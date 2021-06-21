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Хасан Роухани

Хасан Роухани является президентом Ирана с 2013 года.

При Роухани были сняты санкции в отношении Ирана, введенные в связи с ядерной программой страны.

Iran Ebrahim Raisi, Chief Justice of Judicial system of Iran and member of the Assembly of Experts Rechte: jamaran

Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана? 21.06.2021

Победителем президентских выборов в Иране стал ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси, который находится в санкционных списках ЕС и США. Изменится ли при нем внешнеполитический курс Тегерана?

BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 09: Chief Justice of Iran Ebrahim Raisi meets head of the Iraqi Supreme Judicial Council Faiq Zaidan (not seen) in Baghdad, Iraq on February 09, 2021. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

США продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке 20.06.2021

Комментируя переговоры с Ираном в Вене по возвращению к СВПД, в Госдепе заявили, что уже достигли на них существенного прогресса и готовы продолжить обсуждение с новым руководством страны.
(FILES) In this file photo taken on June 18, 2021 Iranian ultraconservative cleric and presidential candidate Ebrahim Raisi waves as he votes for presidential election, at a polling station in the capital Tehran. - Congratulations poured in for ultraconservative Ebrahim Raisi today on winning Iran's presidential election as his rivals conceded even before official results were announced. The other three candidates in the race all congratulated him for his victory, which had been widely expected after a host of heavyweight rivals had been barred from running. (Photo by ATTA KENARE / AFP)

Новым президентом Ирана избран консерватор Эбрахим Раиси 19.06.2021

По данным главы штаба по выборам, большинство голосов получил председатель Верховного суда Ирана, консерватор Эбрахим Раиси. У его основного соперника - экс-главы КСИР Мохсена Резаи - на 14,5 млн голосов меньше.

Ebrahim Raisi, a candidate in Iran's presidential elections, casts his vote at a polling station in Tehran, Iran Friday, June 18, 2021. Iran began voting Friday in a presidential election tipped in the favor of a hard-line protege of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, fueling public apathy and sparking calls for a boycott in the Islamic Republic. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

В Иране проходят президентские выборы 18.06.2021

Из семи допущенных кандидатов в выборах президента Ирана участвуют четыре. Наибольшие шансы на победу имеет консерватор Эбрахим Раиси.
Hassan Ruhani, Präsident des Iran, spricht während einer Kabinettssitzung. Präsident Ruhani hat die Gegner von Internet-Freiheiten im Iran scharf kritisiert. Hintergrund der Kritik des Präsidenten ist ein Verfahren gegen seinen Kommunikationsminister, der eine Blockierung des Onlinedienstes Instagram verhindert und auch eine Anweisung für Internet-Beschränkungen ignoriert haben soll. +++ dpa-Bildfunk +++

Иран назвал 60-процентное обогащение урана ответом на "зло" 14.04.2021

Президент Хасан Роухани подчеркнул, что саботаж ядерного центра в Нетензе не остановит Иран. Тегеран в ответ лишь расширит свою атомную программу.
TEHRAN, IRAN - OCTOBER 22: A general view of Parliamentary session in Tehran, Iran on October 22, 2020. Iranian Members of the Parliament also follow the presidential elections of U.S. +++Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency

В Иране отклонен план парламента по проверкам МАГАТЭ 01.12.2020

Парламент Ирана предлагал, в частности, увеличить обогащение урана до уровня, противоречащего договоренностям с "шестеркой" посредников, заключенным в 2015 году.

Auto von Mohsen Fakhrizadeh, dem iranische Atomwissenschaftler, der heute in Tehran ermordet wurde. via Habib Husseinifard, 27.11.2020

Иран обвинил США и Израиль в убийстве ядерщика Фахризаде 28.11.2020

Президент Ирана Роухани пообещал, что гибель ученого Фахризаде не остановит атомную программу Тегерана. Он возложил ответственность за убийство иранского физика-ядерщика на США и Израиль.
April 8, 2020, Tehran, Iran: Iranian President, HASSAN ROUHANI, speaks during the National Committee Against the Coronavirus (COVID-19), in Tehran, Iran. (Credit Image: © Iranian Presidency via ZUMA Wire |

Иран готов возобновить переговоры с США, если Белый дом извинится 24.06.2020

Тегеран готов вернуться к переговорам с США, но Вашингтон должен извиниться за выход из атомной сделки. Кроме того, США должны компенсировать Ирану потери, понесенные из-за санкций, заявил президент Ирана Роухани.

