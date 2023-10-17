Пионерская железная дорога - наследие времен ГДР

В ГДР было создано около полутора десятка так называемых пионерских железных дорог. Одна из них до сих пор работает в Хемнице.

Во времена ГДР в разных городах Восточной Германии было создано около полутора десятков так называемых пионерских железных дорог - Pioniereisenbahnen. Во второй половине прошлого века такие дороги также появились во многих республиках Советского Союза и других социалистических странах.

Пионерская железная дорога в Хемнице в 1991 году Фото: Peter Endig/dpa/picture alliance

Самая первая пионерская дорога ГДР была открыта в Дрездене в 1950 году. Основной целью этих своего рода клубов молодых железнодорожников было пробуждение интереса детей и подростков к разным транспортным профессиям - машинистов, проводников, механиков, диспетчеров и другим техническим специальностям. Они могли попробовать себя в этих ролях под руководством взрослых. Одновременно такие узкоколейныe дороги служили в качестве аттракционов в городских парках и других местах, где были проложены.

Узкоколейная дорога в парке Кюхвальд

Большинство из них после воссоединения Германии сохранились и продолжают действовать до сих пор - на общественных началах или в качестве подразделений каких-то коммунальных или других организаций. Среди них - дорога в саксонском городе Хемнице - бывшем Карл-Маркс-Штадте, где в середине нынешнего октября были сделаны эти фотографии немецкого информационного агентства dpa.

Узкоколейная дорога в Хемнице Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Юные сотрудники парковой железной дороги Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Один из взрослых наставников - машинист Рольф Вильденхайн (Rolf Wildenhain) Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

В 2024 году 2,3-километровая узкоколейная трасса в городском парке Кюхвальд (Parkeisenbahn Chemnitz, до 1990 года - Pioniereisenbahn Chemnitz) отметит свое 70-летие. По этому случаю в Хемнице только что завершили ремонт вокзального здания здешней детской железной дороги, на который было выделено более 1,3 миллиона евро из государственных средств для охраны памятников.

Городской парк Хемница был создан в 1880-х годах в лесу Кюхвальд. До конца 1900-х годов здесь положили сесть прогулочных дорожек и построили парковое кафе. Пешеходные дорожки сохранились до наших дней, но здание кафе было разрушено в результате попадания авиационной бомбы во время Второй мировой войны.

На общественных началах

После войны в начале 1950-х годов городские власти решили превратить Кюхвальд в социалистический парк культуры и отдыха - в том числе, проложить здесь пионерскую железную дорогу.

Первоначально в проекте предусматривалась 381-миллиметровая колея, но из-за нехватки ресурсов здесь использовали рельсы и шпалы 600-миллиметровой временной дороги, по которой из города вывозили обломки зданий, разрушенных во время войны. Такие узкоколейки для расчистки улиц от развалин (Trümmerbahnen) использовались во многих немецких городах во время послевоенного восстановления.

Только что отремонтированный вокзал "Кюхвальдский луг" Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Сотрудники этой дороги используют форму времен ГДР Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Пассажирские вагоны построили в местном железнодорожном депо на базе вагонеток одного из горнодобывающих предприятий региона. В качестве первого локомотива использовали дизельную модель 1934 года, изначально предназначавшуюся для перевозки грузов по полевой железной дороге. Для создания атмосферы железнодорожной романтики этому локомотиву придали внешний вид паровоза.

Только на работы по подготовке подвижного состава было потрачено 2000 рабочих часов - на общественных началах. 16 тысяч часов потребовалось на земляные работы и прокладку трассы.

Сейчас в общество друзей Парковой железной дороги в Кюхвальде входит около 170 человек. Свой вклад в сохранение этой достопримечательности и традиций вносят многочисленные спонсоры, фирмы и частные лица.