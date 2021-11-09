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Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
Обвиняемый в неуплате налогов Марк Энтони Джитвэй освобожден во Флориде под залог в 80 млн долларов. Он будет находиться под домашним арестом и сдал паспорта.
Марк Энтони Джитвэй, зампредседателя правления "Новатэка", арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов. Он мог "скрывать факт владения офшорными активами".
Разработанный SpaceX космический корабль Crew Dragon с миллиардером Айзекманом и еще тремя пассажирами на борту совершил посадку на воду у берегов Флориды. Экипаж провел на орбите Земли трое суток.
Среди погибших в результате стрельбы в округе Полк - трехмесячный ребенок. После перестрелки с полицией предполагаемый преступник в бронежилете был задержан.
В Соединенных Штатах коронавирус наиболее интенсивно распространяется на юге. В Арканзасе, Флориде, Луизиане, Миссисипи и Техасе отделения интенсивной терапии работают на пределе.
В результате трагедии в Майами погибли, по последним данным, 54 человека. Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.
После контролируемого демонтажа частично обрушившегося здания обнаружено еще четыре тела. 117 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Еще несколько лет назад инженеры предупреждали о повреждении несущих конструкций рухнувшего сейчас здания в Майами. Теперь в США срочно проверяют десятки других домов.
Третий день подряд в России отмечено максимальное число летальных случаев от ковида. В стране стартовала программа ревакцинации. Среди тех, кто сейчас оказывается в больнице с диагнозом ковид, немало и тех, кто полностью вакцинировался. Почему?
156 человек числятся пропавшими без вести, для опознания неидентифицированных человеческих останков проведут тесты ДНК. Удалось спасти 35 человек.
После обрушения 12-этажного жилого дома во Флориде более 50 человек числятся пропавшими без вести, как минимум один погиб.
К ночному клубу в Хайалиа во Флориде подъехал белый Nissan, пассажиры которого открыли огонь по собравшимся на концерт. Двое человек погибли. Полиция разыскивает стрелков.
Бывший соперник Байдена в предвыборной гонке демократов поддержит его кампанию в одном из колеблющихся штатов - Флориде.
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли успешно приводнились у побережья Флориды.
Корабль Crew Dragon от SpaceX отстыковался от Международной космической станции. Посадка у побережья Флориды ожидается через несколько часов. Ураган "Исайя" не помешал планам NASA.
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