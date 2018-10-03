Игорь Сечин приобрел пятиэтажную квартиру в Москве

По информации издания The Insider, глава "Роснефти" Игорь Сечин в июле 2018 года приобрел расположенную на пяти этажах квартиру в Москве общей площадью 1229 квадратных метров. Указанная кадастровая стоимость объекта - 831 миллион рублей, но его реальная рыночная стоимость превышает эти цифры в 2,5 раза, пишет издание 2 октября, ссылаясь на данные базы недвижимости ЦИАН.

Стоимость квартиры - в 11 раз выше годовых трат "Роснефти" на благотворительность

Согласно этим данным, стоимость квадратного метра в жилом комплексе Chrystal House по адресу пер. Коробейников д. 1, где расположена квартира Сечина, колеблется от 1,2 до 2,6 миллиарда рублей. Поэтому, по оценке The Insider, рыночная стоимость данной квартиры находится на уровне 2 миллиарда рублей. Этот показатель в 11 раз выше, чем суммарные перечисления "Роснефти" благотворительным фондам за 2017 год - 174 миллиона рублей, указывает далее издание.

Автор статьи также предполагает, что фотографии квартиры Сечина - единственной пятиуровневой квартиры в жилом комплексе - размещены на сайте компании Edex, которая реализовала в ней проект "умного дома". В описании указывается, что в квартире расположен бассейн, хамам, домашний кинотеатр и винная комната.

Доходы Сечина неизвестны

Между тем принадлежащая государству "Роснефть" отказывается публиковать декларации о доходах своих топ-менеджеров. В годовом отчете компании для акционеров указывается, что 11 членов правления "Роснефти" в 2017 году получили в сумме 3 миллиарда 895 миллионов рублей, что составляет в среднем 354 миллиона на каждого. Журнал Forbes в 2016 году оценивал доход Сечина в 13 миллионов долларов (в пересчете по нынешнему курсу 839 миллионов рублей), напоминает издание.

Пресс-секретарь Сечина Михаил Леонтьев в грубой форме отреагировал на запрос The Insider и отказался давать комментарии.

Смотрите также:

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена На фоне новых санкций и обострения ситуации в Сирии курс рубля к евро достиг минимального значения за последние полтора года. Сергей Елкин о перспективах российской валюты.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Как девочка из Волоколамска губернатора на свалку отправила Карикатурист Сергей Елкин - о стихийном митинге против мусорного полигона в Волоколамске, бегстве губернатора и девочке, которая дала понять, как нужно поступать с политиками, из-за которых дети попадают в больницы.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Лавров защитил "нашу девочку" в Берлине Январь: глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции коснулся нашумевшей истории с русскоязычной 13-летней девочкой Лизой, которую, по утверждению ее родственников, похитили и изнасиловали мигранты. Лавров, в частности, упрекнул власти Германии в попытках "политкорректно залакировать действительность во внутриполитических целях".

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Новая мишень - Турция? Январь: Анкара заявила, что российский Су-34 нарушил воздушное пространство Турции 29 января и что соответствующие доказательства переданы Москве по военным каналам. Россия отвергла все обвинения.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Российская операция в Сирии Февраль: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков косвенно отверг обвинения канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу массовой гибели мирных жителей в Сирии в результате российских бомбардировок.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Госдума России: Автопробеги - это демонстрация! Февраль: депутаты Госдумы предлагают принять законопроект, приравнивающий автопробег к демонстрации. Депутаты отрицают связь лоббируемой инициативами с акциями протеста недовольных дальнобойщиков.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Громкий (не)уход Рамзана Кадырова Март: Рамзан Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни... и остался.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Волшебство закончилось: Чуров покидает пост главы ЦИК Март: многолетний глава Центризбиркома Владимир Чуров не вошел в новый состав ЦИКа. На его место назначили Эллу Памфилову.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина 8 марта - кому праздник, а кому и... Март: в качестве подарка к 8 марта петербургские казаки раздавали женщинам города "Домострой".

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Быстрее, выше, сильнее - с помощью допинга Март: к списку употреблявших допинг спортсменов добавилась теннисистка Мария Шарапова. В ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Нападение на журналистов в Ингушетии: сами виноваты? Март: к поджогу автобуса и избиению журналистов и правозащитников на границе Чечни и Ингушетии могут быть причастны... сами правозащитники, заявил чеченский омбудсмен. 9 марта неизвестные напали на микроавтобус, в котором ехали иностранные и российские журналисты, а также правозащитники "Комитета по предотвращению пыток". Их избили, а автомобиль с вещами сожгли.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Выездные визы: зачем вам эти "неспокойные страны"? Март: МВД России предложило требовать от граждан обоснования длительного отъезда в страны с напряженной политической обстановкой. Ведомство выступает за составление списка "неспокойных" государств.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Приговор Савченко, или Правосудие по-российски Март: российский суд приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам заключения. В Германии и других странах ЕС этот судебный процесс назвали противоречащим принципам правового государства.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Как дорогие россияне стали бедными Март: вице-премьер РФ Ольга Голодец констатировала резкое падение доходов жителей России. Она указала на диспропорцию средних зарплат в различных отраслях экономики и пообещала, что государство подключится к решению этой проблемы. По данным ВЦИОМ, 71 процент москвичей за последний год стал жить в режиме экономии, при этом 26 процентов пытаются максимально урезать расходы.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Решение жилищного вопроса в современной России Март: необычное решение проблемы с жильем - как сообщают агентства, петербургский предприниматель Григорий Баевский, партнер миллиардера Аркадия Ротенберга, передал дорогую недвижимость сестре и бабушке экс-депутата Госдумы Алины Кабаевой, которую СМИ называют близкой подругой российского президента Владимира Путина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Когда еда бьет по карману Апрель: из-за кризиса россияне впервые с 2008 года стали тратить на продукты более половины доходов, говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, которым занимается Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России. Автор: Сергей Елкин

