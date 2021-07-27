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Федеральная земля Рейнланд-Пфальц

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рейнланд-Пфальц".

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ARCHIV - 08.06.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf die Neue Synagoge in Mainz. Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием 27.07.2021

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Goldene Schmuckstücke eines zeremoniellen Gewandes aus der Spätantike, die Teil eines illegal in der Pfalz ausgegrabenen «Barbarenschatzes» sind, werden am (18.02.2014) bei einer Pressekonferenz in Mainz präsentiert. Gegen den Finder des Schatzes im Wald bei Rülzheim laufen nach Auskunft von Archäologen Ermittlungen. Der Fundort sei zerstört worden. Experten schätzen den Wert des Schatzes auf weit mehr als eine Million Euro. Foto: Torsten Silz/dpa

В Майнце показывают "Сокровище варваров" 28.04.2014

Находка, сделанная археологом-любителем в одном из лесов Рейнланд-Пфальца, оценивается в миллион евро.
Israeli-born Canadian violinist Pinchas Zukerman performs on the 'ex-Vieuxtemps', a rare violin by Giuseppe Guarneri, bought by a Russian businessman at Sotheby's London in February 2008, during a concert in the Grand Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, March 23, 2008. Photo: Grigory Sysoyev/ITAR-TASS +++(c) dpa - Report+++ pixel

В старинных замках и дворцах Рейнланд-Пфальца зазвучала музыка 30.04.2013

Классика, джаз, новая музыка целых четыре месяца будут звучать на международном фестивале, проводимом в старинных немецких замках.
Blick auf den Marktplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz am 16.8.2001. Im Zentrum des Platzes steht die Heunen-Säule, eine Sandsteinsäule, die ursprünglich für den Bau des Mainzer Domes verwendet werden sollte.

В Германии произошло землетрясение 23.12.2010

Подземные толчки силой до 3,5 балла по шкале Рихтера зафиксированы в районе Майнца и Висбадена в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Гессен. О жертвах и разрушениях не сообщается.
ARCHIV - An der Hand eines Babys, das auf der Kinder-Intensivstation der Mainzer Universitätsklinik liegt, sind Schläuche für die medizinische Versorgung angebracht (Archivfoto vom 25.11.2005). Zwei Säuglinge sind am Samstag (21.08.2010) im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Mainz gestorben. Der Tod stehe möglicherweise im Zusammenhang mit der Gabe einer durch Bakterien verunreinigten Infusionslösung, wie die Klinik am Sonntag mitteilte. Neun weitere Kinder seien mit Lösungen der gleichen Charge versorgt worden, von denen sich fünf am Sonntag noch in einem kritischen Zustand befanden. Die Verkeimung sei bei einer Qualitätsüberwachung festgestellt worden, die täglich durchgeführt werde. Es handelt sich um Ernährungslösungen, die aus verschiedenen Komponenten externer Hersteller in der Apotheke der Klinik hergestellt werden, teilte die Klinik weiter mit. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

Земельный прокурор: Клиника в Майнце не виновата в гибели трех новорожденных 27.08.2010

В трагической смерти трех новорожденных, скончавшихся от бактериальной инфекции в клинике Майнца, нет вины медицинского персонала. Об этом официально заявил прокурор земли Рейнланд-Пфальц Клаус-Петер Мит.