ФБК Навального требует возбудить дело о незаконном обороте химоружия 08.10.2020

Поводом для обращения юристов Фонда борьбы с коррупцией в ФСБ стали выводы ОЗХО об отравлении Навального ядом из группы "Новичок". В фонде напомнили, что Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении химоружия.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

ФРГ и Франция предложат партнерам по ЕС санкции против России из-за Навального 07.10.2020

Санкции будут направлены против конкретных официальных лиц и одного из объектов, связанного с программой "Новичок".
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