Франкфурт-на-Майне: Старый город после реконструкции (видео)

Во Франкфурте-на-Майне восстановили историческую часть города, которая была разрушена во время Второй мировой войны. На реконструкцию ушло 6 лет и 200 миллионов евро.
После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW. (06.09.2018)
Запрет коснулся четверти зарегистрированных в городе машин, а также значительное число авто, чьи владельцы приезжают во Франкфурт-на-Майне на работу. Он начнет действовать с февраля 2019 года. (05.09.2018)
В самом крупном аэропорту Германии, во Франкфурте-на-Майне, работает специальная кинологическая служба. В ее задачи теперь входит и поиск постельных клопов в чемоданах пассажиров. (07.08.2018)
Над банковскими небоскребами Франкфурта-на-Майне во вторник, 22 мая, нависли темные тучи. Весенние грозы в этот день также прошли во многих других регионах Германии. (23.05.2018)
Опасная авиационная бомба времен Второй мировой войны успешно ликвидирована во Франкфурте-на-Майне. Ради этой операции в ФРГ была проведена самая масштабная эвакуация за последние 70 лет. (03.09.2017)