Фонд борьбы с коррупцией Навального, или Что общего у Чайки с Рыбкой (фотогалерея)

Борьба с коррупцией в РФ может грозить преследованием тем, кто ее ведет. Но ФБК Навального продолжает разоблачать казнокрадов и коррупционеров. Самые громкие расследования ФБК - в галерее DW.
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