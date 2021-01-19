Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2021 годы (инфографика)

18 января 2021 года Навального отправили под стражу на 30 суток. До этого общее число дней, проведенных им за решеткой с 2011 г., уже составляло 232 дня. В 2014 г. он провел 8 месяцев под домашним арестом.
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