ОЗХО обвинила сирийскую армию в химической атаке в Серакибе в 2018 году

Сирийские правительственные войска применили химическое оружие в провинции Идлиб три года назад, подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). 4 февраля 2018 года на город Серакиб в 50 км к югу от Алеппо с военного вертолета был сброшен по меньшей мере один баллон с хлором, который разорвался и распылил газ на большой территории в восточной части города, заявили инспекторы организации в отчете, опубликованном в Гааге в понедельник, 12 апреля.

В результате газовой атаки, по данным ОЗХО, никто не погиб, но пострадали 12 человек. У них были зафиксированы симптомы химического отравления, в частности, тошнота, раздражение слизистой оболочки глаз, затрудненное дыхание и кашель, указывается далее.

Сирийские ВВС несут ответственность за атаку

При составлении отчета эксперты ОЗХО проанализировали документы, спутниковые снимки и пробы почвы, а также опросили очевидцев. По их мнению, имеются "разумные основания" полагать, что ответственность за химическую атаку несет подразделение Tiger Forces сирийских военно-воздушных сил.

ОЗХО еще в 2018 году установила, что в Серакибе был применен газообразный хлор. Позже страны - члены организации, несмотря на решительные протесты Сирии и ее союзников, в том числе России, поручили группе по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО установить ответственных за атаку. Президент Сирии Башар Асад и его правительство до сих пор отрицают обвинения в своей причастности к применению химического оружия.

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