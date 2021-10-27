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Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен)

Футбольный клуб "Бавария" из Мюнхена - самая титулованная команда Германии. Сам клуб - рекордсмен мира по численности членов.

Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) (Fussball-Club Bayern, München e.V.)создан в 1990 году и является самым многочисленным добровольным спортивным обществом в мире. В ноябре 2018 года число членов клуба составило 291 000 человек.

Профессиональная футбольная команда "Бавария", реорганизованная в 2001 году в акционерное общество FC Bayern München AG - рекордсмен Германии по завоеванным высшим национальным титулам. "Бавария (Мюнхен) 28 раз выигрывала чемпионат Германии (чемпионат первой бундеслиги) и 18 раз становилась обладателем Кубка Германии. Начиная с сезона 1965/1966 "Бавария" ни разу не вылетала из первой бундеслиги.

MUNICH, GERMANY - JUNE 13: Joshua Kimmich of Bayern Munich arrives at the stadium wearing a face mask prior to the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Borussia Moenchengladbach at Allianz Arena on June 13, 2020 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Скандал со звездой "Баварии": можно ли не медикам критиковать вакцины? 27.10.2021

Слова футболиста "Баварии" Киммиха о том, что он опасается прививки от COVID-19, всколыхнули Германию, вызвав бурные дебаты о последствиях подобных суждений непрофессионалов-знаменитостей.
Fußball: Champions League, Auslosung - Gruppenphase in Istanbul: Die Trophäe wird vor der Auslosung der Champions League in Istanbul für die Fotografen ausgestellt. +++ dpa-Bildfunk +++

Названы соперники немецких клубов в Лиге чемпионов УЕФА 26.08.2021

В основную сетку турнира вошли четыре немецкие команды. Самая тяжелая группа досталась "Лейпцигу".
Players of Bayern Munich celebrate after winning the German Supercup soccer match between Borussia Dortmund and Bayern Munich in Dortmund, Germany, Tuesday, Aug. 17, 2021. (AP Photo/Martin Meissner)

"Бавария" завоевала Суперкубок Германии 17.08.2021

Мюнхенский футбольный клуб победил дортмундскую "Боруссию" и в девятый раз завоевал награду.
Gerd M¸ller (FC Bayern M¸nchen) Gerd Mueller FC Bavaria Munich

Скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер 15.08.2021

Герхард "Герд" Мюллер, легендарный германский нападающий, которого иногда называли "Бомбардир нации", умер на 76-м году жизни.
Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski shoots during the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

Роберт Левандовски вновь признан в Германии футболистом года 25.07.2021

Польский форвард Роберт Левандовски, выступающий в бундеслиге за мюнхенскую "Баварию", объявлен футболистом года в ФРГ второй раз подряд.
Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski shoots during the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

Нападающий "Баварии" Левандовски побил рекорд бундеслиги по голам за сезон 22.05.2021

Польский форвард забил в нынешнем сезоне бундеслиги 41 гол. Предыдущее достижение, принадлежащее легендарному Герду Мюллеру, продержалось почти 50 лет.
(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

Мюнхенская "Бавария" в 31-й раз стала чемпионом бундеслиги 08.05.2021

"Бавария" завоевала титул чемпиона Германии по футболу в девятый раз подряд. После поражения "РБ Лейпциг" от дортмундской "Боруссии" (2:3) у соперников мюнхенцев не осталось шансов подняться выше второго места.

Soccer Football - Champions League - Quarter Final Second Leg - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - April 13, 2021 Bayern Munich's Lucas Hernandez looks dejected after the match with teammates REUTERS/Christian Hartmann

"Бавария" не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА 13.04.2021

Мюнхенская "Бавария" во второй игре четвертьфинала Лиги чемпионов забила лишь один мяч в ворота "Пари Сен-Жермен". Выход в полуфинал требовал победы с разницей в два мяча.
December 27, 2020, Dubai, Emirati Arabi Uniti: Foto Fabio Ferrari - LaPresse.27 Dicembre 2020 Dubai ( Emirati Arabi ).Sport.Dubai Globe Soccer Award 2020 - Dodicesima Edizione..Nella foto: Best player of the Year, Robert Lewandowski. Giovanni Infanino, H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid ALMaktoum. ..photo Fabio Ferrari - LaPresse.December 27, 20720 Dubai (Unated Arab Emirate).Sport.Dubai Globe Soccer Award 2020 - 12th Edition..In the pic: Best player of the Year, Robert Lewandowski. Giovanni Infanino, H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid ALMaktoum. (Credit Image: © Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press

Нападающий и тренер "Баварии" получили награды Globe Soccer Awards 28.12.2020

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали обладателями наград Globe Soccer Awards как лучший футболист и тренер года.
Leichtathletin Malaika Mihambo steht nach der Ehrung der «Sportler des Jahres 2020» auf der Bühne und hat die Trophäe in der Hand. Weitspringerin Mihambo wurde als Sportlerin des Jahres geehrt.

