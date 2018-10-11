 Фонд борьбы с коррупцией Навального, или Что общего у Чайки с Рыбкой (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.10.2018

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Россия

Фонд борьбы с коррупцией Навального, или Что общего у Чайки с Рыбкой (фотогалерея)

Борьба с коррупцией в РФ может грозить преследованием тем, кто ее ведет. Но ФБК Навального продолжает разоблачать казнокрадов и коррупционеров. Самые громкие расследования ФБК - в галерее DW.

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


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    Расследования Фонда борьбы с коррупцией могли бы ухудшить статистику преступлений в России. На сайте fbk.info опубликованы, как утверждается, мошеннические схемы хищений из казны, документы о незаконном приобретении участков земли, о строительстве дач в охранных зонах и дорогих покупках высших чиновников. Но российское правосудие занято разбирательством дел против самого Навального.

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  • На экране монитора титульная картинка доклада Transparency International.

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    Ситуация с коррупцией не меняется

    Россия по итогам 2016 года оказалась рядом с Украиной, Казахстаном и Непалом - на 131-м из 176 мест в рейтинге Индекса восприятия коррупции (ИВК), подготовленного Transparency International. РФ, как и в 2015 году, получила 29 баллов из 100. 1 место и самый низкий уровень коррупции - в Дании и Новой Зеландии, Германия - на 10-м месте. В конце списка - Южный Судан и Сомали.

  • Женщины стреляют по мишеням в тире.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    "Охота в тире"

    В Transparency International называют борьбу с коррупцией в РФ охотой, лишь похожей на настоящую: "Это стрельба из заготовленного ружья по заранее расставленным мишеням". Подозрения вызывают уголовные дела, которые походят на устранение конкурентов. Например, дело министра Улюкаева или экс-главы Кировской области Никиты Белых, которого задержали в июне 2016-го при передаче ему 400 тысяч долларов.

  • Владимир Путин, декабрь 2016 года

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Разгул казнокрадства не прощается

    Соцопросы показывают, что многие россияне считают громкие дела скорее показательными акциями, чем реальной борьбой с коррупцией. 26% опрошенных "Левада-центром" возложили "в полной мере" ответственность за коррупцию на Владимира Путина, 33% - "в значительной мере". Так что высокий рейтинг российского президента не означает, что граждане прощают ему разгул взяточничества и казнокрадства.

    Автор: Галина Петровская


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