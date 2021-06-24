 После обрушения здания в США идентицифированы пять погибших | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.06.2021

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Мир

После обрушения здания в США идентицифированы пять погибших

156 человек числятся пропавшими без вести, для опознания неидентифицированных человеческих останков проведут тесты ДНК. Удалось спасти 35 человек.

Спасательные работы на месте обрушения 12-этажного здания во Флориде

Спасательные работы на месте обрушения во Флориде

На месте частичного обрушения 12-этажного жилого здания в американском городе Серфсайд близ Майами (штат Флорида) в субботу, 26 июня, спасатели обнаружили под завалами еще одного погибшего. Общее количество идентифицированных жертв трагедии достигло пяти человек.

По данным властей, обнаружены также неидентифицированные человеческие останки, для опознания будут проводиться тесты ДНК. 156 человек числятся пропавшими без вести. Неизвестно, сколько жителей находились в здании. 

Ночная катастрофа

Расположенное недалеко от морского побережья жилое здание, в котором располагались 136 квартир, частично обрушилось в ночь на 24 июня, застав жителей врасплох спящими. Вскоре после этого начались поисковые работы с использованием обученных собак и спецтехники, которые были затруднены вспыхнувшим под обломками пожаром. К настоящему времени удалось спасти 35 человек.

Жилой комплекс под названием Champlain Towers South был возведен в 1981 году. Проведенная в 2018 году техническая инспекция установила множественные дефекты конструкции, но пока не ясно, могли ли они вызвать внезапное обрушение. Причины произошедшего выясняются.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайную ситуацию для аккумулирования дополнительной помощи. По решению президента США Джо Байдена помощь будет также оказана из федеральных средств. Создан сайт поддержки SUPPORT SURFSIDE для сбора пожертвований.

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    Автор: Анастасия Магазова


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