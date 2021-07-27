Федеральная земля Рейнланд-Пфальц

В Германии произошло землетрясение

Подземные толчки силой до 3,5 балла по шкале Рихтера зафиксированы в районе Майнца и Висбадена в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Гессен. О жертвах и разрушениях не сообщается.