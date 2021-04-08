 Правда о Чернобыле: что вспоминают через 35 лет после аварии (фотогалерея) | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 09.04.2021

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Беларусь

Правда о Чернобыле: что вспоминают через 35 лет после аварии (фотогалерея)

Художественный проект "Чернобыль. Эффект спящего" посвящен воспоминаниям людей о чернобыльской катастрофе. Как вспоминают об аварии и ее последствиях спустя 35 лет? Смотрите фотогалерею DW.

  • Фото митинга в Минске у здания парламента

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Мы не хотим быть заложниками"

    В проекте "Чернобыль. Эффект спящего" представлены материалы Белорусского госархива кинофотодокументов. На снимках - митинг в Минске у здания парламента. Участники вышли с транспарантами: "Чарнобыль: мы не хочам быць заложнікамі" ("Чернобыль: мы не хотим быть заложниками”), "Зоркі Чарнобыля" ("Звезды Чернобыля"), "Чаму няма віноўных?" ("Почему нет виновных?").

  • Фото митинга в Минске, посвященного 10-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Против чернобыльской беды - всем миром"

    На этих фото - представители общественных чернобыльских организаций на митинге в Минске, посвященном 10-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. На одном из транспарантов написано: "Супраць чарнобыльскай бяды - усім светам" ("Против чернобыльской беды - всем миром").

  • Ликвидация - серия работ Светланы Станкевич о последствиях чернобыльской катастрофы в Беларуси

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    Мать ликвидатора пишет письма умершему сыну

    "Ликвидация" - серия работ Светланы Станкевич о последствиях чернобыльской катастрофы в Беларуси и о том, как меняется память о тех событиях. На фото - мать ликвидатора Зинаида Рутковская. Ее сын Алексей умер 20 лет назад. Женщина не помнит дату его рождения и смерти, не помнит, сколько ей лет. По квартире Зинаиды развешены фото родных, на обратной стороне женщина пишет письма умершим сыновьям.

  • Света - героиня фотокниги Ольги Бубич “Больше, чем я”

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Я очень благодарна своей итальянской семье"

    Света - героиня фотокниги Ольги Бубич "Больше, чем я". Она родилась в небольшом городке, и в детстве, как и тысячи детей из пострадавших районов, часто ездила на оздоровление в Италию. Эти поездки изменили ее жизнь: "Я очень благодарна своей итальянской семье за любовь и заботу. За 13 лет они мне стали родными. Благодаря им я полюбила спорт, стала более открытой и перестала бояться неизвестности".

  • Фото девушки из проекта японского фотожурналиста Казумы Обары “EXPOSURE”

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Неочевидная" жертва Чернобыля

    Мария родилась в 100 километрах от ЧАЭС через пять месяцев после катастрофы. В 24 года девушке удалили щитовидную железу. Хотя ее инвалидность внешне не столь очевидна, Марии нужно ежедневно принимать от 10 до 20 таблеток. О жизни девушки рассказывает проект японского фотожурналиста Казумы Обары "EXPOSURE", занявший первое место на World Press Photo 2016 в категории "Люди".

  • Работа фотографа Анатолия Клещука серии “Радаўніца. Чернобыльская зона”

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Радаўніца. Чернобыльская зона"

    Работа фотографа Анатолия Клещука серии "Радаўніца. Чернобыльская зона" (1989-1999 годы) из архива галереи визуальных искусств NOVА. Радуница - единственная возможность для переселенцев из зоны отчуждения побывать в родных местах. В этот день въезд в зону открыт. Каждый год могилы родственников посещают тысячи людей. 

  • Фото Артура Бондаря из цикла Тени звезды Полынь

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Тени звезды Полынь"

    "Зона отчуждения - это не мертвое и бездыханное место, огражденное колючей проволокой. Она намного живее, чем думают многие люди. Для меня зона - это тайна, это загадочная земля, где каждый метр пропитан человеческой болью и страданиями", - считает украинский фотограф, автор книги "Тени звезды Полынь" Артур Бондарь. В экспозиции - его фото, а также документы и снимки людей, живших вблизи ЧАЭС.

  • часть экспозиции Архив полковника Снегового

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    Вымышленный полковник КГБ как символ спекуляций

    Ящики с фото и документами, артефакты, карты с обозначением места и времени составили экспозицию "Архив полковника Снегового". Дина Данилович и Андрей Кузменок создали историю вымышленного офицера КГБ Снегового, который, по легенде, находится в бункере в зоне отчуждения и фиксирует аномалии. И архив, и сам полковник - пример документализации мифов вокруг Чернобыля, "свидетельств очевидцев".

