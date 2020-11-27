 В Иране отклонен план парламента по проверкам МАГАТЭ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Иране отклонен план парламента по проверкам МАГАТЭ

План парламента Ирана предлагал, в частности, увеличить обогащение урана до уровня, противоречащего договоренностям с "шестеркой" посредников, заключенным в 2015 году.

Парламент Ирана

Парламент Ирана (фото из архива)

Правительство Ирана отклонило план парламента страны, предлагающий "положить конец" проверкам иранских ядерных объектов экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кабинет министров не видит в этом предложении "ни необходимости, ни пользы", заявил представитель иранского МИДа на пресс-конференции в Тегеране, передает информагентство AFP во вторник, 1 декабря.

Представляя план, представители парламента отметили, что он соответствует "целям" иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, убитого несколько дней назад. Документ предлагает, в частности, увеличить обогащение урана до уровня, противоречащего обязательствами, которые Тегеран взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году с США, Францией, Великобританией, РФ, Китаем и ФРГ.

СВПД предполагает смягчение санкций, введенных ранее США, ЕС и ООН против Тегерана, в обмен на его отказ от создания ядерного оружия. В 2018 году США вышли из ядерной сделки, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по СВПД. По последним данным МАГАТЭ, обогащение урана в стране достигло уровня, превышающего предусмотренный СВПД лимит в 3,67%, но в то же время менее 4,5%, что соответствует нормам МАГАТЭ. 

Иран обвинил Израиль в убийстве физика Фахризаде

Глава отдела исследований и инноваций при Минобороны страны физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в ходе вооруженного нападения под Тегераном. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в том, что именно они стоят за убийством ученого. Глава иранской амтоной программы Али-Акбар Салехи пообещал еще интенсивнее работать с наследием Фахризаде.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:00

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?

Аудио- и видеофайлы по теме

Иранская проблема: Германия, Франция и Великобритания поддержали США  

План Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке устроил не всех  

Также по теме

Iran Anschlag gegen Mohsen Fakhrizadeh

В Иране убит известный физик-ядерщик 27.11.2020

63-летний Мохсен Фахризаде считался экспертом в области производства ракет. Противники иранской ядерной программы подозревали его в секретной разработке ядерного оружия

Iran I Mord an Mohsen Fakhrizadeh

Иран обвинил США и Израиль в убийстве ядерщика Фахризаде 28.11.2020

Президент Ирана Роухани пообещал, что гибель ученого Фахризаде не остановит атомную программу Тегерана. Он возложил ответственность за убийство иранского физика-ядерщика на США и Израиль.

Iran Atomanlage Natans

МАГАТЭ: Иран накопил обогащенный уран в 8 раз больше допустимого 06.06.2020

Запасы обогащенного урана в Иране к 20 мая составляли 1571,6 кг, заявили в МАГАТЭ. Разрешенный лимит для Ирана составляет 202,8 кг.

Реклама

Самые читаемые

Пациентов гораздо больше: врачи о второй волне коронавируса в России  

Протесты в Хабаровске продолжаются пятый месяц. В чем их уникальность?  

Жестокость белорусских силовиков. В чем причина?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно