35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом?

35 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, последствия которой сказываются до сих пор. Тем не менее в 2008 году белорусские власти решили построить свою первую атомную электростанцию под Островцом. 2 ноября 2013 года Александр Лукашенко подписал указ о сооружении БелАЭС.
В новом выпуске ток-шоу "В самую точку" на YouTube-канале DW Belarus ведущая Ольга Капустина поговорила о чернобыльской катастрофе и будущем БелАЭС с белорусским экологом Татьяной Новиковой, экономическим обозревателем DW Андреем Гурковым и корреспондентом DW в Вильнюсе Константином Эггертом. Приводим самые яркие их высказывания, прозвучавшие в ток-шоу.
Андрей Гурков
Зачем Лукашенко БелАЭС?
Экономический обозреватель DW Андрей Гурков комментирует недавнее высказывание Александра Лукашенко о том, что "страна становится ядерной державой". По его мнению, Лукашенко "очень хочется войти в клуб великих держав и быть на одном уровне с Владимиром Владимировичем". При этом, с экономической точки зрения, Беларусь - не в европейском мейнстриме.
"Ренессанс ядерной энергетики - это феномен стран с развивающимися рынками или развивающихся стран", - считает Андрей Гурков. Он подчеркивает, что "никакого бума ядерной энергетики в Европе нет. Нет его и в США". Так, по его мнению, происходит не из экологических, а из экономических соображений. "Современная атомная электростанция - это дорогое мероприятие, а при дешевом сланцевом газе, который, например, имеет США, выгоднее использовать газ", - говорит экономический обозреватель DW.
Татьяна Новикова
Экологи против атомной энергетики
АЭС под Островцом должна покрыть 40 процентов потребностей Беларуси в электричестве. Но БелАЭС вызывает критику у экологов. Ведь последствия аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор сказываются на белорусах. Атомная энергетика в целом несет угрозу для планеты, считает Татьяна Новикова, белорусский эколог и координатор Белорусской антиядерной кампании. "Отработанное ядерное топливо должно быть изолированно на протяжении всего времени, пока оно сохраняет опасность. Это миллионы лет", - говорит она.
Белорусские ученые: БелАЭС безопасна
Белорусские физики-ядерщики уверяют, что БелАЭС полностью безопасна. Виктор Тихомиров, заведующий лабораторией НИИ ЯП БГУ Институт ядерных проблем, указывает на отличие БелАЭС от ЧАЭС: "Во всем мире водо-водяным реакторам доверяют больше всего". Этот реактор гарантирует свою безопасность за счет обратной связи, поясняет он. "То есть, в случае начала неконтролируемого роста мощности, он сам себя останавливает. Без участия операторов, без участия регламентов. Он гарантирует свою безопасность. Это его и отличает от реактора БМК, который взорвался на чернобыльской АЭС", - говорит Виктор Тихомиров.
Константин Эггерт
Опасения ЕС насчет новой белорусской АЭС
В Европе жива память о катастрофе в Чернобыле. Литва уже признала БелАЭС угрозой национальной безопасности: АЭС располагается в полусотне километров от литовской столицы.
Корреспондент DW в Вильнюсе Константин Эггерт добавляет, что у литовцев есть и другие опасения. "В Литве беспокоятся, что это может быть использовано Минском и Москвой, чтобы влиять на Евросоюз и его энергетическую политику", - подчеркивает он.
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