В настоящее время "хакерами" называют людей, занимающихся киберпреступностью - сетевых взломщиков, создателей компьютерных вирусов и т.д.

Хакеры могут действовать по личной инициативе, но и состоять на службе у государства. В ряде стран мира имеются свои кибервойска. В Германии они созданы в апреле 2017 года. В Европе, Америке и России взлом компьютеров, уничтожение или хищение информации, создание и распространение компьютерных вирусов и вредоносных программ преследуется законом.