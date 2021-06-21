Хасан Роухани

Путин поворачивает на 360. Боевая магия Трампа. Роухани выбирает правду – "Заповедник", выпуск 106, 19.01.20

Историческая зарисовка о контрреволюции: Путин-Ленин на броневике, улетающий вдаль Медведев и восхваляющий вождя Песков. Ведьмак Трамп путешествует по миру и борется с чудовищами в компании верного менестреля Помпео. Роухани попадает в следственный изолятор, где постоянные обитатели Путин, Шойгу и Лавров учат его, как правильно врать про сбитый самолет. Смотрите в 106-м выпуске "Заповедника"!