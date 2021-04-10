 Иран назвал 60-процентное обогащение урана ответом на ″зло″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2021

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Мир

Иран назвал 60-процентное обогащение урана ответом на "зло"

Президент Хасан Роухани подчеркнул, что саботаж ядерного центра в Нетензе не остановит Иран. Тегеран в ответ лишь расширит свою атомную программу.

Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани в среду, 14 апреля, назвал решение обогащать уран до 60 процентов после акта саботажа на ядерном центре в Нетензе "ответом на зло", связав случившееся в Нетензе с проходящими ныне в Вене переговорами по международной атомной сделке с Тегераном.

"Вы хотели оставить нас с пустыми руками во время переговоров, но наши руки полны работой. 60-процентное обогащение - ответ на ваше зло. Мы отрежем обе ваши руки: одну - с помощью (более мощных - Ред.) центрифуг IR-6, а другую - шестьюдесятью процентами", - сказал Роухани на заседании правительства в Тегеране. Он сообщил, что центрифуги первого поколения IR-1, поврежденные в результате взрыва, будут заменены на современные IR-6, способные обогащать уран гораздо быстрее.

Угроза эскалации конфликта

Накануне Иран, в ответ на нападение на ядерный центр в Нетензе, объявил о намерении обогащать уран до самого высокого до сих пор уровня - до 60-ти процентов. В нападении в Нетензе подозревают Израиль, который не комментирует случившееся.

По мнению экспертов, решение Ирана увеличить обогащение урана может усилить закулисную войну между Израилем и Ираном, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Израиль уже дважды наносил превентивные удары по ближневосточным странам, чтобы остановить их атомные программы.

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    Автор: Наталья Позднякова


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