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Хемниц

ARCHIV - 06.03.2013, Hessen, Wiesbaden: Besucher des FernsehKrimi-Festivals 2013 sitzen in der Caligari Filmbühne. (zu dpa-Korr Überlebt das Kino? Streaming-Riesen und Studios buhlen um Zuschauer vom 15.07.2018) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Российский фильм стал лауреатом фестиваля детского и юношеского кино 17.10.2021

Одним из лауреатов кинофестиваля для детей и юношества Schlingel стал фильм "Маленький воин" российского режиссера Ильи Ермолова. Ему досталась Специальная премия радиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk.
Das Opernhaus der Stadt Chemnitz, aufgenommen am 23.03.2011. Der Theaterplatz im Herzen der Stadt gehört zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten der alten sächsischen Industriemetropole. Das Ensemble wurde 1909 nach Entwürfen des Architekten Richard Möbius fertiggestellt. Foto: Hendrik Schmidt/lsn

Бывший Карл-Маркс-Штадт станет культурной столицей Европы в 2025 году (фото) 28.10.2020

В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.
Prozess_Versammlungsgesetz 23.04.2019, Chemnitz, Amtsgericht, Prozess Prozess gegen Christian Keilberg wegen Verstoﬂes gegen das S‰chsische Versammlungsgesetz.Der Prozess gegen das mutmaﬂliche Mitglied der rechten Terrorgruppe Revolution Chemnitz wurde ausgesetzt.Bei der Verhandlung am Amtsgericht bezweifelte der Angeklagte, die Person auf einem Beweisfoto zu sein. Der Angeklagte soll bei zwei Demonstrationen in der Stadt eine Stichschutzweste getragen haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den Mann auch wegen geplanter Anschl‰ge in Chemnitz. Chemnitz Sachsen BRD *** Process Assembly Act 23 04 2019 Chemnitz District Court Process against Christian Keilberg for violation of the Saxon Assembly Act The process against the alleged member of the right-wing terrorist group Revolution Chemnitz was suspended At the trial at the Distr

В Германии начался суд по делу группировки "Революция Хемниц" 25.05.2020

Перед судом предстали шесть предполагаемых пособников правоэкстремистской группировки. Им вменяется в вину нарушение общественного порядка с особо отягчающими обстоятельствами.
30.09.2019, Sachsen, Dresden: Die Angeklagten im Prozess gegen die selbsternannte Revolution Chemnitz sitzen im Prozessgebäude des Oberlandesgerichts Dresden zu Prozessbeginn im Verhandlungssaal neben ihren Rechtsanwälten. Die insgesamt acht Männer zwischen 21 und 32 Jahren sind wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung angeklagt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa - ACHTUNG: Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt | Verwendung weltweit

В ФРГ судят участников правоэкстремистской группировки "Революция Хемниц" 30.09.2019

Восемь участников правоэкстремистской группировки "Революции Хемниц" обвиняются в планах насильственного переворота. Слушания продлятся до апреля 2020 года.
ARCHIV - 01.10.2018, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Einer der mutmaßlichen Rechtsterroristen, die in Bayern und Sachsen festgenommen wurden, erreicht den Bundesgerichtshof und wird von Polizisten abgeführt. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen der Gruppe «Revolution Chemnitz» strebten nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler den Sturz der Bundesregierung und die Beseitigung des Rechtsstaats an. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ правым экстремистам предъявлено обвинение в терроризме 25.06.2019

Восемь членов группировки "Революция Хемниц" обвиняются в создании террористической организации правого толка. По данным СМИ, основанием для обвинений послужил анализ чатов, обнаруженных в смартфонах задержанных.
01.06.2019+++Chemnitz, Deutschland+++ Teilnehmer einer Demonstration des Bündnisses Chemnitz Nazifrei versammeln sich im Zentrum von Chemnitz zum Protest gegen einen Neonazi-Aufmarsch. Die rechtsextreme NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationaldemokraten hat sich in Chemnitz zu einer Demonstration unter dem Motto Tag der Deutschen Zukunft versammelt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Сотни демонстрантов в Хемнице провели акции против правых экстремистов 01.06.2019

Демонстрация противников Национал-демократической партии Германии собрала 1300 человек, акция правых экстремистов - впятеро меньше. Полиция задействовала вертолет для наблюдения за демонстрантами.

Мигранты против расизма и ксенофобии, или Как живет Хемниц сегодня - "Европа в фокусе" (19.11.2018) 19.11.2018

Также в программе: молодые хорваты массово уезжают из страны, защитники животных в Испании бьют тревогу, в Турции хотят затопить местную достопримечательность, настроения в Уэльсе накануне запланированного "Брекзита".
07.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses Pro Chemnitz: Mit Deutschland-Fahnen ziehen Demonstrationsteilnehmer durch die Innenstadt. (Wischeffekt durch längere Belichtungszeit.) Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии восемь человек арестованы по подозрению в терроризме 02.10.2018

Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку.

