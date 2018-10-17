 Франкфурт-на-Майне: Старый город после реконструкции (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Франкфурт-на-Майне: Старый город после реконструкции (видео)

Во Франкфурте-на-Майне восстановили историческую часть города, которая была разрушена во время Второй мировой войны. На реконструкцию ушло 6 лет и 200 миллионов евро.

Смотреть видео 04:34
Now live
04:34 мин

Франкфурт: новый Старый город

  

 

Контекст

Франкфурт или Париж? Какой город станет финансовой столицей ЕС после "Брекзита"

После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW. (06.09.2018)  

Суд обязал Франкфурт запретить въезд дизельным автомобилям

Запрет коснулся четверти зарегистрированных в городе машин, а также значительное число авто, чьи владельцы приезжают во Франкфурт-на-Майне на работу. Он начнет действовать с февраля 2019 года. (05.09.2018)  

В аэропорту Франкфурта проверяют багаж на клопов

В самом крупном аэропорту Германии, во Франкфурте-на-Майне, работает специальная кинологическая служба. В ее задачи теперь входит и поиск постельных клопов в чемоданах пассажиров. (07.08.2018)  

Гроза над банковской столицей

Над банковскими небоскребами Франкфурта-на-Майне во вторник, 22 мая, нависли темные тучи. Весенние грозы в этот день также прошли во многих других регионах Германии. (23.05.2018)  

Во Франкфурте обезврежена крупная авиабомба Второй мировой войны

Опасная авиационная бомба времен Второй мировой войны успешно ликвидирована во Франкфурте-на-Майне. Ради этой операции в ФРГ была проведена самая масштабная эвакуация за последние 70 лет. (03.09.2017)  

Достопримечательности Франкфурта в новом свете

Первый биеннале светового искусства состоялся во Франкфурте в 2000 году. На этот раз устроители ожидают более 200 тысяч посетителей. (16.03.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Франкфурт: новый Старый город  

Франкфурт-на-Майне - город культуры  

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

Аэропорт Франкфурта станет экологичнее  

Также по теме

Франкфурт: новый Старый город 17.10.2018

На реконструкцию исторического центра Франкфурта-на-Майне ушло шесть лет и 200 миллионов евро. И вот так он выглядит сейчас.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера