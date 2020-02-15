ФРГ готова к стратегическому диалогу о безопасности Европы

Германия готова к диалогу с Францией по вопросу о стратегической безопасности Европы. "Мы примем приглашение к этому стратегическому диалогу", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в субботу, 15 февраля, в интервью DW на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Слова Маса стали ответом на выступление президента Франции Эмманюэля Макрона 7 февраля о новой французской ядерной доктрине. Французский лидер напомнил, что Париж располагает менее чем 300 ядерными боеголовками. В то же время в арсенале США их, по словам Макрона, более шести тысяч, что заставляет Европу в оборонном плане рассчитывать на поддержку Вашингтона. В этой связи Макрон считает целесообразным начать "стратегический диалог" о роли французского ядерного щита для защиты Европы.

"Ошибочно противопоставлять Европу и США"

Министр иностранных дел Германии уверен, что сперва Европа должна оценить, как она справляется "с растущими требованиями" в этой области. Кроме того, Хайко Мас считает неправильным полностью дистанцироваться от США.

"В будущем нам самим придется делать больше для нашей безопасности, тем не менее я считаю ошибочным противопоставлять Европу и США. Мы состоим в оборонном альянсе - речь идет про НАТО, - и это работает", - подчеркнул он.

Германский министр уверен, что европейцы должны четче определиться со своей ролью в рамках НАТО: "Мы хотим укрепить опорные позиции Европы в НАТО. Чтобы сделать это, мы сначала должны договориться в рамках Европы. В этой связи диалог, который предложил Эмманюэль Макрон, может стать важной частью этого, и именно поэтому мы примем его".

Единая позиция по торговле и безопасности

Касаясь роли Европы как возможного посредника между Соединенными Штатами и Китаем, Мас подчеркнул, что для ЕС особенно важно придерживаться единой позиции в вопросе торговли и безопасности. По его мнению, исполнять эту роль следует с опорой на "имеющиеся ценности", а также с учетом интересов Пекина и Вашингтона.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейских партнеров настаивать на "международной программе контроля над вооружениями". Так, французский лидер намерен предложить им участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы.

Мюнхенская конференция по безопасности - 2020 проходит в столице Баварии с 14 по 16 февраля. На ней присутствуют 35 глав государств и правительств, а также около ста министров обороны и глав МИД.

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