01.05.2018, Sachsen, Chemnitz: Ein Teilnehmer einer Demonstration von Rechtsextremisten geht mit einer Schwarz-weiß-roten Flagge. Anmelder ist die Neonazi-Partei Der III. Weg. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Германии шесть человек задержаны по подозрению в терроризме 01.10.2018

Всего по делу о создании террористического сообщества "Революция Хемниц" проходят семь человек. Первого фигуранта дела задержали еще 14 сентября.
21.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Teilnehmer einer Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz ziehen hinter Absperrgittern durch die Stadt. Sie tragen ein Transparent mit der Aufschrift Wir sind das Volk. Die Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses «Pro Chemnitz» und eine Gegendemo haben am Freitagabend zunächst weniger Menschen angezogen als in der Vorwoche. Foto: -/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Демонстранты в Хемнице напали на офис Левой партии 22.09.2018

В акции Pro Chemnitz участвовали около двух тысяч человек. Офис Левой партии забросали камнями и яйцами, также было совершено нападение на журналиста.

Выборы в Приморье: удар под дых системе Путина? - DW Новости (19.09.2018) 19.09.2018

"Ударом под дых" назвала результаты выборов губернатора в Приморье глава российского Центризбиркома Элла Панфилова. Ранее она неожиданно рекомендовала признать их недействительными. Комментаторы в свою очередь говорят о том, что власти просто вынуждены были отреагировать на столь явные манипуляции и называют сложившуюся ситуацию в Приморье "прощанием с выборами".
16.09.2018 *** People attend a protest march against right-wing extremism in Cologne, Germany, September 16, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay

В Германии прошли акции против правых экстремистов 16.09.2018

Участники демонстраций в Кельне, Дортмунде и Гельзенкирхене выступали за гуманную политику в отношении беженцев, против расизма и сегрегации.
A front-page picture in centre-left daily Ethnos (C), shows the self-confessed killer at a Golden Dawn summer camp gathering on September 19, 2013. Musician Pavlos Fyssas was fatally stabbed in the working-class Athens district of Keratsini on September 18 by a 45-year-old truck driver who later allegedly confessed his Golden Dawn affiliation to police. The victim's family said that Fyssas and a small group of friends had been ambushed by a large gang of Golden Dawn supporters outside a cafeteria. The title of the paper reads 'The monster of Nazism kills -- resist'. AFP PHOTO / ARIS MESSINIS (Photo credit should read ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)

В Греции демонстранты выразили поддержку противникам ультраправых в Хемнице 15.09.2018

Митингующие в Афинах и других городах Греции вышли на акции в память о рэпере Павлосе Фиссасе, убитом неонацистами.

09.09.2018, Sachsen-Anhalt, Köthen: Blumen stehen an einem Baum auf einem Spielplatz. Bei einem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei afghanische Staatsbürger wurden in der Nacht zum Sonntag wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt gemeinsam mitteilten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war es zuvor an einem Spielplatz zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Kurz darauf kamen der 22-Jährige und ein Begleiter dazu. Der Tote war den Informationen zufolge deutscher Staatsbürger. - Bestmögliche Qualität - Foto: Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Не допустить второго Хемница: что известно о событиях в Кётене 10.09.2018

Смерть молодого человека в Кётене правые экстремисты хотят использовать для нового подъема антимигрантских настроений в ФРГ. Политики пытаются удержать ситуацию под контролем.

Демонстрация правых радикалов в Кётене 10.09.2018

В Кётене на востоке Германии 22-летний немец умер вследствие сердечного приступа после конфликта с группой афганцев. Этот инцидент стал для правых радикалов поводом для проведения демонстрации.
09.09.2018, Sachsen-Anhalt, Köthen: Menschen gehen in einem Trauerzug durch die Innenstadt, nachdem dort ein 22-Jähriger bei einem Streit zwischen zwei Männergruppen ums Leben gekommen war. Zwei afghanische Staatsbürger wurden in der Nacht zum Sonntag wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt gemeinsam mitteilten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war es zuvor an einem Spielplatz zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Kurz darauf kamen der 22-Jährige und ein Begleiter dazu. Der Tote war den Informationen zufolge deutscher Staatsbürger. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Кётене прошла демонстрация правых радикалов после гибели мужчины 10.09.2018

В Кётене на востоке Германии 22-летний немец умер вследствие сердечного приступа после конфликта с группой афганцев. Власти призывают "давать отпор любым попыткам сделать из Кётена второй Хемниц".
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