    Автор: Татьяна Неведомская


  • Фото митинга в Минске у здания парламента

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Мы не хотим быть заложниками"

    В проекте "Чернобыль. Эффект спящего" представлены материалы Белорусского госархива кинофотодокументов. На снимках - митинг в Минске у здания парламента. Участники вышли с транспарантами: "Чарнобыль: мы не хочам быць заложнікамі" ("Чернобыль: мы не хотим быть заложниками”), "Зоркі Чарнобыля" ("Звезды Чернобыля"), "Чаму няма віноўных?" ("Почему нет виновных?").

  • Фото митинга в Минске, посвященного 10-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Против чернобыльской беды - всем миром"

    На этих фото - представители общественных чернобыльских организаций на митинге в Минске, посвященном 10-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. На одном из транспарантов написано: "Супраць чарнобыльскай бяды - усім светам" ("Против чернобыльской беды - всем миром").

  • Ликвидация - серия работ Светланы Станкевич о последствиях чернобыльской катастрофы в Беларуси

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    Мать ликвидатора пишет письма умершему сыну

    "Ликвидация" - серия работ Светланы Станкевич о последствиях чернобыльской катастрофы в Беларуси и о том, как меняется память о тех событиях. На фото - мать ликвидатора Зинаида Рутковская. Ее сын Алексей умер 20 лет назад. Женщина не помнит дату его рождения и смерти, не помнит, сколько ей лет. По квартире Зинаиды развешены фото родных, на обратной стороне женщина пишет письма умершим сыновьям.

  • Света - героиня фотокниги Ольги Бубич “Больше, чем я”

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Я очень благодарна своей итальянской семье"

    Света - героиня фотокниги Ольги Бубич "Больше, чем я". Она родилась в небольшом городке, и в детстве, как и тысячи детей из пострадавших районов, часто ездила на оздоровление в Италию. Эти поездки изменили ее жизнь: "Я очень благодарна своей итальянской семье за любовь и заботу. За 13 лет они мне стали родными. Благодаря им я полюбила спорт, стала более открытой и перестала бояться неизвестности".

  • Фото девушки из проекта японского фотожурналиста Казумы Обары “EXPOSURE”

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Неочевидная" жертва Чернобыля

    Мария родилась в 100 километрах от ЧАЭС через пять месяцев после катастрофы. В 24 года девушке удалили щитовидную железу. Хотя ее инвалидность внешне не столь очевидна, Марии нужно ежедневно принимать от 10 до 20 таблеток. О жизни девушки рассказывает проект японского фотожурналиста Казумы Обары "EXPOSURE", занявший первое место на World Press Photo 2016 в категории "Люди".

  • Работа фотографа Анатолия Клещука серии “Радаўніца. Чернобыльская зона”

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Радаўніца. Чернобыльская зона"

    Работа фотографа Анатолия Клещука серии "Радаўніца. Чернобыльская зона" (1989-1999 годы) из архива галереи визуальных искусств NOVА. Радуница - единственная возможность для переселенцев из зоны отчуждения побывать в родных местах. В этот день въезд в зону открыт. Каждый год могилы родственников посещают тысячи людей. 

  • Фото Артура Бондаря из цикла Тени звезды Полынь

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    "Тени звезды Полынь"

    "Зона отчуждения - это не мертвое и бездыханное место, огражденное колючей проволокой. Она намного живее, чем думают многие люди. Для меня зона - это тайна, это загадочная земля, где каждый метр пропитан человеческой болью и страданиями", - считает украинский фотограф, автор книги "Тени звезды Полынь" Артур Бондарь. В экспозиции - его фото, а также документы и снимки людей, живших вблизи ЧАЭС.

  • часть экспозиции Архив полковника Снегового

    "Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

    Вымышленный полковник КГБ как символ спекуляций

    Ящики с фото и документами, артефакты, карты с обозначением места и времени составили экспозицию "Архив полковника Снегового". Дина Данилович и Андрей Кузменок создали историю вымышленного офицера КГБ Снегового, который, по легенде, находится в бункере в зоне отчуждения и фиксирует аномалии. И архив, и сам полковник - пример документализации мифов вокруг Чернобыля, "свидетельств очевидцев".

    Автор: Татьяна Неведомская


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