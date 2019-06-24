Лик Иисуса Христа поразил экспертов (фото)

Цайц • Неожиданная находка. Такую фреску готической эпохи обнаружили во время ремонтных работ в восточногерманском городе Цайце в земле Саксония-Анхальт. Она находится в нише на западном фасаде церкви Святого Михаила (Kirche St. Michael). Раньше здесь располагалась небольшая часовня, примыкавшая к зданию. После того, как часовню снесли, ниша оказалась снаружи и была заделана.

Эксперты предполагают, что раньше это углубление в стене использовалось для хранения реликвий. Как сообщает агентство dpa, на раннеготической фреске, созданной до 1500 года, голова Иисуса Христа окружена нимбом. После реставрации нишу закроют прозрачным стеклом, чтобы фреску можно было увидеть.

Еще несколько древних фресок находится в этом храме, а точнее - в другой часовне, которая сохранилась. Долгое время ее использовали для размещения мехов, нагнетавших воздух в церковный орган. Фрески были созданы в первой половине XVI века.

На одной из фресок изображена пьета - сцена оплакивания Христа Девой Марией в окружении епископов или святых. На другой - Иисус Христос на кресте. Эти фрески раньше находились под слоем побелки, снятие которой проводилось с помощью скальпелей под лупами и требовало особой осторожности, а потому заняло много времени.

Первое письменное упоминание церкви Святого Михаила в Цайце датировано 1154 годом. Она имела вид романской базилики, но позже много раз перестраивалась.

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