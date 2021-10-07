Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Не прошло и недели после встречи Байдена и Путина, как из Вашингтона стали приходить новости о готовящихся новых санкциях против Кремля. Политологи, опрошенные DW, считают, что помимо готовности со стороны Вашингтона и Москвы возобновить диалог, встреча в Женеве мало что изменила.
Вашингтон ввел санкции против Москвы в связи с отравлением Алексея Навального, согласовав свои меры с Евросоюзом и Великобританией. США призывают РФ прекратить производить и использовать химическое оружие, а также требуют освободить оппозиционера.