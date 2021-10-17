Также в программе: молодые хорваты массово уезжают из страны, защитники животных в Испании бьют тревогу, в Турции хотят затопить местную достопримечательность, настроения в Уэльсе накануне запланированного "Брекзита".
"Ударом под дых" назвала результаты выборов губернатора в Приморье глава российского Центризбиркома Элла Панфилова. Ранее она неожиданно рекомендовала признать их недействительными. Комментаторы в свою очередь говорят о том, что власти просто вынуждены были отреагировать на столь явные манипуляции и называют сложившуюся ситуацию в Приморье "прощанием с выборами".