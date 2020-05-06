 ФРГ сомневается в обвинениях США в адрес КНР по поводу коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

ФРГ сомневается в обвинениях США в адрес КНР по поводу коронавируса

США, обвиняя Китай, пытаются отвлечь внимание от собственных ошибок в борьбе с пандемией, цитирует Der Spiegel меморандум Минобороны ФРГ для внутреннего пользования.

Штаб-квартира разведслужбы BND в Берлине

Штаб-квартира разведслужбы BND в Берлине

Министерство обороны ФРГ и немецкая разведслужба BND в частном порядке поставили под сомнение утверждения США о том, что истоки пандемии коронавируса якобы находятся в одной из китайских лабораторий. Меморандум для внутреннего пользования, подготовленный для министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) расценивает американские обвинения как "сознательную попытку отвлечь внимание от ошибок, совершенных самим Вашингтоном", сообщило в пятницу, 8 мая, издания Der Spiegel со ссылкой на копию этого документа.

Президент США Дональд Трамп пытается "отвлечь от своих собственных ошибок и направить гнев американцев против Китая", - цитирует Der Spiegel выдержку из меморандума. Представитель министерства обороны ФРГ в ответ на запрос агентства AFP отказался подтвердить существование такого документа.

Совместный доклад "Пяти глаз" с критикой КНР может быть фейком

Между тем общественно-правовая медиакомпания NDR поставила под сомнение существование совместного доклада разведслужб США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады из так называемого альянса "Пяти глаз", в котором КНР обвиняется в преуменьшении вспышки коронавируса в Ухане.

Как сообщает NDR, руководство BND сообщило депутатам бундестага на закрытых парламентских слушаниях, что их партнерам из "Пяти глаз" ничего не известно о существовании такого доклада. Ведомство федерального канцлера, осуществляющее надзор за BND, пока не прокомментировало это сообщение.

Смотрите также:

  • Пассажиры с чемоданами на железнодорожном вокзале в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Из Уханя теперь можно выехать

    8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

  • Человек в защитной маске держит в руках билет на поезд

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Первый поезд за 76 дней

    Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

  • Полиция разбирает защитные заграждения

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    В Ухане снимают карантин

    8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

  • Люди в защитных костюмах нац лицах Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Обнадеживающие цифры

    За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

  • Медсестры в масках с флагами КНР обнимаются и плачут

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Настоящий повод для радости

    Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение

    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

  • Китайские рабочие на производстве

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Опасность еще не миновала

    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Зеленый для всех

    Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

  • Женщина в защитной маске

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    У жителей Уханя появилась надежда

    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:33

Трамп усиливает атаки на Китай в связи с пандемией коронавируса (04.05.2020)

Контекст

Коронавирус и шпионы: какова роль спецслужб во время пандемии

На первый взгляд, коронавирус SARS-COV-2 не интересен для спецслужб. Но как выясняется, за нынешней пандемией спецслужбы следят крайне внимательно. DW - с подробностями. (17.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ложь о коронавирусе: обманывал ли Китай мировое сообщество? DW Новости  

Откуда взялся коронавирус: Запад еще ждет ответов от Китая. DW Новости  

Также по теме

Coronavirus China Wuhan medizinisches Personal arbeitet im Labor

Помпео не уверен, что коронавирус пришел из лаборатории в Ухане 06.05.2020

Госсекретарь США признал, что у него нет доказательств утечки SARS-CoV-2 из уханьской лаборатории. Вместе с тем Помпео вновь обрушился с резкой критикой на Китай.

Russland Moskau | Coronavirus | Lomonosow-Klinik

Хроника пандемии: В России - снова более 10 тысяч инфицированных за сутки 08.05.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,9 млн человек, скончались свыше 271 тысяч. Выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за событиями 8 мая.

Nigeria Lagos | Coronavirus | Straßenverkäufer

Хроника пандемии: жертвами COVID-19 в Африке могут стать до 190 тысяч человек 07.05.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,8 млн человек, скончались свыше 263 тысяч. Выздоровели более 1,2 млн человек. DW следит за событиями 7 мая.

Реклама

Самые читаемые

Немцы из-за коронавируса хотят резко изменить свой образ жизни  

Хроника пандемии: В России - снова более 10 тысяч инфицированных за сутки  

Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно