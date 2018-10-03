 Игорь Сечин приобрел пятиэтажную квартиру в Москве | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2018

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Россия

Игорь Сечин приобрел пятиэтажную квартиру в Москве

Стоимость квартиры Сечина - в 11 раз выше годовых затрат "Роснефти" на благотворительность, пишет The Insider.

Игорь Сечин

Игорь Сечин

По информации издания The Insider, глава "Роснефти" Игорь Сечин в июле 2018 года приобрел расположенную на пяти этажах квартиру в Москве общей площадью 1229 квадратных метров. Указанная кадастровая стоимость объекта - 831 миллион рублей, но его реальная рыночная стоимость превышает эти цифры в 2,5 раза, пишет издание 2 октября, ссылаясь на данные базы недвижимости ЦИАН.

Стоимость квартиры - в 11 раз выше годовых трат "Роснефти" на благотворительность

Согласно этим данным, стоимость квадратного метра в жилом комплексе Chrystal House по адресу пер. Коробейников д. 1, где расположена квартира Сечина, колеблется от 1,2 до 2,6 миллиарда рублей. Поэтому, по оценке The Insider, рыночная стоимость данной квартиры находится на уровне 2 миллиарда рублей. Этот показатель в 11 раз выше, чем суммарные перечисления "Роснефти" благотворительным фондам за 2017 год - 174 миллиона рублей, указывает далее издание.

Контекст

Автор статьи также предполагает, что фотографии квартиры Сечина - единственной пятиуровневой квартиры в жилом комплексе - размещены на сайте компании Edex, которая реализовала в ней проект "умного дома". В описании указывается, что в квартире расположен бассейн, хамам, домашний кинотеатр и винная комната.

Доходы Сечина неизвестны

Между тем принадлежащая государству "Роснефть" отказывается публиковать декларации о доходах своих топ-менеджеров. В годовом отчете компании для акционеров указывается, что 11 членов правления "Роснефти" в 2017 году получили в сумме 3 миллиарда 895 миллионов рублей, что составляет в среднем 354 миллиона на каждого. Журнал Forbes в 2016 году оценивал доход Сечина в 13 миллионов долларов (в пересчете по нынешнему курсу 839 миллионов рублей), напоминает издание.

Пресс-секретарь Сечина Михаил Леонтьев в грубой форме отреагировал на запрос The Insider и отказался давать комментарии.

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    Автор: Сергей Елкин


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Игорь Сечин в Берлине: "Роснефть" открыла представительство в Германии

Контекст

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

Ссылки в интернете

Статья The Insider

Описание пятиуровневой квартиры на сайте Edex

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