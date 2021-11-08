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Хакер

В настоящее время "хакерами" называют людей, занимающихся киберпреступностью - сетевых взломщиков, создателей компьютерных вирусов и т.д.

Хакеры могут действовать по личной инициативе, но и состоять на службе у государства. В ряде стран мира имеются свои кибервойска. В Германии они созданы в апреле 2017 года. В Европе, Америке и России взлом компьютеров, уничтожение или хищение информации, создание и распространение компьютерных вирусов и вредоносных программ преследуется законом.

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США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины 08.11.2021

ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
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CNN: Иностранные хакеры взломали системы девяти организаций 08.11.2021

Речь идет о компаниях, которые работают в чувствительных сферах – оборонной, энергетике, здравоохранении, области технологий и образования.

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США обещают 10 млн долларов за сведения о лидерах группы хакеров DarkSide 04.11.2021

За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.
MOSCOW, RUSSIA – MAY 9, 2018: A view of Evolution, Empire, City of Capitals, Naberezhnaya, Mercury City, Federation, Eurasia, OKO, Neva towers of the Moscow International Business Centre. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07F07E

Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета 04.11.2021

По данным Bloomberg, четыре компании, имеющие офисы в башне "Федерация", обналичивают криптовалюту, полученную незаконным путем. Против одной из них США уже ввели санкции, в отношении другой идет расследование.

Themenbild / Symbolfoto:Digitale Covid Zertifikate der EU auf einem Smartphone,vollstaendiger Impfschutz Impfzertifikat,Digitaler Impfpass,Impfausweis. Urlauber,Reisende mit Gepaeck mit Mundschutz,Maske vor Abflugtafel im Terminal 2. Kostenlose Corona-Tests am Muenchner Flughafen jetzt moeglich Ankommende Passagiere bekommen am Flughafen Muenchen ab sofort einen kostenlosen Corona-Test. Es ist ein freiwilliges Angebot - ueber verpflichtende Tests fÅ_r Rueckkehrer aus Risikogebieten wird weiter diskutiert. Reisende, die aus dem Urlaub zurueckkommen, koennen sich ab sofort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Â

Паспорта вакцинации ЕС из даркнета, или Как Гитлер привился от ковида 03.11.2021

"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?
President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, arrive to meet at the 'Villa la Grange', Wednesday, June 16, 2021, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Patrick Semansky)

NYT сообщила о секретных переговорах США и РФ после женевского саммита 01.11.2021

США и Россия после первой встречи Байдена и Путина в Женеве провели серию закрытых встреч, в том числе в Москве, Финляндии и Швейцарии, пишет американская газета The New York Times.
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Европол раскрыл сеть кибервымогателей 29.10.2021

Результатом международного расследования деятельности хакеров, осуществлявших фишинговые атаки с целью выкупа, стали аресты в Украине и Швейцарии.

Z¸rich, Schweiz - 5. Juni 2021: Besonders in der Pandemiezeit nahm die Cyberkriminalit‰t besonders zu. Hackerangriff auf kritische Infrastruktur war keine Seltenheit mehr.

Российскому хакеру Дунаеву грозит в США до 60 лет тюрьмы 28.10.2021

В США начался суд над одним из создателей вредоносной программы-вымогателя Trickbot. 38-летнему гражданину РФ Владимиру Дунаеву грозит до 60 лет лишения свободы.
ILLUSTRATION - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur.

СМИ: Полиция ФРГ нашла хакера из РФ, вымогавшего миллиарды 28.10.2021

Мужчина, ведущий роскошную жизнь на юге России, может быть ключевой фигурой хакерской группировки REvil, пишут BR и Zeit Online. По данным журналистов, полиция ФРГ готовит ордер на его задержание.
3141458 06/28/2017 IT systems in several countries have undergone a global ransomware attack. Alexey Malgavko/Sputnik Foto: Alexey Malgavko/Sputnik/dpa |

Компания Microsoft рассказала о новой волне кибератак из России 25.10.2021

По данным Microsoft, за 3,5 месяца более чем на 600 ее клиентов обрушились почти 23 тысячи кибератак. Специалисты Microsoft связывают их с группой российских хакеров Nobelium.
Cyberattacks research. Undated file photo of a laptop screen showing a computer virus warning. Chief executives should be held personally responsible for cyberattacks, with many users believing they should also be compensated for such breaches, new research suggests. Issue date: Monday June 8, 2020. A survey by data protection firm Veritas Technologies found that more than a third (35%) of UK consumers would see a business leader as personally responsible if a cyber breach of that business occurs. See PA story TECHNOLOGY Ransomware. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:54058693 |

Почти 600 млн долларов выплатили хакерам-вымогателям в США в 2021 году 16.10.2021

За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, вымогающим выкупы с помощью вирусов, достигли 590 миллионов долларов - это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am 16.06.2011 in Frankfurt am Main auf einer Computer-Tastatur vor einem elektrischen Schaltplan (gestellte Szene). Frank Rumpenhorst/dpa «Chinas Cyber-Gesetz behindert Innovation durch Industrie 4.0-Kooperation» +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США не позвали Россию на конференцию по борьбе с хакерами-вымогателями 14.10.2021

Белый дом объяснил "рядом причин" отсутствие РФ на конференции по борьбе с хакерами. Однако Вашингтон и Москва установили отдельный канал связи для обмена мнениями по киберпреступности.
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Reuters: Хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США по РФ 08.10.2021

Атаковавшие SolarWinds киберпреступники завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ и борьбе США с COVID-19, утверждают собеседники агентства.
Symbol picture Cybercrime hacker attack Bundestag elections

CNN: Хакеры из РФ пытаются проникнуть в правительственные сети в США и Европе 07.10.2021

Российские хакеры, ранее взломавшие федеральные агентства США, в нынешнем году пытались проникнуть в правительственные сети США и европейских стран, сообщили компании CNN эксперты по кибербезопасности.
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

СМИ: данные 1,5 млрд юзеров Facebook выставлены на продажу 04.10.2021

Компания Facebook 4 октября столкнулась с масштабным сбоем. В тот же день стало известно о появлении данных пользователей этой соцсети в хакерском форуме.

04.12.2019, Berlin: Passanten gehen an der russischen Botschaft in Berlin-Mitte vorbei. Nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin gibt es eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie verfolgt den Anfangsverdacht, dass staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien dahinterstecken. Die Bundesregierung wies zwei russische Diplomaten aus. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Welt am Sonntag: Россия отправила в Германию эксперта по дезинформации 26.09.2021

В год выборов в бундестаг в посольстве РФ в Берлине появился новый сотрудник - эксперт в сфере "реализации российских внешних интересов и дезинформации", сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag.
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