Федеральные земли Германии начинают закрывать школы из-за коронавируса

Первые федеральные земли Германии закроют с понедельника, 16 марта, все школы и детские дошкольные учреждения из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. В Сааре решение принято в ночь на пятницу, 13 марта, эта мера продлится до 24 апреля - даты завершения местных пасхальных каникул.

О чрезвычайных мерах в Баварии сообщил утром в пятницу премьер-министр этой федеральной земли Маркус Зёдер (Markus Söder). Они будут действовать до 18 апреля, то есть до конца пасхальных каникул в этой земле. Власти Баварии также ограничивают число посетителей стационарных пациентов и время их пребывания в клиниках - до одного человека в день в течение часа.

Родителям, занятым в профильных отраслях (связанных с образовательной сферой), будет обеспечена материальная поддержка, заверил баварский министр по вопросам культуры и образования Михаэль Пиацоло (Michael Piazolo).

О временном закрытии школ и дошкольных учреждений начиная с 16 марта объявили также в Нижней Саксонии и городе Бремене, имеющим статус федеральной земли.

Школы и детсады могут быть закрыты и в других землях Германии

Решение о закрытии школ, детских садов и ясель может быть также принято на заседаниях правительств и других федеральных земель, в том числе Северного Рейна - Вестфалии, занимающей первую строчку в рейтинге регионов Германии по доле в ВВП ФРГ. Накануне на конференции земельных министров образования и культуры было заявлено, что власти пока не планируют обязательное закрытие образовательных учреждений на всей территории страны. Однако участники не исключили такой возможности, подчеркнула глава конференции, министр образования земли Рейнланд-Пфальц Штефани Хубиг (Stefanie Hubig).

Распространение COVID-19 в Германии

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение вызванной новым коронавирусом пандемии COVID-19, к утру 13 апреля число заразившихся в Германии составило 2745 человек, шесть из которых скончались. В свою очередь, немецкий Институт имени Роберта Коха, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, сообщил, что число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в Баварии составляет 500 человек, в Сааре - 14 человек.

Смотрите также:

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Правительство Германии предупреждает о начале эпидемии До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Закрытые школы и детские сады 26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Первоисточник инфекции часто остается неизвестным Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Защитные маски на лицах прохожих Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Разработка вакцины против коронавируса Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Карнавал - несмотря на коронавирус Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Прогнозы распространения вируса в Германии Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная. Автор: Елена Гункель

