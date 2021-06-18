В Иране проходят президентские выборы

В Иране проходит голосование на президентских выборах. В пятницу, 18 июня, более 59 миллионов избирателей имеют право отдать голоса за потенциальных преемников президента Хасана Роухани, который не имел права выдвигать кандидатуру после двух президентских сроков.

В выборах участвуют секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и экс-глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати. За два дня до голосования о выходе из предвыборной гонки объявили три кандидата - депутат Меджлиса от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили.

Фаворит гонки - ультраконсервативный юрист Раиси

Однозначным фаворитом голосования считается ультраконсервативный юрист и проповедник Эбрахим Раиси, проигравший на прошлых президентских выборах и, согласно опросам, заручившийся поддержкой большей части избирателей в ходе нынешней кампании. Эксперты считают, что на посту президента 60-летний Раиси откажется продолжать умеренный курс своего предшественника. В ходе избирательной кампании он сконцентрировался на экономических темах и пообещал быстрый выход из финансового кризиса, разразившегося в результате санкций США.

Кроме того, шансы на успех имеет ориентированный на реформы экономист Абдольнасер Хеммати. По мнению наблюдателей, за него может отдать голоса протестная часть электората. Оппозиция за рубежом призвала иранцев бойкотировать выборы. По данным опросов, в голосовании намерены участвовать менее 40 процентов избирателей.

Из-за пандемии были продлены часы работы избирательных участков, а их число было увеличено до более 70 тысяч. Еще 234 участка работают в 133 странах мира. Первые результаты, по данным министерства внутренних дел Ирана, будут оглашены в выходные. Новый президент должен вступить в свою должность в августе.

Смотрите также: