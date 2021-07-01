 В Майами число жертв обрушения дома выросло до 28 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2021

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Мир

В Майами число жертв обрушения дома выросло до 28 человек

После контролируемого демонтажа частично обрушившегося здания обнаружено еще четыре тела. 117 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Обломки рухнувшего здания в Майами

В американском Майами после контролируемого сноса частично обрушившейся многоэтажки обнаружены еще четверо погибших. В результате число жертв трагедии увеличилось до 28 человек, 117 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщили власти штата Флорида вечером в понедельник, 5 июля.

"Поисковой и спасательной бригаде после сноса здания удалось полностью проинспектировать ранее обрушившуюся часть здания", - сообщила журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава. Уцелевшие после обрушения остатки жилого комплекса были нестабильными и затрудняли работу спасателей. Поэтому, а также с учетом надвигающегося шторма, вечером 4 июля, они были демонтированы путем контролируемого подрыва.

Властям все еще не удалось установить причину обрушения многоэтажки, построенной 40 лет тому назад. В 2018 году инспекция выявила в здании структурные дефекты. Следственная бригада сейчас устанавливает, могли ли они стать причиной трагедии.

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