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Франкфурт-на-Майне: Старый город после реконструкции (видео)

Во Франкфурте-на-Майне восстановили историческую часть города, которая была разрушена во время Второй мировой войны. На реконструкцию ушло 6 лет и 200 миллионов евро.

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