 Федеральные земли Германии начинают закрывать школы из-за коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 13.03.2020

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Германия

Федеральные земли Германии начинают закрывать школы из-за коронавируса

Школы и дошкольные учреждения в ряде земель Германии, где принято такое решение, будут закрыты до конца пасхальных каникул.

Пустой класс в школе одного из городов Германии из-за эпидемии коронавируса

Первые федеральные земли Германии закроют с понедельника, 16 марта, все школы и детские дошкольные учреждения из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. В Сааре решение принято в ночь на пятницу, 13 марта, эта мера продлится до 24 апреля - даты завершения местных пасхальных каникул.

О чрезвычайных мерах в Баварии сообщил утром в пятницу премьер-министр этой федеральной земли Маркус Зёдер (Markus Söder). Они будут действовать до 18 апреля, то есть до конца пасхальных каникул в этой земле. Власти Баварии также ограничивают число посетителей стационарных пациентов и время их пребывания в клиниках - до одного человека в день в течение часа.

Родителям, занятым в профильных отраслях (связанных с образовательной сферой), будет обеспечена материальная поддержка, заверил баварский министр по вопросам культуры и образования Михаэль Пиацоло (Michael Piazolo).

О временном закрытии школ и дошкольных учреждений начиная с 16 марта объявили также в Нижней Саксонии и городе Бремене, имеющим статус федеральной земли.

Школы и детсады могут быть закрыты и в других землях Германии

Решение о закрытии школ, детских садов и ясель может быть также принято на заседаниях правительств и других федеральных земель, в том числе Северного Рейна - Вестфалии, занимающей первую строчку в рейтинге регионов Германии по доле в ВВП ФРГ. Накануне на конференции земельных министров образования и культуры было заявлено, что власти пока не планируют обязательное закрытие образовательных учреждений на всей территории страны. Однако участники не исключили такой возможности, подчеркнула глава конференции, министр образования земли Рейнланд-Пфальц Штефани Хубиг (Stefanie Hubig).

Распространение COVID-19 в Германии

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение вызванной новым коронавирусом пандемии COVID-19, к утру 13 апреля число заразившихся в Германии составило  2745 человек, шесть из которых скончались. В свою очередь, немецкий Институт имени Роберта Коха, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, сообщил, что число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в Баварии составляет 500 человек, в Сааре - 14 человек.

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    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

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    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:14

Германия - в начале эпидемии коронавируса (27.02.2020)

Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

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