TABRIZ, IRAN - MARCH 13: Tabriz Historic Bazaar Complex is closed for two days within precautions against coronavirus (Covid-19) in Tabriz, Iran on March 13, 2020. Stringer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Президент Ирана опроверг слухи о введении комендантского часа из-за коронавируса 15.03.2020

Хасан Роухани заявил, что Иран не будет закрыт на карантин, по крайней мере, до 2 апреля - окончания празднования Нового года. На фоне слухов о комендантском часе иранцы штурмуют супермаркеты.
21.02.2020 +++ An Iranian woman registers to cast her vote during the parliament elections at a polling station in Tehran, Iran, Friday, Feb. 21, 2020. Iranians began voting for a new parliament Friday, with turnout seen as a key measure of support for Iran's leadership as sanctions weigh on the economy and isolate the country diplomatically. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) |

На выборах в Иране лидирует оппозиция президента Роухани 22.02.2020

Консерваторы и сторонники жесткого курса могут рассчитывать, по разным подсчетам, на от 83 до 135 мест в парламенте Ирана. Окончательные результаты ожидаются 24 февраля.
Wahl des Parlaments im Iran beginnt am 21.02.2020 Quelle Bild : Iman Hamikhah/Mehr News

На парламентских выборах в Иране может победить оппозиция 21.02.2020

Более 7000 депутатов поборются за 290 мандатов в иранском Меджлисе. Совет стражей конституции отклонил кандидатуры 75 процентов кандидатов, поддерживающих Роухани.

Путин поворачивает на 360. Боевая магия Трампа. Роухани выбирает правду – "Заповедник", выпуск 106, 19.01.20 19.01.2020

Историческая зарисовка о контрреволюции: Путин-Ленин на броневике, улетающий вдаль Медведев и восхваляющий вождя Песков. Ведьмак Трамп путешествует по миру и борется с чудовищами в компании верного менестреля Помпео. Роухани попадает в следственный изолятор, где постоянные обитатели Путин, Шойгу и Лавров учат его, как правильно врать про сбитый самолет. Смотрите в 106-м выпуске "Заповедника"!
In this Wednesday, Jan. 8, 2020 photo, rescue workers search the scene where a Ukrainian plane crashed in Shahedshahr, southwest of the capital Tehran, Iran. Iran on Saturday acknowledged that its armed forces unintentionally shot down the Ukrainian jetliner that crashed earlier this week, killing all 176 aboard, after the government had repeatedly denied Western accusations that it was responsible. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) |

Франция начала расследование крушения украинского лайнера 11.01.2020

Украинский премьер пообещал по 200 тыс. гривен компенсации семьям всех 11 украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737-800.

HANDOUT - 11.12.2019, Iran, Teheran: Hassan Rouhani, Präsident des Irans, spricht bei einer Sitzung des iranischen Kabinetts. Foto: -/Iranian Presidency/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Роухани связал крушение украинского самолета с "агрессией США" 11.01.2020

По словам президента Ирана Хасана Роухани, из-за угроз США армия страны была приведена в полную боевую готовность, что привело к "человеческим ошибкам".
Debris of a plane belonging to Ukraine International Airlines, that crashed after taking off from Iran's Imam Khomeini airport, is seen on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Иран признал, что "непреднамеренно" сбил украинский Boeing 11.01.2020

Авиакатастрофа под Тегераном, унесшая жизни 176 человек на борту украинского "Боинга", произошла непреднамеренно из-за "человеческой ошибки", заявили иранские военные.
HANDOUT - 04.01.2020, Iran, Teheran: Hassan Ruhani, Präsident von Iran, sitzt neben einem Bild des Generals der iranischen Al-Kuds-Brigaden Soleimani während eines Treffens mit der Familie des Generals. Soleimani ist bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Foto: Iranian Presidency/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент Ирана: МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов страны 09.01.2020

Хасан Роухани сказал премьер-министру Великобритании, что "Тегеран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, если к ней вернется Европа".
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