Хасан Роухани является президентом Ирана с 2013 года.
При Роухани были сняты санкции в отношении Ирана, введенные в связи с ядерной программой страны.
Историческая зарисовка о контрреволюции: Путин-Ленин на броневике, улетающий вдаль Медведев и восхваляющий вождя Песков. Ведьмак Трамп путешествует по миру и борется с чудовищами в компании верного менестреля Помпео. Роухани попадает в следственный изолятор, где постоянные обитатели Путин, Шойгу и Лавров учат его, как правильно врать про сбитый самолет. Смотрите в 106-м выпуске "Заповедника"!