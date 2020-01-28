Футболисток из Китая в Австралии поместили в карантин из-за коронавируса

Австралийский власти в среду, 29 января, поместили китайскую женскую футбольную команду вместе с тренерами и персоналом в карантин. Накануне спортивная делегация в составе 32 человека прилетели в Брисбен. И хотя ни у одного из них не было симптомов заболевания, за неделю до этого они посещали китайский Ухань, эпицентр распространения коронавируса нового типа, который уже унес жизни 132 человек. Команда будет находиться в изоляции в отеле Брисбена до среды, 5 февраля.
В то же время отложены на неопределенный срок матчи профессиональной хоккейной лиги в Китае. Квалификационные соревнования Олимпиады-2022 по горнолыжному спорту, по лыжным гонкам, запланированные на февраль, отменены. Отборочные матчи по футболу, баскетболу и боксу токийской Олимпиады-2020 перенесены за пределы Китая.
Началась эвакуация иностранных граждан из Китая
Китай перекрыл доступ к 17 городам, где проживает около 50 миллионов человек, чтобы попытаться сдержать распространение вируса. Зафиксированы почти 6000 случаев заражения, 132 человека скончались от вируса. Заболевание распространяется быстрее, чем атипичная пневмония (вирус SARS) в 2002-2003 годах.
Япония утром в среду эвакуировала 206 своих граждан, четверо из них сразу же были госпитализированы, но еще многие граждане Японии остаются в Китае. Самолет с американцами, которые находились в Ухане, вылетел в Анкоридж, на Аляске, где они будут повторно проверены на наличие вируса.
Австралия и Новая Зеландия объявили о совместной операции по эвакуации своих граждан из Китая. Их отправят на 14 дней в карантинный центр на острове Рождества в Индийском океане, который используется временного пребывания беженцев и иностранцев, подлежащих депортации.
Авиакомпании сокращают или отменяют рейсы в Китай
Глава Гонконга заявил, что отменяется все железнодорожное сообщение с материковым Китаем и вдвое сокращается число авиарейсов. Свои границы с Китаем закрыли Монголия и Северная Корея.
"Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов в Европу. Это касается полетов из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, и из Владивостока в Саппоро - на этих направлениях "традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая".
British Airways заявила, что немедленно приостанавливает все свои полеты на материковый Китай. Авиакомпания выполняла ежедневные рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Шанхай и Пекин. Полеты в Гонконг и Макао сохраняются.
Азиатские авиакомпании Lion Air и Seoul Air также отменили все рейсы в Китай, а Finnair сократила число полетов в страну.
За пределами Китая в 15 странах уже зафиксированы 50 случаев заболевания, четыре из них в Германии. Два пассажира из Китая, взрослый и ребенок с респираторными симптомами, были госпитализированы в Кемерово.
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Симптомы коронавируса
Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.
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Коронавирус под микроскопом
Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .
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Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае
Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.
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Респираторные маски и датчики температуры тела
Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.
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Опустевшие улицы Уханя
Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.
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Экстренная постройка новой больницы в Ухане
Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.
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Последствия для экономики Китая
По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.
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Коронавирус за пределами Китая
Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.
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Эвакуация иностранных граждан из Уханя
В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.
Автор: Елена Гункель