В Германии назвали спортсменов года 20.12.2020

Легкоатлетка Малайка Михамбо и хоккеист Леон Драйзайтль стали в Германии спортсменами года. Среди команд этого титула удостоился футбольный клуб мюнхенская "Бавария".

(FILES) This file photo taken on August 24, 2020 shows Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski raising the European Champion Clubs' Cup during the trophy ceremony after winning at the end of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon. - Bayern Munich striker Robert Lewandowski was named men's player of the year on December 17, 2020 at the FIFA's 'The Best' awards ceremony in Zurich. The 32-year-old Polish forward, top scorer in Europe and winner of the Champions League with Bayern, came out ahead of the other two nominees, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. (Photo by MATTHEW CHILDS / POOL / AFP)

Роберт Левандовски из "Баварии" признан лучшим футболистом 2020 года 17.12.2020

В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк опередил Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны". Лучшим голкипером признан немец Мануэль Нойер, лучшим тренером - его соотечественник Юрген Клопп.
24.09.2020, Ungarn, Budapest: Fußball: UEFA-Super Cup, FC Bayern München - FC Sevilla, Puskas-Arena: Bayerns Leon Goretzka (l) feiert mit Robert Lewandowski das erste Tor seiner Mannschaft. Foto: Bernadett Szabo/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА в дополнительное время 24.09.2020

Мюнхенский футбольный клуб вслед за Лигой чемпионов выиграл и Суперкубок УЕФА. В матче с испанской "Севильей" дело дошло до овертайма.
24.08.2020, Frankreich, Paris: Feuerwehrmänner löschen ein brennendes Auto in der Nähe der Champs-Elysées. Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League in Lissabon ist es am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Около 150 человек задержаны в Париже при беспорядках после финала Лиги чемпионов 24.08.2020

Клуб "Пари Сен-Жермен" потерпел поражение в финале Лиги чемпионов УЕФА. Недовольство фанатов в Париже привело к беспорядкам. Полиция применяла слезоточивый газ. Задержаны почти 150 человек.
Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Bayern Munich v Chelsea - Allianz Arena, Munich, Germany - August 8, 2020 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their fourth goal, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Michael Dalder

Клуб "Бавария" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 08.08.2020

Домашний матч "Баварии" с английским "Челси" завершился со счетом 4:1 благодаря нападающему Левандовски и полузащитникам Перишичу и Толиссо. Трибуны в Мюнхене пустовали из-за пандемии.
04.07.2020, Berlin: Fußball: DFB-Pokal, Finale: Bayer Leverkusen - FC Bayern München im Olympiastadion. Bayerns Robert Lewandowski hebt neben seinen jubelnden Mannschaftskameraden den DFB-Pokal in die Höhe. Der FC Bayern München ist zum 20. Mal DFB-Pokalsieger. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images Europe/Pool/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Бавария" в двадцатый раз завоевала кубок Германии 04.07.2020

Мюнхенский клуб обновил абсолютный рекорд: он в тринадцатый раз победил одновременно и в бундеслиге, и в кубке страны. В прошлом году "Бавария" также сделала дубль.
FCB Thomas Müller , Mueller , Aktion Rot gegen Rassismus , T-Shirt , #blacklivesmatter , Black Lives Matter , FCB Alphonso Davies , Sport: Fussball: 1. Bundesliga: Saison 19/20: .06.06.2020 30. Spieltag: Bayer Leverkusen - FC Bayern München Muenchen Foto: Ralf Ibing/firosportphoto/POOL via Eibner-Pressefoto | Verwendung weltweit

Футболисты и баскетболисты "Баварии" выступили против расизма 06.06.2020

В рамках акции "Красный цвет против расизма" футболисты и баскетболисты "Баварии" вышли на разминку в футболках с такой надписью. После смерти афроамериканца Джорджа Флойда они хотели выступить за толерантность.
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