Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2021 годы (инфографика)

Алексей Навальный: аресты за протесты

Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.