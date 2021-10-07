Химическое оружие

США готовят новые санкции против РФ - встреча в Женеве ничего не изменила? (21.06.2021)

Не прошло и недели после встречи Байдена и Путина, как из Вашингтона стали приходить новости о готовящихся новых санкциях против Кремля. Политологи, опрошенные DW, считают, что помимо готовности со стороны Вашингтона и Москвы возобновить диалог, встреча в Женеве мало что изменила.