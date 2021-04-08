Правда о Чернобыле: что вспоминают через 35 лет после аварии (фотогалерея)

Художественный проект "Чернобыль. Эффект спящего" посвящен воспоминаниям людей о чернобыльской катастрофе. Как вспоминают об аварии и ее последствиях спустя 35 лет? Смотрите фотогалерею DW.
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