Правда о Чернобыле: что вспоминают через 35 лет после аварии (фотогалерея)

"Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии

"Я очень благодарна своей итальянской семье"

Света - героиня фотокниги Ольги Бубич "Больше, чем я". Она родилась в небольшом городке, и в детстве, как и тысячи детей из пострадавших районов, часто ездила на оздоровление в Италию. Эти поездки изменили ее жизнь: "Я очень благодарна своей итальянской семье за любовь и заботу. За 13 лет они мне стали родными. Благодаря им я полюбила спорт, стала более открытой и перестала бояться неизвестности".