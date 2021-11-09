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Флорида

In this image taken from NASA video, parachutes are deployed from the SpaceX Dragon capsule, carrying four astronauts, as it descends before splashing down into the Gulf of Mexico near Pensacola, Fla., late Monday Nov. 8, 2021, to end a 200-day space station mission that began last spring. (NASA via AP)

Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю 09.11.2021

Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 4, 2021: The Novatek stand is pictured at the 24th St Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2021) at the ExpoForum Convention and Exhibition Center. Alexander Demianchuk/TASS Host Photo Agency

Суд в CША освободил зампреда правления "НОВАТЭК" под залог 24.09.2021

Обвиняемый в неуплате налогов Марк Энтони Джитвэй освобожден во Флориде под залог в 80 млн долларов. Он будет находиться под домашним арестом и сдал паспорта.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 4, 2021: The Novatek stand is pictured at the 24th St Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2021) at the ExpoForum Convention and Exhibition Center. Alexander Demianchuk/TASS Host Photo Agency

В США арестован топ-менеджер российской корпорации "Новатэк" 23.09.2021

Марк Энтони Джитвэй, зампредседателя правления "Новатэка", арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов. Он мог "скрывать факт владения офшорными активами".
In this image taken provided by SpaceX, a capsule carrying four people parachutes into the Atlantic Ocean off the Florida coast, Saturday, Sept. 18, 2021. The all-amateur crew was the first to circle the world without a professional astronaut. (SpaceX via AP)

Crew Dragon с коммерческим экипажем совершил посадку в Атлантике 19.09.2021

Разработанный SpaceX космический корабль Crew Dragon с миллиардером Айзекманом и еще тремя пассажирами на борту совершил посадку на воду у берегов Флориды. Экипаж провел на орбите Земли трое суток.
Polk County, Fla., Sheriff's officials work the scene of a multiple fatality shooting Sunday, Sept. 5, 2021, in Lakeland, Fla. Four people are dead including a mother who was still cradling her now deceased baby in what Florida sheriff's deputies are calling a massive gun battle with a suspect. (AP Photo/Lakeland Ledger, Michael Wilson)

Бывший военнослужащий США застрелил четырех человек во Флориде 06.09.2021

Среди погибших в результате стрельбы в округе Полк - трехмесячный ребенок. После перестрелки с полицией предполагаемый преступник в бронежилете был задержан.
August 5, 2021, Seattle, Washington, USA: As outbreaks the delta variant of the coronavirus ravage communities, record number of travelers are taking to the skies at SeattleÃ¢â¬â¢s SeaTac International Airport. A mask mandate is still in place for all US airports and on all flights. (Credit Image: Â© Gregg Brekke/ZUMA Press Wire

Коронавирус: ФРГ вносит США в число стран с высоким риском 14.08.2021

В Соединенных Штатах коронавирус наиболее интенсивно распространяется на юге. В Арканзасе, Флориде, Луизиане, Миссисипи и Техасе отделения интенсивной терапии работают на пределе.
Rettungskräfte arbeiten sich durch die Trümmern des teilweise eingestürzten Wohnkomplexes. +++ dpa-Bildfunk +++

Во Флориде прекращен поиск уцелевших в руинах рухнувшей многоэтажки 08.07.2021

В результате трагедии в Майами погибли, по последним данным, 54 человека. Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Rescue workers use a tarp for recovered remains at the site of the collapsed Champlain Towers South condo building, Monday, July 5, 2021 in Surfside, Fla. The remaining structure was demolished Sunday, which partially collapsed June 24. Many people remain unaccounted for. (AP Photo/Lynne Sladky)

В Майами число жертв обрушения дома выросло до 28 человек 06.07.2021

После контролируемого демонтажа частично обрушившегося здания обнаружено еще четыре тела. 117 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Почему обрушился дом в Майами? (01.07.2021) 01.07.2021

Еще несколько лет назад инженеры предупреждали о повреждении несущих конструкций рухнувшего сейчас здания в Майами. Теперь в США срочно проверяют десятки других домов.

Привился, а потом заболел ковидом? - Что говорят об этом эксперты. DW Новости (01.07.2021) 01.07.2021

Третий день подряд в России отмечено максимальное число летальных случаев от ковида. В стране стартовала программа ревакцинации. Среди тех, кто сейчас оказывается в больнице с диагнозом ковид, немало и тех, кто полностью вакцинировался. Почему?
Such- und Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern im dem teilweise eingestürzten zwölfstöckigen Gebäude. Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten. +++ dpa-Bildfunk +++

После обрушения здания в США идентицифированы пять погибших 27.06.2021

156 человек числятся пропавшими без вести, для опознания неидентифицированных человеческих останков проведут тесты ДНК. Удалось спасти 35 человек.
A section of a partially collapsed building is seen early Thursday, June 24, 2021, in the Surfside area of Miami, Fla. A partial building collapse in Miami caused a massive response early Thursday from Miami Dade Fire Rescue, according to a tweet from the department's account. Miami Dade Fire Rescue is conducting search and rescue. Authorities had no word yet on casualties, or details of how many people lived in the building. (AP Photo/Wilfredo Lee)

Близ Майами частично обрушилось 12-этажное здание 24.06.2021

После обрушения 12-этажного жилого дома во Флориде более 50 человек числятся пропавшими без вести, как минимум один погиб.
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При стрельбе у ночного клуба в США ранены около 20 человек 30.05.2021

К ночному клубу в Хайалиа во Флориде подъехал белый Nissan, пассажиры которого открыли огонь по собравшимся на концерт. Двое человек погибли. Полиция разыскивает стрелков.
Feb. 26, 2019,*** CORRECTS HIS TITLE - Former New York City Mayor Michael Bloomberg speaks at a news conference at a gun control advocacy event, Tuesday, Feb. 26, 2019, in Las Vegas. Bloomberg on Tuesday applauded the recent passage of gun background check law in Nevada, but said he has yet to decide on a 2020 presidential bid. (AP Photo/John Locher) |

Майкл Блумберг пожертвует штабу Байдена не менее 100 миллионов долларов 14.09.2020

Бывший соперник Байдена в предвыборной гонке демократов поддержит его кампанию в одном из колеблющихся штатов - Флориде.
A capsule with NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley is lifted out of water in the Gulf of Mexico, August 2, 2020, in this still image taken from a video. NASA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Экипаж капсулы SpaceX Crew Dragon благополучно прибыл на Землю 02.08.2020

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли успешно приводнились у побережья Флориды.
In this image from video made available by NASA, the SpaceX Crew Dragon capsule separates from the International Space Station on Saturday, Aug. 1, 2020. (NASA via AP) |

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA возвращается на Землю 02.08.2020

Корабль Crew Dragon от SpaceX отстыковался от Международной космической станции. Посадка у побережья Флориды ожидается через несколько часов. Ураган "Исайя" не помешал планам NASA.
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