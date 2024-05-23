Это не шутка: трусы… как индикатор здоровья почвы

Участники стартовавшего в Германии проекта "Только бы не потерять почву" могут проверить, насколько плодородна почва, например, в их саду. Для этого нужно всего лишь закопать, а позже выкопать пару хлопковых трусов.

В Германии стартовала любопытная экологическая акция-эксперимент "Только бы не потерять почву". Ее участники могут проверить качество почвы при помощи... хлопковых трусов. Образовательный центр по вопросам лесного хозяйства федеральной земли Рейнланд-Пфальц приглашает всех желающих принять участие в этом мероприятии, приуроченном к нынешнему тематическому "Году лесной почвы". Цель этого несколько необычного эксперимента - не научный прорыв, а анализ состояния почвы в различных регионах страны.

Участников просят закопать в своем саду, на близлежащем лугу, в лесу или парке две пары хлопковых белых трусов, а через определенное время выкопать их. В плодородной, богатой черноземом почве, обитает множество живых организмов, которые делают землю более плодородной, в том числе, питаясь найденными в ней съедобными элементами и перерабатывая их. Там, где этих микроорганизмов достаточно, хлопковое нижнее белье будет "съедено"особенно быстро и тщательно. И, наоборот: чем в большей сохранности останутся закопанные трусы, тем хуже качество земли, а значит, пришло время принять меры для ее реактивации.

Как правильно закопать и выкопать трусы

Участникам предлагается специально разработанная пятистраничная инструкция и обучающее видео. Вначале в земле нужно выкопать яму глубиной около 30 сантиметров. Она должна быть достаточно широкой, чтобы в нее поместились две пары трусов - обязательно белого цвета и из стопроцентного хлопка. Белье следует расправить, опустить в яму рядом друг с другом в положении "стоя" и закопать. При этом резинка должна остаться снаружи.

Через четыре недели надо аккуратно выкопать и сфотографировать одну из двух пар трусов. Еще через месяц необходимо достать из земли и сфотографировать и вторую пару. Чем больше ткани окажется "съедено", тем активнее и здоровее почва. Фотодокументацию, включая описание места, где проводилось исследование, вместе с хорошо просушенным бельем можно отправить для анализа в специальную лабораторию по исследованию почвы до середины августа 2024 года (адрес, а также ограниченное число комплектов нижнего белья для эксперимента можно запросить по мейлу bodenlabor.wbz@wald-rlp.de).

Если через два месяца от закопанных трусов почти ничего не останется, значит, почва в этом месте в полном порядке Фото: Alexandra Wey/KEYSTONE/picture alliance

Зачем проводят этот эксперимент

15 сентября в Образовательном центре по вопросам лесного хозяйства федеральной земли Рейнланд-Пфальц состоится День открытых дверей, во время которого планируется провести выставку присланных "экспериментальных" трусов, а также наглядно представить сделанные на их основе результаты анализа состояния почвы в различных районах. В качестве награды за участие будут разыграны ваучеры на сардельку или кусочек торта в буфете. Посетители также смогут принести с собой по две чашки земли для бесплатной экспертизы. Желающие забрать свои трусы обратно получат их обратно через несколько дней после закрытия выставки.

Моделью для этого экспериментального проекта в Германии стала исследовательская кампания "Трусы как улика" , проводившаяся в 2021 году и снова стартовавшая в апреле этого года в Швейцарии. Помимо сбора данных для анализа почвы в различных областях страны инициаторы подобных проектов ставят перед собой цель повысить осведомленность людей о важности и возможностях сохранения здоровых и плодородных земель.