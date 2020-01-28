Футболисток из Китая в Австралии поместили в карантин из-за коронавируса

Австралийский власти в среду, 29 января, поместили китайскую женскую футбольную команду вместе с тренерами и персоналом в карантин. Накануне спортивная делегация в составе 32 человека прилетели в Брисбен. И хотя ни у одного из них не было симптомов заболевания, за неделю до этого они посещали китайский Ухань, эпицентр распространения коронавируса нового типа, который уже унес жизни 132 человек. Команда будет находиться в изоляции в отеле Брисбена до среды, 5 февраля.

В то же время отложены на неопределенный срок матчи профессиональной хоккейной лиги в Китае. Квалификационные соревнования Олимпиады-2022 по горнолыжному спорту, по лыжным гонкам, запланированные на февраль, отменены. Отборочные матчи по футболу, баскетболу и боксу токийской Олимпиады-2020 перенесены за пределы Китая.

Началась эвакуация иностранных граждан из Китая

Китай перекрыл доступ к 17 городам, где проживает около 50 миллионов человек, чтобы попытаться сдержать распространение вируса. Зафиксированы почти 6000 случаев заражения, 132 человека скончались от вируса. Заболевание распространяется быстрее, чем атипичная пневмония (вирус SARS) в 2002-2003 годах.

Япония утром в среду эвакуировала 206 своих граждан, четверо из них сразу же были госпитализированы, но еще многие граждане Японии остаются в Китае. Самолет с американцами, которые находились в Ухане, вылетел в Анкоридж, на Аляске, где они будут повторно проверены на наличие вируса.

Австралия и Новая Зеландия объявили о совместной операции по эвакуации своих граждан из Китая. Их отправят на 14 дней в карантинный центр на острове Рождества в Индийском океане, который используется временного пребывания беженцев и иностранцев, подлежащих депортации.

Авиакомпании сокращают или отменяют рейсы в Китай

Глава Гонконга заявил, что отменяется все железнодорожное сообщение с материковым Китаем и вдвое сокращается число авиарейсов. Свои границы с Китаем закрыли Монголия и Северная Корея.

"Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов в Европу. Это касается полетов из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, и из Владивостока в Саппоро - на этих направлениях "традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая".

British Airways заявила, что немедленно приостанавливает все свои полеты на материковый Китай. Авиакомпания выполняла ежедневные рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Шанхай и Пекин. Полеты в Гонконг и Макао сохраняются.

Азиатские авиакомпании Lion Air и Seoul Air также отменили все рейсы в Китай, а Finnair сократила число полетов в страну.

За пределами Китая в 15 странах уже зафиксированы 50 случаев заболевания, четыре из них в Германии. Два пассажира из Китая, взрослый и ребенок с респираторными симптомами, были госпитализированы в Кемерово.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:50 Поделиться Россия не принимает китайских туристов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3WwQh Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России