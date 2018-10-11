ФБК опубликовал расследование об имуществе глав госкорпораций РФ

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал новое расследование, в котором речь идет о недвижимости и другом имуществе руководителей российских госкорпораций. Оно было проведено после публикации в начале октября результатов расследования издания The Insider о пятиэтажной квартире главы "Роснефти" Игоря Сечина в центре Москвы, сообщил ФБК в четверг, 11 октября.

Квартиры Миллера и Токарева

По данным фонда, главы других госкорпораций также владеют недвижимостью, по размерам сравнимой с квартирой Сечина. В частности, у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера обнаружен трехэтажный пентхаус в Пресненском районе Москвы площадью 775 кв. м и квартира в Петербурге площадью 400 кв. м. с видом на Петропавловскую крепость и Эрмитаж.

Глава "Транснефти" Николай Токарев владеет тремя соседними квартирами около Тверского бульвара в Москве суммарной площадью 560 кв. м и общей стоимостью около 750 миллионов рублей, указывается далее в материале. Кроме того, на 67-летнюю жену Токарева записан дом в подмосковном поселке Акулинино площадью 1500 кв. м на участке в 5 га с большим числом дополнительных построек.

ФБК обвинил главу "Ростеха" в поломке Росреестра

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов владеет двумя соседними квартирами в том же доме в центре Москвы, что и Токарев, суммарной площадью 370 кв. м, они оформлены на сына и бывшую жену. С новой женой Чемезов живет в других двух квартирах неподалеку общей площадью 645 кв. м, отмечает ФБК. Кроме того, на сына главы "Ростеха" записан дом площадью 700 кв. м в подмосковной Жуковке, а на него самого - в поселке Акулинино, где он также является соседом Токарева. Дом площадью 1600 кв. м построен на участке 6 га, сообщается далее в расследовании.

В материале также размещены несколько фотографий этого дома, сделанных рабочими. На снимках видны статуи, фонтаны, деревянный "трон" и "рыцарский зал". При этом в документах Росреестра собственником дома с участком и другой недвижимости семьи Чемезовых числится Российская Федерация. По данным ФБК, имя Чемезова было удалено из Росреестра и заменено на "Российская Федерация". У фонда имеются старые выписки на данную недвижимость, где собственником значился сам Чемезов.

"Этим жуликам было настолько важно спрятать Чемезова, что они своими действиями буквально сломали Росреестр и вообще систему учета недвижимости. Имя Чемезова удаляли, судя по всему, каким-то сквозным способом. То есть везде, где была запись "Чемезов" раньше, теперь РФ", - говорится далее в материале.

Друзья Путина

ФБК также подчеркнул, что все имущество фигуранты расследования приобрели на деньги, тем или иным образом доставшиеся им из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с президентом РФ Владимиром Путиным. "Их биографии до боли похожи. Ни дня в бизнесе, ни дня в частном предпринимательстве, никаких навыков и достижений. Просто они когда-то ооочень давно познакомились с Путиным, кто в Дрездене, а кто в питерской мэрии, таскали за ним портфели и бумажки", - утверждается в расследовании ФБК.

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