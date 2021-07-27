Федеральная земля Рейнланд-Пфальц

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рейнланд-Пфальц".
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Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Находка, сделанная археологом-любителем в одном из лесов Рейнланд-Пфальца, оценивается в миллион евро.
Классика, джаз, новая музыка целых четыре месяца будут звучать на международном фестивале, проводимом в старинных немецких замках.
Подземные толчки силой до 3,5 балла по шкале Рихтера зафиксированы в районе Майнца и Висбадена в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Гессен. О жертвах и разрушениях не сообщается.
В трагической смерти трех новорожденных, скончавшихся от бактериальной инфекции в клинике Майнца, нет вины медицинского персонала. Об этом официально заявил прокурор земли Рейнланд-Пфальц Клаус-Петер Мит.
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